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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/09/18  107/09/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.56610   10.56300   0.00310    0.02935
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.83690    9.85300  -0.01610   -0.16340
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.83880    9.85490  -0.01610   -0.16337
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.81910    9.82040  -0.00130   -0.01324
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.81940    9.82060  -0.00120   -0.01222
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.13640    9.14210  -0.00570   -0.06235
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.41830    9.42240  -0.00410   -0.04351
中國信託台灣活力基金                                               13.89000   14.18000  -0.29000   -2.04513
中國信託台灣優勢基金                                               16.26000   16.59000  -0.33000   -1.98915
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.43000   10.46000  -0.03000   -0.28681
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.62000    9.82000  -0.20000   -2.03666
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.27000   10.47000  -0.20000   -1.91022
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.91260    9.90080   0.01180    0.11918
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.23720    9.26470  -0.02750   -0.29683
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28830   10.28800   0.00030    0.00292
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.54950    9.58920  -0.03970   -0.41401
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.00170   11.15830  -0.15660   -1.40344
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.55620    9.71680  -0.16060   -1.65281
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              10.94250   10.96800  -0.02550   -0.23249
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.81940    9.84240  -0.02300   -0.23368
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.16000   11.27000  -0.11000   -0.97604
中國信託智能運動基金-美元                                          10.86000   10.98000  -0.12000   -1.09290
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.97000   10.12000  -0.15000   -1.48221
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.84000   10.00000  -0.16000   -1.60000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98940   10.98920   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.40690    9.40740  -0.00050   -0.00531
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.01980    9.02040  -0.00060   -0.00665
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.54760    9.55130  -0.00370   -0.03874
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.14940    9.15300  -0.00360   -0.03933
中國信託精穩基金                                                   18.44200   18.44260  -0.00060   -0.00325
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.66000   11.79000  -0.13000   -1.10263
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.25000   11.40000  -0.15000   -1.31579
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.82000   11.97000  -0.15000   -1.25313
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.48000   11.65000  -0.17000   -1.45923
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元大2001基金                                                       60.40000   61.68000  -1.28000   -2.07523
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.21530   39.09640   0.11890    0.30412
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.40000   17.63000  -0.23000   -1.30459
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.42700   11.42410   0.00290    0.02538
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.53840   10.50760   0.03080    0.29312
元大上證50基金                                                     27.97000   27.30000   0.67000    2.45421
元大大中華TMT基金-人民幣                                           10.80000   10.92000  -0.12000   -1.09890
元大大中華TMT基金-新台幣                                            9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.28000   13.39000  -0.11000   -0.82151
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.45200   12.54300  -0.09100   -0.72550
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.79000   16.88900  -0.09900   -0.58618
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                       9.75200    9.88100  -0.12900   -1.30554
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                       9.38100    9.48000  -0.09900   -1.04430
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.87000    2.90000  -0.03000   -1.03448
元大中國平衡基金-新台幣                                            12.85000   12.91000  -0.06000   -0.46476
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.32910   45.42400  -0.09490   -0.20892
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.46960   10.48210  -0.01250   -0.11925
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.67510    9.68660  -0.01150   -0.11872
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.63380    9.61950   0.01430    0.14866
元大巴西指數基金                                                    5.19900    5.05900   0.14000    2.76735
元大巴菲特基金                                                     27.06000   27.52000  -0.46000   -1.67151
元大日經225基金                                                    29.39000   28.97000   0.42000    1.44978
元大台商收成基金                                                   23.60000   23.78000  -0.18000   -0.75694
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.20000   12.15000   0.05000    0.41152
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.48000   39.84000  -0.36000   -0.90361
元大台灣中型100基金                                                32.71000   32.88000  -0.17000   -0.51703
元大台灣加權股價指數基金                                           25.47200   25.62800  -0.15600   -0.60871
元大台灣卓越50基金                                                 85.15000   85.88000  -0.73000   -0.85002
元大台灣金融基金                                                   18.33000   18.30000   0.03000    0.16393
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        31.88000   31.95000  -0.07000   -0.21909
元大台灣高股息基金                                                 27.09000   27.17000  -0.08000   -0.29444
元大台灣電子科技基金                                               36.05000   36.59000  -0.54000   -1.47581
元大全球ETF成長組合基金                                            10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.79000   14.81000  -0.02000   -0.13504
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.63000    8.68000  -0.05000   -0.57604
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.56000    6.60000  -0.04000   -0.60606
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.47000    8.48000  -0.01000   -0.11792
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.63000    6.64000  -0.01000   -0.15060
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.61100    9.64200  -0.03100   -0.32151
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.06000   13.15000  -0.09000   -0.68441
元大全球農業商機基金                                               17.89000   17.82000   0.07000    0.39282
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.45000   10.44000   0.01000    0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                    8.16700    8.44000  -0.27300   -3.23460
元大印度指數基金                                                    9.93000   10.09400  -0.16400   -1.62473
元大印度基金                                                       12.46000   12.60000  -0.14000   -1.11111
元大多多基金                                                       17.44000   17.93000  -0.49000   -2.73285
元大多福基金                                                       52.41000   53.35000  -0.94000   -1.76195
元大亞太成長基金                                                    9.07000    9.10000  -0.03000   -0.32967
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.48070    8.47330   0.00740    0.08733
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  6.96360    6.95760   0.00600    0.08624
元大卓越基金                                                       45.93000   46.85000  -0.92000   -1.96371
元大店頭基金                                                        8.03000    8.27000  -0.24000   -2.90206
元大泛歐成長基金                                                    9.45000    9.38000   0.07000    0.74627
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.27990   10.27940   0.00050    0.00486
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.60810    9.60510   0.00300    0.03123
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.69170   31.62480   0.06690    0.21154
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   37.52940   37.48160   0.04780    0.12753
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        19.32160   19.30010   0.02150    0.11140
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        18.58300   18.61370  -0.03070   -0.16493
元大美國政府7至10年期債券基金                                      38.78370   38.72500   0.05870    0.15158
元大高科技基金                                                     18.60000   18.96000  -0.36000   -1.89873
元大得利貨幣市場基金                                               16.25840   16.25820   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98540   11.98530   0.00010    0.00083
元大富櫃50基金                                                     11.96000   12.20000  -0.24000   -1.96721
元大華夏中小基金                                                    6.63000    6.73000  -0.10000   -1.48588
元大新中國基金-人民幣                                               8.98000    9.08000  -0.10000   -1.10132
元大新中國基金-美元                                                 8.43100    8.51700  -0.08600   -1.00975
元大新中國基金-新台幣                                               8.39000    8.46000  -0.07000   -0.82742
元大新主流基金                                                     24.22000   24.91000  -0.69000   -2.76997
元大新東協平衡基金-美元                                             9.22500    9.26600  -0.04100   -0.44248
元大新東協平衡基金-新台幣                                           8.98000    9.01000  -0.03000   -0.33296
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                     9.78190    9.86950  -0.08760   -0.88758
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.07160    9.14160  -0.07000   -0.76573
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                               9.77820    9.83920  -0.06100   -0.61997
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.47030    8.52320  -0.05290   -0.62066
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.78810    9.78540   0.00270    0.02759
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.36250    9.35990   0.00260    0.02778
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.92720    9.90990   0.01730    0.17457
