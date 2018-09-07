無懼蘋果威脅 RBC：影音串流霸主Netflix估再漲27%

投行加拿大皇家資本 (RBC Capital Markets) 在最新一項消費者調查顯示，用戶很滿意影音串流平台 Netflix 的服務，該公司仍在影音串流市場具主導地位，Netflix 最近的股票下跌，為投資者進場機會。

Netflix 股價在本週三 (5 日) 曾大跌 6.2%，主因為受到美股科技股拋受影響，未能守住關鍵水平。此外，蘋果 (AAPL-US) 預期將推出影視服務，摩根士丹利認為其業務可在 2025 年時跟 Netflix 匹敵，亦成為重創 Netflix 的原因之一。

RBC Capital Markets 公佈消費者調查結果，顯示用戶對 Netflix(NFLX-US) 持有高滿意度，因此將該公司目標價格從 360 美元上調至 440 美元，股價在週四 (6 日) 回升，收盤價格每股 346.46 美元，RBC 並重申對該股優於大盤的評級。

Netflix 股價日線走勢圖

RBC Capital Markets 對超過 1500 名美國消費者進行調查，57% 的回覆者表示他們有使用 Netflix，高於 9 月調查的 53%，68% 的訂閱用戶表示他們「超級」或「非常滿意」Netflix 的使用經驗，84% 的訂閱用戶表示「接近不可能」或「僅有一點可能」會在未來 3 個月取消 Netflix 的訂閱。

RBC 分析師 Mark Mahaney 在報告中寫道：「我們相信 Netflix 已達到可持續的規模、增長和盈利水平，而這些目前尚未反映在股價上。」

Mahaney 同時認為 Netflix 進軍印度深具潛力，他指出，印度市場在未來幾年，可能將為 Netflix 帶入幾百萬的新訂閱用戶，但 Netflix 須進行許多努力。印度新聞媒體指出，Netflix 的首部印度原創影集《Sacred Games》在當地反映不錯。

Netflix 第 2 季的財報顯示，該公司新增訂閱用戶 515 萬，低於華爾街預期的 634 萬，導致 Netflix 的股價自 6 月底以來下跌了約 12%，但今年以來，股價仍飆漲達約 72%，大盤標普 500 指數漲幅約為 6.8%。