BTC閉幕 生技產業拚轉型 盼政府改變代工獲利心態

行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC) 今 (6) 日落幕，委員張鴻仁表示，新創產業創造獲利模式，跟傳統製造業不同，政府應該翻轉過去的代工獲利心態，為產業排除結構性障礙，對整體生醫產業才能有所幫助。而 ICT 結合醫療已是全球趨勢，未來更將是台灣生技產業數位轉型契機。

張鴻仁指出，政府在人才培育、資源整合、資金挹注及法規環境等四大面向，持續扶持生技產業，不過近年來面對大數據、人工智慧及區塊鏈等科技應用成熟，BTC 希望結合科技及現有醫療機構，幫助生技產業轉型。

以規模來看，今年 BTC 共 350 人參與，規模創下歷史新高，除了醫療單位如台大、成大、北醫、馬偕等，還有國內科技大廠如緯創、鴻海、廣達加入，加上跨國製藥公司，以及國際科技大廠 IBM 、NVIDIA 等，並在議題中加入新興再生醫療以及資通訊元素。

張鴻仁認為，BTC 會議透過委員與產官學研專家討論，盤點台灣生技產業的機會，並期待解決跨領域人才科技整合，以及完善法規、積極引資等問題，而 ICT 科技結合醫療照顧已經是全球發展產業的新方向，更是台灣醫療數位轉型的契機。

行政院長賴清德表示，台灣除了建置世界級的醫療體系及累積豐富的臨床能量，更建立屬於台灣的人體生物資料庫，提供寶貴的生物醫學資源與特色醫療；此外，台灣健保制度建立了可用於規劃、監測和評估醫療服務的資料庫，成為台灣的優勢與利基，未來將成為亞太生技醫藥產業的試驗基地，期望各界攜手開創生醫產業新格局。