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.50000    9.48340   0.01660    0.17504
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.52310    9.52180   0.00130    0.01365
元大新興亞洲基金                                                   11.12000   11.24000  -0.12000   -1.06762
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          8.71170    8.77190  -0.06020   -0.68628
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.49510    8.55390  -0.05880   -0.68741
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        8.94240    8.99120  -0.04880   -0.54275
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          8.71970    8.76720  -0.04750   -0.54179
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10570   15.10550   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       36.74000   37.37000  -0.63000   -1.68584
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.03000    8.95000   0.08000    0.89385
元大實質多重資產基金-美元                                           8.31700    8.23900   0.07800    0.94672
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.76000    8.67000   0.09000    1.03806
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.99000   16.25000  -0.26000   -1.60000
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.01000   12.59000   0.42000    3.33598
元大摩臺基金                                                       39.28000   39.60000  -0.32000   -0.80808
元大標普500基金                                                    26.79000   26.89000  -0.10000   -0.37189
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.81000   12.74000   0.07000    0.54945
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.75000   36.11000  -0.36000   -0.99695
元大標智滬深300基金                                                15.43000   15.26000   0.17000    1.11402
元大歐洲50基金                                                     24.05000   24.06000  -0.01000   -0.04156
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.43750    9.39280   0.04470    0.47590
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.19080   10.19040   0.00040    0.00393
元大績效基金                                                       50.38000   51.82000  -1.44000   -2.77885
元大韓國KOSPI200基金                                               22.25000   22.12000   0.13000    0.58770
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.81000   14.98000  -0.17000   -1.13485
日盛上選基金                                                       31.59000   32.01000  -0.42000   -1.31209
日盛小而美基金                                                     17.91000   18.35000  -0.44000   -2.39782
日盛中國內需動力基金                                                8.86000    8.98000  -0.12000   -1.33630
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.65710   11.64530   0.01180    0.10133
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.72080    9.71100   0.00980    0.10092
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.66020   11.65820   0.00200    0.01716
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.71790    9.71620   0.00170    0.01750
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58980   10.58130   0.00850    0.08033
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.81030    8.80320   0.00710    0.08065
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.66000    9.73000  -0.07000   -0.71942
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.20000    9.31000  -0.11000   -1.18153
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.49000    9.59000  -0.10000   -1.04275
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                        9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
日盛日盛基金                                                       13.09000   13.32000  -0.23000   -1.72673
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.16930   10.16770   0.00160    0.01574
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.49570    9.53790  -0.04220   -0.44245
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.99320    9.98590   0.00730    0.07310
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.33320    9.36940  -0.03620   -0.38636
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.39480    2.38900   0.00580    0.24278
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65320    1.64920   0.00400    0.24254
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36120    0.36110   0.00010    0.02769
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25020    0.25010   0.00010    0.03998
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.00840   11.99590   0.01250    0.10420
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.18130    8.17280   0.00850    0.10400
日盛亞洲機會基金                                                    6.60000    6.69000  -0.09000   -1.34529
日盛首選基金                                                       16.53000   16.88000  -0.35000   -2.07346
日盛高科技基金                                                     17.16000   17.47000  -0.31000   -1.77447
日盛貨幣市場基金                                                   14.77380   14.77360   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     38.03000   38.71000  -0.68000   -1.75665
日盛精選五虎基金                                                   36.56000   37.20000  -0.64000   -1.72043
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48850   13.48830   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.10000   29.65000  -0.55000   -1.85497
台新MSCI中國基金                                                   19.34000   19.69000  -0.35000   -1.77755
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.78000   17.70000   0.08000    0.45198
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.44000   22.64000  -0.20000   -0.88339
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16530   14.16520   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.45460   10.46560  -0.01100   -0.10511
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.53060   10.52880   0.00180    0.01710
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.10140   10.08490   0.01650    0.16361
台新中國通基金                                                     41.02000   41.98000  -0.96000   -2.28680
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.45100    0.45420  -0.00320   -0.70454
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              13.87300   13.95000  -0.07700   -0.55197
台新中國精選中小基金-美元                                           0.30590    0.31050  -0.00460   -1.48148
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.43000    9.56000  -0.13000   -1.35983
台新主流基金                                                       22.52000   22.97000  -0.45000   -1.95908
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.46000   20.34000   0.12000    0.58997
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66870    0.66560   0.00310    0.46575
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.17000   15.15000   0.02000    0.13201
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49450    0.49450   0.00000    0.00000
台新台灣中小基金                                                   32.37000   33.11000  -0.74000   -2.23497
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.03110   10.04860  -0.01750   -0.17415
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.32630    9.32440   0.00190    0.02038
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.47730   10.44040   0.03690    0.35343
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.84000    9.80000   0.04000    0.40816
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.35920   10.40620  -0.04700   -0.45165
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.21780   11.23120  -0.01340   -0.11931
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                       15.18000   15.40000  -0.22000   -1.42857
台新亞美短期債券基金                                               10.90540   10.88750   0.01790    0.16441
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.49000    8.52190  -0.03190   -0.37433
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28130    0.28290  -0.00160   -0.56557
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.85740   11.84240   0.01500    0.12666
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38750    0.38760  -0.00010   -0.02580
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09340   11.09320   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 29.21510   29.38200  -0.16690   -0.56803
台新智慧生活基金-美元                                              10.60120   10.74900  -0.14780   -1.37501
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.89000   11.02000  -0.13000   -1.17967
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.23130    8.28050  -0.04920   -0.59417
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.40540    8.44320  -0.03780   -0.44770
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.89390    8.90240  -0.00850   -0.09548
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.08940    9.08470   0.00470    0.05174
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.29820   10.30780  -0.00960   -0.09313
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.32950    0.33030  -0.00080   -0.24220
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.64430    7.68670  -0.04240   -0.55160
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.25770    0.25950  -0.00180   -0.69364
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.32000    5.34000  -0.02000   -0.37453
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.05000   21.02000   0.03000    0.14272
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.76600   10.71600   0.05000    0.46659
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.51000   15.73000  -0.22000   -1.39860
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.79350   11.79000   0.00350    0.02969
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.48840    9.48560   0.00280    0.02952
未來資產亞洲新富基金                                               19.05000   19.34000  -0.29000   -1.49948
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56950   12.56940   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                 11.19000   11.51000  -0.32000   -2.78019
未來資產新興市場債券基金A                                           8.69740    8.70200  -0.00460   -0.05286
未來資產新興市場債券基金B                                           6.57920    6.58260  -0.00340   -0.05165
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.11860   11.11630   0.00230    0.02069
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.89680    9.91820  -0.02140   -0.21576
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.15880    9.15010   0.00870    0.09508
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.41040   10.40050   0.00990    0.09519
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.75110    7.76740  -0.01630   -0.20985
