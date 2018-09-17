研究：若Netflix推出廣告 可能流失近四分之一訂戶

Netflix (NFLX-US) 計劃今年在 700 多個原創內容上花費超過 80 億美元，但如何讓訂戶知道這一切？這家串流媒體影音巨頭打算嘗試的一個新方法是用廣告來推廣。但這個實驗可能適得其反。

根據一項新研究，如果廣告成為商業模式的一部分，Netflix 可能會失去一大部分用戶。

根據 Hub Entertainment Research 進行的一項研究，有 23% 的消費者表示，如果串流媒體服務包含廣告，他們會放棄訂閱。41% 的人表示他們肯定或可能會接受 Netflix 的廣告。

該研究發現，如果 Netflix 提供較低的訂閱價格來抵消廣告，它可能會留下一些訂戶，否則這些人就會退出。如果在推出廣告的同時將月費降低 3 美元，則表示將取消訂閱的比率從 23% 降至 16%，而 50% 表示他們可能會保留訂閱。

Hub 在其《貨幣化的未來》研究中調查了 1612 名 16 至 74 歲的電視用戶，他們每周至少觀看 1 小時的電視節目。

Netflix 的廣告實驗 8 月在英國進行試驗後，廣受新聞媒體和社群媒體的關注，但該公司表示這只是每年都會進行的「數百種測試」之一，以便能在訂戶面前展示更多內容，並努力提高瀏覽率。它稱最新測試為「劇集間跳出的推薦」。

在社群媒體上遭到強烈反對之後，Netflix 發表聲明澄清說，觀眾可以跳過這些影音預覽。

Hub 調查實際上是在最近一次 Netflix 測試之前進行，觀察串流媒體公司未來如何發展商業模式。

Hub 負責人 Jon Giegengack 說，「人們說他們將來會做什麼以和實際做的事情往往非常不同。」「因此，儘管 Netflix 在其原創內容上投入了大量資金，但有多少比率的訂戶會放棄訂閱不是重點，因為其無廣告是人們認可其價值的關鍵部分，對消費者而言幾乎就是 Netflix 本應如此。」

Hub 研究還測試了對假設當前無廣告 Netflix 訂閱價格上漲的反應。絕大多數用戶表示，如果價格每月上漲 2 美元，他們會保留 Netflix，8% 表示他們會取消。然而，如果價格上漲 5 美元，23% 的人表示會考慮放棄這項服務。

德勤最近的一項研究發現，55% 的美國家庭訂閱影音串流媒體服務，較去年的 49% 有所上升。隨著退訂有線電視趨勢的繼續發展，爭取客戶的競爭在越來越擁擠的市場中益形激烈，特別是迪士尼 (DIS-US) 準備提供自有的服務進入串流媒體產業。

在 7 月初觸及創紀錄的股價後，Netflix 股價自上次財報顯示美國用戶成長停滯以來一路下滑力。它最近一季新增戶數只有分析師估計的一半，並且海外用戶期望值更低。

Hulu 是 Netflix 最大的競爭對手之一，提供「特選」訂閱服務，可以升級到無廣告級別。Hulu CEO Randy Freer 最近對 Netflix 花在原生內容上的金額表示樂趣，並表示，「我認為金額只是一個相對數字，如何花費才是重點。明年我們不打算製作 800 個原生節目，我們大概只製作 20 或 25 個節目。」

亞馬遜 (AMZN-US) Prime 會員可享受或提供一般人單獨訂閱的 Prime Video 則會為自有的節目製作商業廣告。Alphabet (GOOGL-US) 的 YouTube Premium 為 YouTube 的原創節目和其他影音提供無廣告體驗。

當 Hub 詢問對假設是否有興趣以新訂閱服務取代或增加目前訂閱時，48% 的受訪者表示無廣告功能會使更具吸引力，這是所有問題的重點。

對於諸如長期免費版 YouTube 之類的服務，廣告其實幾乎是無可避免的。但如果 Netflix 永久性地為已經付費的用戶實施商業廣告，那麼它面臨的後果可能會非常嚴重。

Giegengack 說，「Hulu 從一開始就有廣告，Netflix 沒有。」「人們對你拿走那些他們已習以為常的既有東西，往往會特別有感觸。」