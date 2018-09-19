摩根大通：「美國優先」的強勢說法 在股市將無法維持太久

《彭博社》報導，摩根大通的策略師指出，過去幾個月中，感覺全球股市皆在虧損，而美股一枝獨秀，過去一年以來，標普 500 指數上揚近 16%，同一時間，MSCI 新興市場指數走跌約 8%，但該行認為，這種情況將不會再持續太久。

標普 500 指數 (白) 和 MSCI 新興市場指數 (藍) 走勢

摩根大通的全球定量和衍生品策略主管 Marko Kolanovic 表示，他將減持美股，並重新投入新興市場，他認為，隨著川普稅改所帶來的利多逐漸退卻，美國將失去增長優勢。



策略師在給客戶的報告中指出，去年較弱的美元與較低的利率，延遲在今年產生正面影響，再加上美國今年大規模的財政刺激，使美國資產今年表現極其興奮。

該行預測，美國的總體基本面，將逐漸與全球走勢雷同，而股票市場的轉變，比基本面轉變快上 6 至 12 個月，因此現在可能是轉換投資標的的時間點。

摩根大通策略師的看法，與華爾街許多資金經理人看法不同，根據美銀美林最新的調查，結果顯示，投資者對美國資產的配置，正攀上 2015 年 1 月以來的高峰，而分配至新興市場資產的資金降至兩年多以來新低。

標普 500 指數正在歷史高點附近徘徊，連續 6 個月上漲，同一時間，諸多新興市場國家的股市跌入熊市或進入修正，歐洲和亞洲許多主要股市今年呈現下滑情況。

川普的政策解釋了部分的分歧，但隨著美國展開對中國第二波的關稅行動， Kolanovic 指出，假設美國完全不受關稅影響，是個冒險的賭注。另一方面，若貿易戰緊張局勢退卻，因貿易戰而受打擊的股市將反彈。

Kolanovic 寫道：「我們逐漸減少對美股和美元的敞口，他們目前為貿易戰的避風港，但如果貿易問題緩解，投資者可能將轉向更具吸引力的外國資產。」

此外，摩根大通由 Dubravko Lakos-Bujas 所領導的策略師估計，若實施 25% 的雙邊關稅，標普 500 指數公司的每股純益 (EPS) 合計可能會下降高達 10 美元，今年標普 500 指數的合計盈利預測為每股 165 美元。