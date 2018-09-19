元大亞洲生技投資論壇 邀請市值逾6000億元龍頭廠參與

為協助亞洲生技企業和國際生技產業投資人鏈結，元大證券邀請台灣、中國、香港和韓國等亞洲各國共 11 家總市值逾 6000 億元的重量級生技產業龍頭，參與今 (19) 日在香港舉辦的「元大亞洲生技投資論壇」，包括葡萄王 (1707-TW)、中裕 (4147-TW)、智擎 (4162-TW)、藥華 (6446-TW) 和泰福 (6541-TW)，以及仁新、長聖等台灣知名生技企業。

元大證除了邀請國內具成長潛力的業者共襄盛舉，也邀集亞洲其他知名生技公司，包括藥明生物 (2269-HK)、東曜藥業、HLBCo.Ltd.(067630-KS) 和 Toolgen(199800-KS)。

元大證說明，此次論壇主要是探討新藥開發技術和健康生活保健領域的投資機會，並分享亞洲生技產業現況和未來展望，活動安排近 70 場次、超過 200 人次的生技產業和機構投資人間會談。

元大證也指出，除醫療保健藥品、研發首見新藥 (First-in-class)、新劑型 (Newformulation) 和目前已得到國際授權的新藥公司外，也找來囊括發展細胞和基因等新型療法來治療棘手疾病的生技企業，看好目前新藥發展趨勢和未來商機。

元大證認為，除了電子產業外，近年生技產業的動向成為資本市場的話題焦點，也將會是一場長期的接力賽跑。