【大行報告】瑞銀財富：中美貿易爭端升級為短期不利因素 將引爆貿易戰

瑞銀財富管理投資總監辦公室周三發表研究報告稱，中美貿易緊張局勢在好轉前還將進一步惡化。對風險資產而言，中美貿易爭端升級為短期不利因素，這增加了中美關稅覆蓋大部分甚至全部貿易的風險，從而引爆沖擊經濟的貿易戰。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆在一媒體會上指出，中國會有綜合措施來應對貿易戰，除了對美國進口商品加征關稅外，中國也增加了出口補貼，人民幣匯率面臨貶值壓力，同時國內財政和貨幣政策有了較大寬松，下半年或會有降準等利好，亦會借助中期借貸便利（MLF）調節市場流動性。

“降準可能性大，9月末至年末流動性需求較大，資管新規雖然略有放松，但整體趨勢不變，央行將會維持市場相當的流動性，降準可以期待。”她說。

除此以外，進一步對外開放亦是中國應對之策。她指出，10月份日本首相安倍晉三訪華，屆時可能會在中日韓自貿區的談判方面達成突破性進展。未來，中國與歐洲、非洲等區域亦有望推進自貿區合作。

瑞銀財富管理最新報告預期，中美間的貿易爭端將長期持續至美國中期選舉之後。在經濟與企業盈利增長穩固、但也存在各種風險的環境下，瑞銀財富在全球戰術資產配置中對於風險資產總體持中性立場，具體包括小幅加碼全球股票和新興市場美元主權債券、減碼歐元高收益債券。

報告認為，較低程度非對稱的報覆行動可能引發市場正面反應，降低雙方針尖對麥芒的對抗風險。在正面情景下，中美雙方將就修訂後的貿易協議達成一致，兩地股市都有望因此而上漲。

報告稱，自6月初以來，中國股市（MSCI中國）已下跌18%。瑞銀財富估計，包括第二輪效應在內，10％關稅稅率對亞洲股市（日本除外）的盈利影響僅為2.5％，而25%稅率實施時，對盈利的沖擊將擴大至4.8%。

瑞銀財富註意到MSCI中國指數對北美的營收敞口僅約為2%，且中國的政策立場已轉向寬松。瑞銀財富認為中國股票已充分計入這些關稅影響。

人民幣兌美元CNY=CFXS大幅貶值，自今年6月中旬以來跌幅達到近7%，這有助於緩解以美元計價的中國出口下滑勢頭。瑞銀財富預期人民幣貶勢還會持續，短期目標在7.0關口。但若貿易爭端進一步升級，不排除劇貶至1美元兌7.5元人民幣。

美國白宮宣布，9月24日起再對2,000億美元中國進口商品加征10%關稅，且稅率將在明年1月時提高至25%。市場對於此宣布早有預料，然而10%的稅率位於預期區間的低位。

在消息公布時，香港股市.HSI下跌0.9%，美元兌人民幣升0.3%至6.87。在此宣布後，被加征關稅的中國輸美商品超過2,500億美元，占中國出口至美國金額約一半。

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