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   8.87170    8.88970  -0.01800   -0.20248
永豐中小基金                                                       50.83000   51.97000  -1.14000   -2.19357
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76420    1.76000   0.00420    0.23864
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.33390    2.32840   0.00550    0.23621
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.02130    8.02140  -0.00010   -0.00125
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.29700   10.29710  -0.00010   -0.00097
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.47000    4.52000  -0.05000   -1.10619
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.08000   20.34000  -0.26000   -1.27827
永豐主流品牌基金                                                   18.09000   18.27000  -0.18000   -0.98522
永豐永豐基金                                                       35.15000   35.85000  -0.70000   -1.95258
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.84320    9.87190  -0.02870   -0.29072
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.91200    9.94070  -0.02870   -0.28871
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.78550    9.81450  -0.02900   -0.29548
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.85470    9.88390  -0.02920   -0.29543
永豐亞洲民生消費基金                                               10.87000   10.97000  -0.10000   -0.91158
永豐南非幣2021保本基金                                             12.92430   12.92550  -0.00120   -0.00928
永豐高科技基金                                                     23.02000   23.58000  -0.56000   -2.37489
永豐貨幣市場基金                                                   13.88620   13.88600   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11440    2.10660   0.00780    0.37026
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50020    2.49110   0.00910    0.36530
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.74270    7.73280   0.00990    0.12803
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39380   10.38050   0.01330    0.12812
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.02260    7.01880   0.00380    0.05414
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.81600   10.81010   0.00590    0.05458
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.10000    9.16000  -0.06000   -0.65502
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.18000    7.26000  -0.08000   -1.10193
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.52000   16.68000  -0.16000   -0.95923
永豐臺灣加權ETF基金                                                55.71000   56.04000  -0.33000   -0.58887
永豐領航科技基金                                                   37.81000   38.84000  -1.03000   -2.65191
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
永豐趨勢平衡基金                                                   41.47000   42.48000  -1.01000   -2.37759
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.59630   11.59520   0.00110    0.00949
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.48160    9.47500   0.00660    0.06966
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.73490    9.72810   0.00680    0.06990
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.50330    9.49720   0.00610    0.06423
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.67580    9.66950   0.00630    0.06515
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.49670    9.49070   0.00600    0.06322
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.87940    9.87320   0.00620    0.06280
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.47810    9.47290   0.00520    0.05489
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.73090    9.72560   0.00530    0.05450
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.35000   10.46000  -0.11000   -1.05163
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.13000    9.21000  -0.08000   -0.86862
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.76000    9.85000  -0.09000   -0.91371
兆豐國際中小基金                                                   15.04000   15.36000  -0.32000   -2.08333
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.09000   13.23000  -0.14000   -1.05820
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          17.34000   17.48000  -0.14000   -0.80092
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          17.22000   17.38000  -0.16000   -0.92060
兆豐國際生命科學基金                                               16.64000   16.85000  -0.21000   -1.24629
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.34730   10.35090  -0.00360   -0.03478
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.57600   10.58920  -0.01320   -0.12466
兆豐國際全球基金                                                   32.14000   32.37000  -0.23000   -0.71053
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.28540   10.28480   0.00060    0.00583
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.06450   10.06130   0.00320    0.03181
兆豐國際國民基金                                                   21.58000   21.89000  -0.31000   -1.41617
兆豐國際第一基金                                                   12.73000   12.92000  -0.19000   -1.47059
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.94620    9.93040   0.01580    0.15911
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.89020    7.87760   0.01260    0.15995
兆豐國際萬全基金                                                   20.06000   20.30000  -0.24000   -1.18227
兆豐國際電子基金                                                   24.42000   24.83000  -0.41000   -1.65123
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.46000   22.64000  -0.18000   -0.79505
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.37000   16.32000   0.05000    0.30637
兆豐國際豐台灣基金                                                 32.98000   33.18000  -0.20000   -0.60277
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50570   12.50560   0.00010    0.00080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.06000   11.34000  -0.28000   -2.46914
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.17710   11.16390   0.01320    0.11824
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.01990   12.01990   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.77780   10.77630   0.00150    0.01392
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.54420   11.54280   0.00140    0.01213
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.13610    8.12660   0.00950    0.11690
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.46090    9.46070   0.00020    0.00211
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.02070    9.01940   0.00130    0.01441
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.93160    8.93070   0.00090    0.01008
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.28330    9.28200   0.00130    0.01401
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.46000   11.50000  -0.04000   -0.34783
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.69000   10.72000  -0.03000   -0.27985
合庫全球新興市場基金                                                8.77000    8.85000  -0.08000   -0.90395
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
合庫貨幣市場基金                                                   10.13240   10.13230   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.36470    9.36140   0.00330    0.03525
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.61750    9.61530   0.00220    0.02288
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.92270    9.91400   0.00870    0.08775
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.33230   11.32820   0.00410    0.03619
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.49740   13.48080   0.01660    0.12314
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.65300    8.65020   0.00280    0.03237
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.32340    9.32130   0.00210    0.02253
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.76970    7.76280   0.00690    0.08889
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62760    8.62430   0.00330    0.03826
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.00690    9.99460   0.01230    0.12307
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                         9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                           9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.99690   10.99410   0.00280    0.02547
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.92290    9.96530  -0.04240   -0.42548
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.76640    9.79380  -0.02740   -0.27977
安聯中國東協基金                                                   14.98000   15.17000  -0.19000   -1.25247
安聯中國策略基金-美元                                               9.82000    9.99000  -0.17000   -1.70170
安聯中國策略基金-新臺幣                                            12.71000   12.91000  -0.20000   -1.54919
安聯中華新思路基金-人民幣                                          12.79000   12.93000  -0.14000   -1.08275
安聯中華新思路基金-美元                                            11.91000   12.10000  -0.19000   -1.57025
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.17000   11.32000  -0.15000   -1.32509
安聯台灣大壩基金                                                   27.35000   27.83000  -0.48000   -1.72476
安聯台灣科技基金                                                   45.02000   45.58000  -0.56000   -1.22861
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49490   12.49470   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   29.99000   30.63000  -0.64000   -2.08945
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.14430   10.14060   0.00370    0.03649
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.06870   15.06170   0.00700    0.04648
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.62590    9.62140   0.00450    0.04677
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.49000   11.55000  -0.06000   -0.51948
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.76000   11.81000  -0.05000   -0.42337
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.35940   12.34940   0.01000    0.08098
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16040   10.15140   0.00900    0.08866
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.25390   12.24410   0.00980    0.08004
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.47500    9.46600   0.00900    0.09508
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.33520    9.32700   0.00820    0.08792
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.00170    8.99450   0.00720    0.08005
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.42000   11.47000  -0.05000   -0.43592
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.80000   10.83000  -0.03000   -0.27701
