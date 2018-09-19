中美貿易戰你來我往 這個區域的國家或許才是贏家

誰說「貿易戰沒有贏家」？對於東南亞的企業來說，這句經濟學家口中的金科玉律或許正被改變。

《彭博社》報導，隨著中美貿易戰愈演愈烈，許多在美國和中國的企業正在考慮轉移業務重地，而被視為替代地區的東南亞，正在迎來新訂單和投資熱潮。

1/3 在中國的美企考慮遷離中國

據中國美國商會和上海美國商會日前公布的調查結果顯示，在貿易戰的緊張局勢下，430 多家在中國營運的美國企業中，約有三分之一已經或正在考慮將生產基地遷離中國，東南亞正是遷離後進駐的首選之地。

計畫遷離中國的美國企業 高達 18.5% 表示考慮遷至東南亞 圖片來源：Bloomberg

東協 (ASEAN) 前五大經濟體的經濟成長率平均達 5.3%，去年東協區內生產總值 (GDP) 合計達 2.76 兆美元，是世界第六大經濟體，預料未來經濟成長率年均成長 5%；在全球經商環境的排名中持續向前，再加上地理位置接近中國，均使得東協 10 國對於那些想遷離中國的企業極具吸引力。

在中美貿易戰持續角力下，香港貿易發展局日前也建議港商宜開拓東南亞市場，以分散貿易戰帶來的經商風險。

美對陸新關稅使東南亞更具競爭力

這些使得使東南亞成為貿易戰的頭號受益者，原先向陸廠下單的美國企業已陸續向東南亞轉單。越南家電製造商 Kangaroo Group 執行長 Nguyen Thanh Phuong 預期，今年下半年該公司對美國銷售將成長 10%，而且美國新一波的關稅制裁，協助該公司產品相較中國製造的產品更有競爭力。

第四季轉單東南亞效應將更明顯

泰國 STARS Microelectronics 財務主管 Koratak Weeradaecha 表示，隨著中美貿易紛爭升溫，該公司訂單量已較去年至少增加 15%，而這些訂單主要來自將中國生產線遷移到泰國的企業，他並預期，到了今年第四季，轉單效應會更明顯。

根據 Krungsri 證券公司 7 月份的一份報告，從提供替代商品的能力來看，泰國是在貿易戰混亂中尋找機會的最佳國家之一。在中國水果進口市場中，泰國約占 21%，美國則占近 8%，在中美貿易戰中，泰國水果出口商可望瓜分美國同業在中國的市占。

此外，從中美互課關稅的清單來看，泰國的海鮮業者也將受惠，尤其是鮪魚罐頭業者。

馬來西亞最大銀行馬來亞 (Malayan) 銀行也指出，馬國當地汽車、水產、橡膠、觀光旅遊等產業，都有望因中國產品吸引力下降而受惠。