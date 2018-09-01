日本央行新舉動引爆市場憂慮：縮減寬鬆政策或比預期更快

日本央行調整了月度購債計劃，引發了債市投資者的擔憂：日本可能進一步減少購債規模。這使得日本十年期公債期貨一度下跌 10 個基點。

日本央行周五稱，將把每月購債頻次從 8 月的 6 次降到 9 月的 5 次。該行 8 月按計劃每次購入 4000 億日元，總計 2.4 兆日元。

同時，日本央行還稱，將增加每次購債的最大購買量，計劃在 9 月將每次購買五至十年期公債的規模控制在 3000-6000 億日元。8 月購買了六次，每次 3000-5000 億日元。

尚不清楚日本央行是否在 9 月計劃中調整了整體購買規模。

本次調整對於市場的重要性在於：日本央行維持現行寬鬆貨幣政策的時間長度上的不確定性增加了。

日本央行實施的超級寬鬆刺激政策所引發的負面作用近年來頻頻為人詬病。該行購債行動使得日本債市流動性變差，甚至有人稱之為「殭屍市場」。

今年 3 月 14 日，日本 10 年期公債當日成交量甚至是零。年初至今，日本債市已經先後出現了 7 次零成交。

日債日均成交量已從 2013 年實施 QE 時的 35 兆日元一路震盪下跌至 15 兆日元左右。央行購買了日本公債市場中 75% 左右的公債。

早在今年年初，日本財務省公布的數據顯示，日本投資者中長期外債的凈購買量去年暴跌 94.6%，至 1.1 兆日元，為四年來首次下跌。

日本央行內部已經在討論何時縮減超寬鬆政策。

前日本央行審議委員石田浩二不久前表示，日本經濟成長穩健，應可讓央行在通膨率達到 2% 的目標以前就縮減大規模刺激計劃。寬鬆政策給銀行業體系帶來了副作用。

他同時表示，日本央行要過很久才會允許長期利率上升，以免引發市場猜測其有意在短期內退出寬鬆政策。「日本央行目前可能不急於讓殖利率曲線趨陡，不過 (一旦市場穩定後) 其顯然有意這麼做。」

新的購債計劃公布之後，日本十年期公債期貨一度下跌 10 個基點。

『新聞來源／華爾街見聞』