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.10000   10.15000  -0.05000   -0.49261
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.08810   12.07200   0.01610    0.13337
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.00020   10.99040   0.00980    0.08917
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.66410   10.65410   0.01000    0.09386
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.90690    8.89850   0.00840    0.09440
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.70170    8.69390   0.00780    0.08972
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.41050    8.40260   0.00790    0.09402
安聯全球人口趨勢基金                                               11.77000   11.81000  -0.04000   -0.33870
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.76000    9.91000  -0.15000   -1.51362
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        36.68000   37.19000  -0.51000   -1.37134
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.71000    8.68000   0.03000    0.34562
安聯全球計量平衡基金                                               12.96000   12.96000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       11.92490   11.92060   0.00430    0.03607
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.31860   10.31490   0.00370    0.03587
安聯全球新興市場基金                                               17.10000   17.20000  -0.10000   -0.58140
安聯全球農金趨勢基金                                                9.92000    9.85000   0.07000    0.71066
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.33000    9.36000  -0.03000   -0.32051
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.64000   10.70000  -0.06000   -0.56075
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.47000   10.53000  -0.06000   -0.56980
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.42000   10.48000  -0.06000   -0.57252
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
安聯亞洲動態策略基金                                               22.06000   22.21000  -0.15000   -0.67537
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05680   10.05270   0.00410    0.04079
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81240    9.80840   0.00400    0.04078
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               82.76060   82.75460   0.00600    0.00725
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.29980   12.30610  -0.00630   -0.05119
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               64.67120   64.66720   0.00400    0.00619
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53220    9.53710  -0.00490   -0.05138
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.57860    2.57800   0.00060    0.02327
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.48430   10.48740  -0.00310   -0.02956
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19880    2.19490   0.00390    0.17768
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70360    8.70600  -0.00240   -0.02757
宏利台灣動力基金                                                   30.48000   30.98000  -0.50000   -1.61394
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.16130   10.17400  -0.01270   -0.12483
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.95200    9.94920   0.00280    0.02814
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.96820    7.97810  -0.00990   -0.12409
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.94320    7.94400  -0.00080   -0.01007
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
宏利全球債券組合基金                                               13.03800   13.02520   0.01280    0.09827
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.76620    2.76950  -0.00330   -0.11916
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.65780   11.66410  -0.00630   -0.05401
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.62270    8.62780  -0.00510   -0.05911
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.42030    2.41540   0.00490    0.20286
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.85890   10.85220   0.00670    0.06174
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.55180    3.60880  -0.05700   -1.57947
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.57370    0.58240  -0.00870   -1.49382
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       16.61000   16.86000  -0.25000   -1.48280
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.85280   11.85590  -0.00310   -0.02615
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.53310   10.53200   0.00110    0.01044
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.21450   10.20730   0.00720    0.07054
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.94340    8.94260   0.00080    0.00895
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.54480    8.54380   0.00100    0.01170
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.46020    8.45460   0.00560    0.06624
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.41240    8.41140   0.00100    0.01189
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73990    2.73750   0.00240    0.08767
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39750    0.39720   0.00030    0.07553
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.07030   12.05350   0.01680    0.13938
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90590    0.90520   0.00070    0.07733
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.29980    7.29040   0.00940    0.12894
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.01760    2.01600   0.00160    0.07937
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29040    0.29020   0.00020    0.06892
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.94080    8.92900   0.01180    0.13215
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32630    0.32610   0.00020    0.06133
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64430   13.64410   0.00020    0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.50000    2.54000  -0.04000   -1.57480
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.38000   11.53000  -0.15000   -1.30095
宏利臺灣股息收益基金                                               26.70000   27.05000  -0.35000   -1.29390
宏利澳幣保本基金                                                   12.18460   12.18420   0.00040    0.00328
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.56000   10.55000   0.01000    0.09479
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.40000   11.45000  -0.05000   -0.43668
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.98000   11.06000  -0.08000   -0.72333
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.72000   11.78000  -0.06000   -0.50934
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.23870   10.24060  -0.00190   -0.01855
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50000    9.49610   0.00390    0.04107
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.92290    8.90620   0.01670    0.18751
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.66680   10.64680   0.02000    0.18785
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.21000    9.20000   0.01000    0.10870
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.90000    9.92000  -0.02000   -0.20161
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.86000    9.89000  -0.03000   -0.30334
貝萊德新台幣基金                                                   12.93580   12.93570   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                     25.87000   26.07000  -0.20000   -0.76717
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.23620   11.23150   0.00470    0.04185
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.88680    9.86520   0.02160    0.21895
保德信大中華基金-人民幣                                             9.17000    9.30000  -0.13000   -1.39785
保德信大中華基金-美元                                               9.07000    9.19000  -0.12000   -1.30577
保德信大中華基金-新台幣                                            26.96000   27.28000  -0.32000   -1.17302
保德信中小型股基金                                                 42.31000   43.47000  -1.16000   -2.66851
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.51000    8.58000  -0.07000   -0.81585
保德信中國中小基金-美元                                             8.21000    8.28000  -0.07000   -0.84541
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.92000    7.97000  -0.05000   -0.62735
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 8.98840    9.00130  -0.01290   -0.14331
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.05380    9.06640  -0.01260   -0.13897
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.11420    9.12970  -0.01550   -0.16978
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                 9.83960    9.85630  -0.01670   -0.16943
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.28000    8.34000  -0.06000   -0.71942
保德信中國品牌基金-美元                                             8.27000    8.33000  -0.06000   -0.72029
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
保德信台商全方位基金                                               33.67000   34.38000  -0.71000   -2.06515
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.40000   30.50000  -0.10000   -0.32787
保德信全球消費商機基金                                             18.51000   18.59000  -0.08000   -0.43034
保德信全球基礎建設基金                                             12.44000   12.39000   0.05000    0.40355
保德信全球資源基金                                                  8.08000    8.04000   0.04000    0.49751
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.29000   10.40000  -0.11000   -1.05769
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      34.06000   34.37000  -0.31000   -0.90195
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.78060    9.77320   0.00740    0.07572
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.59510   10.58680   0.00830    0.07840
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.27490    9.25400   0.02090    0.22585
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.03200   10.00950   0.02250    0.22479
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.19890    8.19490   0.00400    0.04881
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.81240   10.80710   0.00530    0.04904
保德信亞太基金                                                     20.86000   21.14000  -0.28000   -1.32450
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.46580    8.45810   0.00770    0.09104
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.21690   11.20670   0.01020    0.09102
保德信店頭市場基金                                                 30.32000   31.22000  -0.90000   -2.88277
保德信拉丁美洲基金                                                  6.47000    6.39000   0.08000    1.25196
保德信金平衡基金                                                   29.86000   30.03000  -0.17000   -0.56610
保德信金滿意基金                                                   41.84000   42.45000  -0.61000   -1.43698
