歐洲車市意外反彈！8月乘用車銷量年增率暴漲逾30%

9 月 19 日，歐洲汽車生產商協會發布數據顯示，8 月歐洲新車交付量年增率增長 31.2%，新車數量超過 110 萬輛。

而歐洲主要城市的汽車銷量也均在 8 月出現了兩位數的增長，其中西班牙和法國的新車交付量年增率增長均超過 40%，英國則為 23%，德國為 12.3%。

歐洲汽車生產商協會表示，8 月通常對歐洲汽車市場來說是銷售疲軟的月份，如今卻迎來銷量的意外增長，這可能是由於許多汽車廠商為趕在歐洲實施更嚴格的排放測試規範生效前出售更多的車款，而加大了折扣促銷的力度。

路透社也指出，9 月 1 日生效的全球統一輕型車測試規範，將迫使雷諾和大眾等汽車生產商停止銷售一些還未重新獲得排放許可的車款。因此許多廠商不僅通過促銷來清理庫存，還將他們自己生產的新車進行登記以便在二手車市場上進行銷售。

另外，得益於夏季的強勁表現，2018 年前 8 個月，歐洲新車註冊數增長了 6.1％，達到 1080 萬輛。除了西班牙、法國、德國等主要銷售市場外，羅馬尼亞、立陶宛、匈牙利等東歐國家也推動了汽車銷量的上漲，但義大利的汽車銷售僅保持穩定，下降了 0.1％，而英國的汽車銷售卻在今年前 8 個月下降了 4.2％。

不過經濟研究諮詢公司 Pantheon Macroeconomics 的歐元區首席經濟學家 Claus Vistesen 認為，歐洲汽車銷量將在 9 月回落：

「9 月份的乘用車登記數或因均值回歸而出現大幅下降，但這些數據也不會對第第三季的 GDP 產生太大影響。」

下半年歐洲車市的情況不容樂觀，上月底有歐盟貿易專員稱，歐盟願意取消汽車等所有工業產品的關稅，但隨後川普表示這一提議並不夠好，並重申將對進口歐盟的每輛汽車徵收 25% 的關稅。

Oxford Economics 預計，對於美國發起的全球貿易戰，即便是排除極端可能性後，也可能導致 2019 年全球實際 GDP 增速下滑 0.5 個百分點至 2.4%，而這也將會對新車銷售帶來衝擊。