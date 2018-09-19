【異動股】保險板塊午後拉升走高 西水股份(600291-CN)漲超5%

午後，保險板塊拉升走高，截止發稿，西水股份(600291-CN)漲5.14%報12.28元，新華保險(601336-CN)漲2.63%報49.23元，中國平安(601318-CN)漲2.12%報65.43元，中國太保(601601-CN)漲2.09%報33.71元，天茂集團(000627-CN)、中國人壽(601628-CN)等紛紛漲近2%。

近日，中國平安、國壽和新華保險等披露2018年8月保費收入，8月單月原保費同比增速分别為17.1%、0.1%和16.9%，1至8月累計原保費同比增速分别為19.2%、4.0%和11.6%。

申萬宏源分析認為，保險負債端改善趨勢確定疊加資產端影響可控下推動估值修復，建議關註板塊相對收益與絕對收益機會。短期可把握上市險企負債端增長預期差，中報業績確定負債端新單及價值拐點。平安NBV增速轉正，新華NBV增速收窄至-9%，上半年保險結構改善帶動價值率提升，預期下半年保障型保險持續推進下該趨勢可延續，疊加新單降幅進一步收窄，看好全年NBV轉正;資產端波動影響可控，準備金釋放提振利潤表現，預期全年業績表現可持續。當前估值對應18年PEV為0.7-1.2倍，處於歷史低位，建議重點關註負債端超預期拐點標的。

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