保德信科技島基金                                                   25.19000   25.67000  -0.48000   -1.86989
保德信高成長基金                                                   91.72000   93.01000  -1.29000   -1.38695
保德信第一基金                                                     25.00000   25.53000  -0.53000   -2.07599
保德信貨幣市場基金                                                 15.77290   15.77270   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.62130   10.63180  -0.01050   -0.09876
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.78600   10.78090   0.00510    0.04731
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.85950   10.86440  -0.00490   -0.04510
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.32570   10.31530   0.01040    0.10082
保德信新世紀基金                                                   10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99700    7.98510   0.01190    0.14903
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.81240   10.79590   0.01650    0.15284
保德信新興趨勢組合基金                                             10.71000   10.79000  -0.08000   -0.74143
保德信瑞騰基金                                                     15.54800   15.54780   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                                 10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.67510    9.67620  -0.00110   -0.01137
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.90400    9.90420  -0.00020   -0.00202
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.61370    9.61310   0.00060    0.00624
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.72410    9.72490  -0.00080   -0.00823
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.79620    9.80540  -0.00920   -0.09383
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.78060    9.79070  -0.01010   -0.10316
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.65640    9.66200  -0.00560   -0.05796
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.65900    9.66460  -0.00560   -0.05794
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.95500    9.95670  -0.00170   -0.01707
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.90590    9.91290  -0.00700   -0.07062
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型               9.96540    9.96890  -0.00350   -0.03511
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.80930    9.81160  -0.00230   -0.02344
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.80930    9.81150  -0.00220   -0.02242
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.48500    9.48860  -0.00360   -0.03794
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.34820    9.34840  -0.00020   -0.00214
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型               9.95830    9.96240  -0.00410   -0.04115
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型               9.95780    9.96230  -0.00450   -0.04517
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.07310   10.06280   0.01030    0.10236
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.10460   10.09390   0.01070    0.10600
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                 9.99680    9.99930  -0.00250   -0.02500
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                 9.99730    9.99960  -0.00230   -0.02300
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.94240    1.94120   0.00120    0.06182
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.65750    2.65580   0.00170    0.06401
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29220    0.29240  -0.00020   -0.06840
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43380    0.43420  -0.00040   -0.09212
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.36260    8.36570  -0.00310   -0.03706
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.65510   11.65680  -0.00170   -0.01458
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.39480    9.38950   0.00530    0.05645
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.54090   11.53400   0.00690    0.05982
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.50540    8.51350  -0.00810   -0.09514
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.47350   10.48350  -0.01000   -0.09539
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.03720   10.04080  -0.00360   -0.03585
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.96070    9.96390  -0.00320   -0.03212
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.01730   10.02210  -0.00480   -0.04789
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.57340   10.57840  -0.00500   -0.04727
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.92100    9.92570  -0.00470   -0.04735
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.70720    9.70750  -0.00030   -0.00309
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.01120   10.01150  -0.00030   -0.00300
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.68640    9.68480   0.00160    0.01652
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.87370    9.87210   0.00160    0.01621
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.38170   10.36250   0.01920    0.18528
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.09440    6.09210   0.00230    0.03775
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.52420   10.52030   0.00390    0.03707
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.65100   11.65090   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                           18.23000   18.64000  -0.41000   -2.19957
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4162.68000 4256.56000 -93.88000   -2.20554
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.00340   10.06470  -0.06130   -0.60906
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     10.96480   11.04440  -0.07960   -0.72073
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.23370   10.30770  -0.07400   -0.71791
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              8.87320    8.92760  -0.05440   -0.60935
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.25090    9.31810  -0.06720   -0.72118
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.08220    9.14780  -0.06560   -0.71711
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.17140   10.23370  -0.06230   -0.60877
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.66890   10.74650  -0.07760   -0.72210
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.62640   10.70320  -0.07680   -0.71754
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.06000    6.10000  -0.04000   -0.65574
柏瑞巨人基金                                                       12.75000   12.91000  -0.16000   -1.23935
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65690   13.65680   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.99000   16.03000  -0.04000   -0.24953
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.47530   13.46230   0.01300    0.09657
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.83330   11.83320   0.00010    0.00085
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.44260   12.44030   0.00230    0.01849
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.82170    8.81330   0.00840    0.09531
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.75450    6.74800   0.00650    0.09632
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.71070    8.71060   0.00010    0.00115
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.48310    8.47300   0.01010    0.11920
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.69770   10.69580   0.00190    0.01776
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.30710    8.30190   0.00520    0.06264
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.00880   12.00870   0.00010    0.00083
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.67400   11.66290   0.01110    0.09517
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.92330   11.90900   0.01430    0.12008
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.32660   11.32460   0.00200    0.01766
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.95120    8.94260   0.00860    0.09617
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.73300    9.73290   0.00010    0.00103
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.69590    9.68430   0.01160    0.11978
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.51420    9.51250   0.00170    0.01787
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.38440    9.37850   0.00590    0.06291
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.29050   10.28840   0.00210    0.02041
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.14420   10.14930  -0.00510   -0.05025
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.02820   10.03380  -0.00560   -0.05581
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.10920   10.10970  -0.00050   -0.00495
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.99420    9.99210   0.00210    0.02102
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.77140    9.77640  -0.00500   -0.05114
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.73470    9.74010  -0.00540   -0.05544
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.81670    9.81720  -0.00050   -0.00509
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.27130   10.26910   0.00220    0.02142
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.14410   10.14920  -0.00510   -0.05025
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.02830   10.03390  -0.00560   -0.05581
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.10920   10.10980  -0.00060   -0.00593
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.99420    9.99210   0.00210    0.02102
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.77160    9.77650  -0.00490   -0.05012
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.73470    9.74010  -0.00540   -0.05544
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.81670    9.81730  -0.00060   -0.00611
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.65150   10.63590   0.01560    0.14667
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.82760   11.81380   0.01380    0.11681
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.23640   11.22730   0.00910    0.08105
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        8.98920    8.97600   0.01320    0.14706
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.66430    9.65300   0.01130    0.11706
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.53870    9.53090   0.00780    0.08184
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.36460   10.34940   0.01520    0.14687
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.01290   11.00010   0.01280    0.11636
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.85560   10.84680   0.00880    0.08113
