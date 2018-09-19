持倉創六個月新低！中國連續兩月減持美債

在中美均採取貿易行動的 7 月，中國連續第二個月減持美債，持倉規模創六個月新低。

美國財政部美東時間 18 日本周二公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，7 月中國（內地）所持美國公債規模環比減少 77 億美元，降至 1.171 兆美元，為年內第二低規模，僅次於今年 1 月的 1.1682 兆美元，但仍是美國最大的海外債主。6 月中國減持 44 億美元，5 月持倉規模為僅次於 3 月的今年第二高水平。

據 TIC 報告，日本持有美債規模仍僅次於中國，7 月持倉環比增加 51 億美元，增至 1.0355 兆美元，6 月持倉創六年新低，環比減持 184 億美元。

今年 7 月，在十大美債海外持有國家地區之中，有日本、愛爾蘭、盧森堡和沙烏地阿拉伯四個增持。6 月巴西曾超越愛爾蘭晉升美債第三大海外持有者，但 7 月減持了 4 億美元，排名回落到第四位。此前被海外視為中國持美債離岸仲介的比利時 7 月持倉排在第 12 位，當月持倉減少 2 億美元，為四個月來首度減持，6 月增持 42 億美元。

以下 TIC 截圖展示了 2017 年 7 月至 2018 年 7 月主要國家地區每月持有美債規模，單位為 10 億美元。