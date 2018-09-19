艾美獎Netflix與HBO旗鼓相當 流媒體時代徹底到來？

在周一晚舉行的艾美獎頒獎典禮中，Netflix 與 HBO 平起平坐，兩者均獲得了 23 個獎項，成為今年獲獎最多的兩家播放平台，這也結束了 HBO 長達 17 年的連勝紀錄。

在開獎之前，Netflix 就獲得了 112 個提名，也是在提名數方面首次超越老牌電視網 HBO，後者獲得 108 項提名。

Netflix 終結 HBO 獨霸，也標誌着艾美獎歷史上第一次有流媒體公司與傳統廣播公司分庭抗禮，並列奪得最多獎項。對於作為科技公司的 Netflix 來說，也是其在美國最重要頒獎典禮上的一次「大捷」。

能夠在影視劇作的內容方面，短時間內取得如此大的進展，毫無疑問與 Netflix 在內容製作上下重本有關。

2017 年公司總內容支出為 87 億美元，高盛預計 2018 年 Netflix 花在內容上的支出為 120 億美元，較此前公司官方的預期值高出 50%，是 2013 年啟動原創項目時的近 5 倍。

與 Netflix 相比，HBO 與大多數傳統電視網路一樣，內容製作上的花費為 30 億至 40 億美元。AT&T 首席執行官 Randall Stephenson 甚至建議 HBO 應在內容上投入更多資金，以便更好地與 Netflix 競爭。

內容方面的支出為 Netflix 建立起護城河，不過也因為激進的內容投入，Netflix 給自己埋下了財務隱患。

第二季財報顯示，Netflix 的燒錢速度不減反增，其凈現金流以 - 5.59 億美元創下過去一年的最差水平。市場預計，其 2018 全年的凈現金流區間將從 2017 年的 - 20.2 億美元擴大到 - 30 至 - 40 億美元之間，下半年的單季燒錢速度或比第二季至少翻一倍。

本次艾美獎還標誌着網路流媒體的正式崛起，未來將逐步動搖傳統電視公司的支配地位。

除了 Netflix 取得歷史性突破，其他流媒體平台也各有斬獲。其中，亞馬遜獲得了 8 個獎項，比去年多了 6 個，創造了自己的最佳戰績。而 Hulu 也收穫了 4 項大獎。

近年來，隨著智慧型手機和網路電視的普及，加上高速網路的基礎設施逐步完善，流媒體平台得到了快速發展。與傳統電視平台相比，由於在流媒體平台上觀看節目不需要受播出時間限制，觀眾可以在自己空閒時隨時點播。再加上技術優勢、個性化推薦機制、觀看體驗升級等優勢，讓流媒體對傳統電視台造成巨大衝擊。

不過，以 Netflix 為例的流媒體公司，未來在「燒錢」節奏放緩之時，盈利能力能否跟上，或許是市場從長遠來看更關注的問題。