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        8.98940    8.97620   0.01320    0.14706
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.66470    9.65340   0.01130    0.11706
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.53910    9.53140   0.00770    0.08079
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           12.69000   12.80000  -0.11000   -0.85938
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.51000   13.65000  -0.14000   -1.02564
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      8.87000    8.96000  -0.09000   -1.00446
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.35000    8.42000  -0.07000   -0.83135
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.25000    9.34000  -0.09000   -0.96360
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.01000   11.11000  -0.10000   -0.90009
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.07000   11.19000  -0.12000   -1.07239
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.31000   11.43000  -0.12000   -1.04987
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.60000   12.68000  -0.08000   -0.63091
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   12.77000   12.83000  -0.06000   -0.46765
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.93000    8.79000   0.14000    1.59272
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.37600   11.37360   0.00240    0.02110
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.43130    7.42970   0.00160    0.02154
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.60000   10.61000  -0.01000   -0.09425
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.40000   10.41000  -0.01000   -0.09606
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.32070   11.30810   0.01260    0.11142
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.97870   10.97240   0.00630    0.05742
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.11110   10.10600   0.00510    0.05047
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.26050    8.25130   0.00920    0.11150
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.27610    9.27090   0.00520    0.05609
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.31320    9.30850   0.00470    0.05049
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.56080   10.55490   0.00590    0.05590
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.94150    9.93050   0.01100    0.11077
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.09470   10.08960   0.00510    0.05055
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.61010    9.60460   0.00550    0.05726
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.92540    8.91560   0.00980    0.10992
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.87070    8.85110   0.01960    0.22144
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.33720    9.33250   0.00470    0.05036
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.59160   11.58730   0.00430    0.03711
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.05420   11.06030  -0.00610   -0.05515
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.50040   10.50540  -0.00500   -0.04759
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.87280    6.87030   0.00250    0.03639
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.58240    8.58710  -0.00470   -0.05473
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.17940    9.18380  -0.00440   -0.04791
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.96440    9.96070   0.00370    0.03715
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.51710   10.52210  -0.00500   -0.04752
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.28890    9.29410  -0.00520   -0.05595
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.76480    8.76160   0.00320    0.03652
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.37500    9.37950  -0.00450   -0.04798
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.19610   11.18520   0.01090    0.09745
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.75930   11.75410   0.00520    0.04424
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.78820   10.78540   0.00280    0.02596
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.11490    9.10600   0.00890    0.09774
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.63050    9.62620   0.00430    0.04467
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.63340    9.63090   0.00250    0.02596
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.08380   11.07890   0.00490    0.04423
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                               9.98930    9.97970   0.00960    0.09620
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.27950   10.27690   0.00260    0.02530
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.49790    9.48870   0.00920    0.09696
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.26870    9.25980   0.00890    0.09611
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.85070    9.84640   0.00430    0.04367
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.39500    9.39260   0.00240    0.02555
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.06000   18.11000  -0.05000   -0.27609
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.91000   16.98000  -0.07000   -0.41225
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.84020   12.83250   0.00770    0.06000
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.68240   10.73500  -0.05260   -0.48999
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.60820   11.65770  -0.04950   -0.42461
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.26970   12.30890  -0.03920   -0.31847
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.13120   11.18670  -0.05550   -0.49612
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.67920    9.72690  -0.04770   -0.49039
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.20680   10.25040  -0.04360   -0.42535
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.14380   10.17630  -0.03250   -0.31937
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.11110   10.16150  -0.05040   -0.49599
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.81810    9.86650  -0.04840   -0.49055
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.00460   10.04730  -0.04270   -0.42499
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.76470   11.80230  -0.03760   -0.31858
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.05260   10.10280  -0.05020   -0.49689
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.63000   14.87000  -0.24000   -1.61399
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        24.80000   24.02000   0.78000    3.24729
國泰大中華基金                                                     19.07000   19.53000  -0.46000   -2.35535
國泰小龍基金                                                       14.88000   15.17000  -0.29000   -1.91167
國泰中小成長基金                                                   40.86000   41.71000  -0.85000   -2.03788
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      3.88370    3.94640  -0.06270   -1.58879
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       17.42000   17.65000  -0.23000   -1.30312
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.65490    0.66460  -0.00970   -1.45952
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.61750    0.62670  -0.00920   -1.46801
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.18660    2.18900  -0.00240   -0.10964
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.60640    9.59530   0.01110    0.11568
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.11290    8.10350   0.00940    0.11600
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31380    0.31380   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.52890   11.52590   0.00300    0.02603
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.67390    1.67140   0.00250    0.14958
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                          9.98150    9.94830   0.03320    0.33373
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.32910    0.32850   0.00060    0.18265
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.00830    4.07600  -0.06770   -1.66094
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       17.96000   18.22000  -0.26000   -1.42700
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.57840    0.58740  -0.00900   -1.53218
國泰中港台基金人民幣級別                                            2.96890    3.02000  -0.05110   -1.69205
國泰中港台基金台幣級別                                             13.31000   13.51000  -0.20000   -1.48038
國泰中港台基金美元級別                                              0.43370    0.44060  -0.00690   -1.56605
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   28.78000   28.37000   0.41000    1.44519
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.02000   12.18000  -0.16000   -1.31363
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       39.04000   38.03000   1.01000    2.65580
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.41830   10.40140   0.01690    0.16248
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.27300   10.25630   0.01670    0.16283
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.29580   10.27910   0.01670    0.16247
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33790    0.33780   0.00010    0.02960
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33300    0.33290   0.00010    0.03004
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33370    0.33360   0.00010    0.02998
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41460   12.41440   0.00020    0.00161
國泰平衡基金                                                       25.99000   26.62000  -0.63000   -2.36664
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.51010    2.51450  -0.00440   -0.17499
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.27000   11.26000   0.01000    0.08881
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36570    0.36590  -0.00020   -0.05466
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.51170    0.51390  -0.00220   -0.42810
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.13000   13.07000   0.06000    0.45907
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45320    0.45180   0.00140    0.30987
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.88000    5.84000   0.04000    0.68493
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18790    0.18710   0.00080    0.42758
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41490    0.41590  -0.00100   -0.24044
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37440    0.37530  -0.00090   -0.23981
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44020    0.44120  -0.00100   -0.22665
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.12000   11.14000  -0.02000   -0.17953
