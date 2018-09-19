〈貿易戰再起〉元大寶華看美國不會收手 但難再惡化 關鍵在期中選舉

美國正式對中國出口價值 2000 億美元商品課徵 10% 關稅，元大寶華綜合經濟研究院今 (19) 日判斷，美國總統川普為了選舉，在即將進入消費旺季的時間點，不至於做出傷害美國消費者的貿易政策，卻也不可能就此收手，中國則會選擇以拖待變，觀望期中選舉的結果，因此，貿易戰會持續僵持，但不容易更進一步惡化。

美國貿易代表署於昨 (18) 日公布了 2000 億美元關稅最後清單，總計移除 297 個關稅項目，移除項目價值約 382 億美元，因此，原本的 2000 億關稅清單實則僅剩 1600 億美元，加上先前的 500 億美元關稅，目前美國政府對中國商品的總課稅規模為 2100 億美元。

元大寶華說明，從貿易代表署的公告來看，可以發現，貿易逆差其實並不是美國最在意的問題，美國政府透露出對於中國政府以國家力量支持企業進行不公平貿易，才是問題的根本。

也就是說，若中國無法針對美國的指控提出合理且具體的改善措施，美國政府恐不會停下課徵關稅的措施。

另一方面，由於美國期中選舉即將到來，若川普將貿易戰作為選舉的籌碼，貿易戰不可能在期中選舉前落幕。

元大寶華認為，中國目前看來並不打算正面衝突，主要是因根據 RealClearPolitics(RCP) 的選舉民調顯示，民主黨可能在期中選舉拿到 206 個席次，共和黨可能可以拿到 190 個席次，還有 39 個席次不明朗，在眾議院中須取得 218 個席次以上方能成為多數黨，不排除選舉過後眾議院可能會由民主黨主導，此時川普便成了跛腳總統。

因此，元大寶華認為中國目前選擇冷處理，拖過期中選舉後，再來決定要如何跟美國政府談判。