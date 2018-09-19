Cramer：華爾街空頭基金蒙受損失 因高估貿易戰影響

美國總統川普於 17 日宣布，將對價值 2000 億美元的中國輸美產品課徵 10% 關稅，第二波關稅行動於 9 月 24 日生效，預計明年初稅率將提升至 25%，全球股市卻不為所動，18 日美股 3 大指數一同走升，iShares 中國大型股 ETF 亦上揚。

iShares 中國大型股 ETF 走勢

不同於美國對中國實施第一波關稅時，全球股市受挫的情況，這次投資者感到較不恐慌，Strategas Research Partners 的政策研究主管 Daniel Clifton 指出，「投資者將稍後實行的 25% 關稅，視為選舉後談判的施壓手段」。

專業投資者普遍認為，美國關稅的提升和強硬的貿易言論，旨在消除不公平的貿易和保護美國智慧財產權。美國和中國都認知到貿易戰會對經濟所產生的影響，因此機構型投資者認為貿易保護主義不會再持續太久。

18 日標普 500 指數、那斯達克指數與道瓊指數分別上揚 0.54%、0.76% 與 0.71%。

道瓊指數走勢

然而，美銀美林週二 (18 日) 公布的基金經理調查報告顯示，貿易戰仍是機構投資者中公認的極端風險 (Tail Risk)。在本月的調查中，約 43% 的受訪者指出貿易戰是最大的風險，但比例與上個月的調查數值低上 10%。

另一方面，財經節目主持人 Jim Cramer 指出，許多華爾街的空頭基金蒙受損失，因為他們錯估了貿易戰的影響程度，事實上貿易戰所造成的系統性風險，並沒有這麼大。

Cramer 指出，每當美國宣布對中國的新一波關稅措施，空頭基金都將其視為對賭市場將下跌的機會，然而往往拋售潮都沒有出現。例如他們認為波音 (BA-US) 會下滑，因中國為該公司主要市場，但此情況並無發生，波音近 1 個月股價上揚約 12%。



主要原因為目前市場就業強勁，且企業不斷實行高額庫藏股回購計劃，Cramer 認為，除非真的發生極為負面的新聞，不然投資者將持續購入股票與 ETF，空頭基金很難與這股力量作對。