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.52220    0.52560  -0.00340   -0.64688
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.22000   21.13000   0.09000    0.42593
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.39000   22.35000   0.04000    0.17897
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.48150    2.49350  -0.01200   -0.48125
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.16690   11.19480  -0.02790   -0.24922
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.00020   10.02510  -0.02490   -0.24838
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36240    0.36370  -0.00130   -0.35744
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.32460    0.32570  -0.00110   -0.33773
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50380    0.50760  -0.00380   -0.74862
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.39000   11.47000  -0.08000   -0.69747
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38200    0.38530  -0.00330   -0.85648
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.76000   18.85000  -0.09000   -0.47745
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.60880    0.61280  -0.00400   -0.65274
國泰科技生化基金                                                   32.14000   33.23000  -1.09000   -3.28017
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.89000   27.94000  -0.05000   -0.17895
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.07000   13.03000   0.04000    0.30698
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    39.04300   39.01240   0.03060    0.07844
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.78390   19.76230   0.02160    0.10930
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    18.83860   18.87600  -0.03740   -0.19814
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.10340   40.01550   0.08790    0.21966
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.28020   41.22660   0.05360    0.13001
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.61090   43.62000  -0.00910   -0.02086
國泰紐幣2021保本基金                                               12.21370   12.21580  -0.00210   -0.01719
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.50390   12.50810  -0.00420   -0.03358
國泰紐幣保本基金                                                   12.45940   12.45870   0.00070    0.00562
國泰高科技基金                                                     11.93000   12.33000  -0.40000   -3.24412
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.83000   22.47000  -0.64000   -2.84824
國泰國泰基金台幣級別                                               21.83000   22.47000  -0.64000   -2.84824
國泰富時中國A50基金                                                17.93000   17.54000   0.39000    2.22349
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.41000   10.39000   0.02000    0.19249
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33660    0.33660   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.47790    0.47980  -0.00190   -0.39600
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.56000   11.62000  -0.06000   -0.51635
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37370    0.37610  -0.00240   -0.63813
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.53080    0.53630  -0.00550   -1.02555
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.34910    0.35040  -0.00130   -0.37100
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.49580    0.49960  -0.00380   -0.76061
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.49590   10.48320   0.01270    0.12115
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.49540    7.48630   0.00910    0.12156
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35500    0.35460   0.00040    0.11280
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25150    0.25130   0.00020    0.07959
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.19630    2.20740  -0.01110   -0.50285
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                    9.80970    9.83290  -0.02320   -0.23594
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.31750    0.31870  -0.00120   -0.37653
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.90970   39.89660   0.01310    0.03283
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            18.52000   18.12000   0.40000    2.20751
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.40000   11.50000  -0.10000   -0.86957
國泰新興市場基金美元級別                                            0.37020    0.37410  -0.00390   -1.04250
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.23120    2.23180  -0.00060   -0.02688
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46110    1.46140  -0.00030   -0.02053
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33500    0.33470   0.00030    0.08963
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.33340    0.33350  -0.00010   -0.02999
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22150    0.22130   0.00020    0.09038
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.27050   10.25860   0.01190    0.11600
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.59920    6.59150   0.00770    0.11682
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.82000   13.77000   0.05000    0.36311
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.13000   36.42000  -0.29000   -0.79627
國泰價值卓越基金                                                   14.18000   14.58000  -0.40000   -2.74348
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.09000   11.10000  -0.01000   -0.09009
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.37850    0.37930  -0.00080   -0.21091
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.77040   38.79290  -0.02250   -0.05800
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.78000   22.10000  -0.32000   -1.44796
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              18.70000   18.89000  -0.19000   -1.00582
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.38000   19.49000  -0.11000   -0.56439
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09170   12.08490   0.00680    0.05627
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39670    0.39660   0.00010    0.02521
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63690    9.63210   0.00480    0.04983
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.29100    8.26970   0.02130    0.25757
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.75170   10.74640   0.00530    0.04932
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.36120    9.33710   0.02410    0.25811
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.20310   11.20090   0.00220    0.01964
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.82170    9.85020  -0.02850   -0.28933
第一金大中華基金                                                   26.19000   26.82000  -0.63000   -2.34899
第一金小型精選基金                                                 34.15000   35.35000  -1.20000   -3.39463
第一金中國世紀基金-人民幣                                          11.96000   12.13000  -0.17000   -1.40148
第一金中國世紀基金-美元                                             7.47480    7.57130  -0.09650   -1.27455
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.47550    7.57200  -0.09650   -1.27443
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           8.78000    8.88000  -0.10000   -1.12613
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         8.78000    8.88000  -0.10000   -1.12613
第一金中概平衡基金                                                 24.67000   25.23000  -0.56000   -2.21958
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25590   15.25570   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.90300  177.90100   0.00200    0.00112
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.15950   10.36320  -0.20370   -1.96561
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.15960   10.36300  -0.20340   -1.96275
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.33000   10.52000  -0.19000   -1.80608
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.33000   10.52000  -0.19000   -1.80608
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.58790   14.80290  -0.21500   -1.45242
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.58880   14.80400  -0.21520   -1.45366
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               13.99000   14.18000  -0.19000   -1.33992
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.00000   14.18000  -0.18000   -1.26939
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.82850    9.82220   0.00630    0.06414
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.83170    9.82540   0.00630    0.06412
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.48560    9.47220   0.01340    0.14147
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.51060    9.49720   0.01340    0.14109
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.33900   10.33250   0.00650    0.06291
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.99050    9.97640   0.01410    0.14133
第一金全球大趨勢基金                                               24.00000   24.20000  -0.20000   -0.82645
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.28410    8.25890   0.02520    0.30513
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.89100    5.87310   0.01790    0.30478
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.23940    9.18530   0.05410    0.58898
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.24070    9.18650   0.05420    0.59000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  8.96000    8.90000   0.06000    0.67416
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                8.96000    8.90000   0.06000    0.67416
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.63180    9.57530   0.05650    0.59006
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.63310    9.57650   0.05660    0.59103
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.34000    9.28000   0.06000    0.64655
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.57330    8.55500   0.01830    0.21391
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.16650   10.14490   0.02160    0.21291
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.67900    9.67680   0.00220    0.02273
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.67810    9.67590   0.00220    0.02274
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.97160    7.96800   0.00360    0.04518
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.84660    8.83800   0.00860    0.09731
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.84710    8.83850   0.00860    0.09730
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.25210   11.24960   0.00250    0.02222
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.25300   11.25050   0.00250    0.02222
