歐股盤中─基本資源類股領漲 泛歐STOXX 600 指數小漲0.09%

儘管中美貿易緊張局勢升級，金融市場卻趨於緩和，歐股週三 (19) 早盤隨亞股走揚，泛歐 STOXX 600 指數微升 0.09%，其中基本資源類股表現最佳。

台北時間週三 (19 日) 下午 5 點 30 分左右，CNBC 數據顯示，泛歐 STOXX 600 指數上漲 0.09%，暫報 379.06；英國 FTSE 指數下跌 0.11%，暫報 7292.24；德國 DAX 指數揚升 0.19%，暫報 12180.83；法國 CAC 40 指數上漲 0.30%，暫報 5379.64。

泛歐 STOXX 600 指數 15 分鐘走勢圖 圖片來源：Investing.com

隨著中美貿易戰演變持久戰，全球市場逐漸拋開對中美貿易過度焦慮，週三 (19 日) 泛歐 STOXX 600 指數早盤走揚 0.09%，除了媒體、零售、科技和食品等類股以外，基本資源類股表現最佳，漲幅達 1.27%。

英國 FTSE 指數中礦業類股表現最為亮眼，嘉能可 (Glencore)、安托法加斯塔 (Antofagasta)、力拓 (Rio Tinto) 早盤齊漲逾 1.6%。

英國商品零售商翠豐集團 (Kingfisher) 週三 (19 日) 公布最新財報，上半年利潤下滑了 15%，受此利空消息影響盤中崩跌 6.9 %。

受到丹麥銀行 (Danske Bank) 執行長離職的消息拖累，該公司週三 (19 日) 重挫 7.61%，暫報 161.65。

美國總統川普週三 (19 日) 再次對中國玩「兩面手法」，他會見波蘭總統時向媒體表示，不排除美中兩國透過談判結束目前貿易戰的可能性，美國的協商大門永遠為中國開啟。