貿易戰升級暫未傷及美股 市場更關注經濟數據和企業利潤

儘管貿易政策緊張局勢升級，但這個人人擔憂的最大風險，目前還未真正傷害美股，美股主要指數仍處於紀錄高點附近。

近幾個月來，投資人紛紛表態，美國與其他主要經濟體之間發生貿易戰，是華爾街面臨的最嚴重威脅。不過，川普最新關稅的發布，暫時只帶來了 1 天的打擊，股市在週二已經有所反彈。

投資人選擇忽視貿易摩擦隱憂，將注意力轉向強勁的經濟數據和企業利潤，這有助於美股走強。

美銀美林最新公布的調查顯示，43% 的專業投資人認為，貿易戰是市場面臨的最大尾部風險。但另一方面，他們仍增持美股部位，69％的受訪者表示，在獲利預期方面，美國是最有利的地區，這是調查進行 17 年以來比例最高的一次。

投資人加碼布局美股 (圖表取自 Market Watch)

貿易戰暫未損害全球經濟

Voya 投資管理公司的報告，提供了類似的觀點。報告指出，中國貿易問題已經持續了一段時間，市場已經逐漸擺脫其打壓。雖然一些行業和公司正感受到影響，但對全球經濟的整體影響微乎其微。

他們指出，不確定性對企業和計畫來說，絕對是負面的，但強勁的美國經濟和創紀錄的高企業獲利，持續為市場添加動能。

今年迄今，標準普爾 500 指數上漲了 8.6%，道瓊指數上漲 6.2%，納斯達克上漲超過 15%。相較之下，股票市場的波動率 VIX 相對偏低，標普 500 指數在過去 50 個交易日的平均漲跌幅變化為 0.4%，低於整個牛市的 0.7% 平均值。

貿易對抗可能成為持久戰

根據貝萊德 (BlackRock) 的全球風險指標，過去一個月全球地緣政治風險已經下降，低於歷史平均水平，表明市場對整體地緣政治風險的關注有所緩解。

風險指標近期往下 (圖表取自 Market Watch)

在川普於 2016 年 11 月當選總統之後，這個指標一直偏高，特別是隨著北韓局勢與首次關稅提出而上升，但在華爾街未因反覆的關稅言論走低後，也讓指標目前處在 1 年來最低。

儘管如此，美中的貿易對抗卻可能拖得很久。阿里巴巴 (BABA-US) 的創辦人兼執行長馬雲週二在杭州表示，這場貿易戰將持續很長時間，造成一團糟，他預測可能會拖延達 20 年。

這場對抗最後可能難免燒到美國。貝萊德中國證券業務負責人 Helen Zhu 表示，如果今年晚些時候，美國 2000 億美元進口關稅升至 25%，那將導致通膨壓力並損害美國消費者，雙方必須在未來幾個月裡謀求改善，不然全球都會感受到影響。

歐盟專員 Carlos Moedas 以 1930 年代為例，表示每次全球進入貿易戰，大家都不會好，這種對經濟的影響，政客似乎沒有吸取教訓。