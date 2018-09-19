P2P借貸平台Funding Circle 上市後估值達24億美元

P2P 借貸平台 Funding Circle 於週三 (19 日) 公佈了首次公開發行 (IPO) 的定價範圍，公司估值可能在上市後高達 18 億英鎊 (約合 24 億美元)。

Funding Circle 的上市可以說是考驗投資者，對於在過去十年內湧現的新一代金融科技產品的興趣，以及挑戰高階銀行的信心。

該公司表示，估值範圍落在 14 億至 18 億英鎊之間，每股 420 便士至每股 530 便士。上市將包括最多 7140 萬股新股。IPO 完成之後，公司的已發行股本預計將達到 3.297 億股至 3.45 億股。

Funding Circle 表示，公司預期在這次倫敦進行的 IPO 中籌集 3 億英鎊的資金。目前 IPO 的日期尚不明確。

Heartland A / S 是丹麥億萬富翁 Anders Holch Povlsen 的私人控股公司，已同意購買 Funding Circle 的 10% 已發行股本，最高估值為 16.5 億英鎊。Povlsen 也是線上零售商 Asos 和 Zalando 的主要投資者。

美國銀行美林、高盛、摩根士丹利和 Numis 證券將負責這次的上市。

自 2010 年推出以來，Funding Circle 已為中小型企業提供了 50 億英鎊的貸款，公司業務遍及英國、美國、德國和荷蘭。該公司表示 IPO 將有助於「進一步增強對集團業務的信任」以及「支持集團在中期內追求盈利成長，並提供戰略靈活性，創造在當前市場或新地區的新機會與商業能力。」

在截至今年 6 月 30 日的上半年財報中，Funding Circle 的營收為 6300 萬英鎊，高於去年同期的 4090 萬英鎊。然而，損失擴大至 2700 萬英鎊，高於 2017 年同期的 1,920 萬英鎊。