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.05280   10.04820   0.00460    0.04578
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.87270   14.85820   0.01450    0.09759
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.24570   14.31280  -0.06710   -0.46881
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.26350   14.33060  -0.06710   -0.46823
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.43000   13.47000  -0.04000   -0.29696
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.45000   13.50000  -0.05000   -0.37037
第一金亞洲科技基金                                                 18.66000   18.81000  -0.15000   -0.79745
第一金亞洲新興市場基金                                             12.93000   13.03000  -0.10000   -0.76746
第一金店頭市場基金                                                  8.68000    8.94000  -0.26000   -2.90828
第一金創新趨勢基金                                                 22.37000   23.03000  -0.66000   -2.86583
第一金電子基金                                                     32.02000   32.83000  -0.81000   -2.46726
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.23000   20.53000  -0.30000   -1.46128
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.11000   19.03000   0.08000    0.42039
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.16000    8.22000  -0.06000   -0.72993
統一大中華中小基金(美元)                                            7.47000    7.54000  -0.07000   -0.92838
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.03000   11.12000  -0.09000   -0.80935
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.35000   10.41000  -0.06000   -0.57637
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.63000    9.70000  -0.07000   -0.72165
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
統一大滿貫基金-A類型                                               33.13000   33.82000  -0.69000   -2.04021
統一大滿貫基金-I類型                                               33.13000   33.82000  -0.69000   -2.04021
統一大龍印基金                                                     14.20000   14.43000  -0.23000   -1.59390
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.53000    8.68000  -0.15000   -1.72811
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.82000    7.97000  -0.15000   -1.88206
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          8.86000    9.03000  -0.17000   -1.88261
統一中小基金                                                       24.43000   25.03000  -0.60000   -2.39712
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.79970    9.76520   0.03450    0.35330
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.14370    9.14580  -0.00210   -0.02296
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.86570    8.86230   0.00340    0.03836
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.69810   11.65690   0.04120    0.35344
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.84730   10.84990  -0.00260   -0.02396
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.50830   10.50410   0.00420    0.03998
統一台灣動力基金                                                   16.26000   16.65000  -0.39000   -2.34234
統一全天候基金-A類型                                              105.82000  107.22000  -1.40000   -1.30573
統一全天候基金-I類型                                              105.88000  107.28000  -1.40000   -1.30500
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.82010    8.83910  -0.01900   -0.21495
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.52230    8.57290  -0.05060   -0.59023
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.49730    8.54380  -0.04650   -0.54425
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.15790    9.17760  -0.01970   -0.21465
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.85640    8.90900  -0.05260   -0.59041
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.82300    8.87140  -0.04840   -0.54557
統一全球債券組合基金                                               11.94570   11.93980   0.00590    0.04941
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.75000   17.10000  -0.35000   -2.04678
統一全球新科技基金(美元)                                           15.78000   16.14000  -0.36000   -2.23048
統一全球新科技基金(新台幣)                                         15.10000   15.43000  -0.33000   -2.13869
統一亞太基金                                                       24.61000   24.90000  -0.29000   -1.16466
統一亞洲大金磚基金                                                 12.03000   12.23000  -0.20000   -1.63532
統一奔騰基金                                                       57.35000   58.40000  -1.05000   -1.79795
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66430   16.66410   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.83000    9.95000  -0.12000   -1.20603
統一強漢基金(美元)                                                  8.86000    8.99000  -0.13000   -1.44605
統一強漢基金(新台幣)                                               23.27000   23.59000  -0.32000   -1.35651
統一統信基金                                                       29.39000   30.16000  -0.77000   -2.55305
統一黑馬基金                                                       57.39000   58.44000  -1.05000   -1.79671
統一新亞洲科技能源基金                                             17.90000   18.16000  -0.26000   -1.43172
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.91510    7.91010   0.00500    0.06321
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.09780   10.09150   0.00630    0.06243
統一經建基金                                                       44.65000   45.28000  -0.63000   -1.39134
統一龍馬基金                                                       64.02000   65.91000  -1.89000   -2.86755
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     19.70000   20.43000  -0.73000   -3.57318
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              45.29000   46.64000  -1.35000   -2.89451
野村中國機會基金                                                   12.27000   12.47000  -0.20000   -1.60385
野村巴西基金                                                        5.01000    4.89000   0.12000    2.45399
野村台灣高股息基金                                                 24.08000   24.19000  -0.11000   -0.45473
野村台灣運籌基金                                                   34.60000   35.33000  -0.73000   -2.06623
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.49190    9.50210  -0.01020   -0.10734
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41790    9.40980   0.00810    0.08608
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.45640    9.44980   0.00660    0.06984
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69770    9.70810  -0.01040   -0.10713
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57470    9.56650   0.00820    0.08572
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.52720    9.52050   0.00670    0.07037
野村平衡基金                                                       18.58000   18.91000  -0.33000   -1.74511
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.34000    9.30000   0.04000    0.43011
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.54000   13.47000   0.07000    0.51967
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.22000   11.18000   0.04000    0.35778
野村全球生技醫療基金                                               17.87000   18.02000  -0.15000   -0.83241
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.98850   10.00480  -0.01630   -0.16292
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                               9.97080    9.97360  -0.00280   -0.02807
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                             9.97510    9.97190   0.00320    0.03209
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.98850   10.00480  -0.01630   -0.16292
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                               9.97080    9.97360  -0.00280   -0.02807
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                             9.97510    9.97190   0.00320    0.03209
野村全球品牌基金                                                   27.88000   28.18000  -0.30000   -1.06458
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.36000   13.39000  -0.03000   -0.22405
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.39000   11.45000  -0.06000   -0.52402
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.98000   20.02000  -0.04000   -0.19980
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.52000   12.59000  -0.07000   -0.55600
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.02010   10.03730  -0.01720   -0.17136
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.46240   10.46040   0.00200    0.01912
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.36780   10.36280   0.00500    0.04825
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.53470    9.55060  -0.01590   -0.16648
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.29870    9.29910  -0.00040   -0.00430
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.89110    8.88540   0.00570    0.06415
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.30050   11.31930  -0.01880   -0.16609
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.79010   10.79060  -0.00050   -0.00463
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.38240   10.37580   0.00660    0.06361
野村成長基金                                                       28.75000   29.06000  -0.31000   -1.06676
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.65480    8.71140  -0.05660   -0.64972
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.66700    8.70910  -0.04210   -0.48340
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.83820    8.87070  -0.03250   -0.36637
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.20220    9.26230  -0.06010   -0.64887
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.11320    9.15740  -0.04420   -0.48267
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.29350    9.32770  -0.03420   -0.36665
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.45000    8.52000  -0.07000   -0.82160
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.10000   12.20000  -0.10000   -0.81967
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.27300    9.29410  -0.02110   -0.22703
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.33340    9.33830  -0.00490   -0.05247
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.45630    9.45120   0.00510    0.05396
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.86030    9.88220  -0.02190   -0.22161
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.82870    9.83390  -0.00520   -0.05288
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                             9.96370    9.95830   0.00540    0.05423
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.48370    8.47040   0.01330    0.15702
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.03720    9.04440  -0.00720   -0.07961
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.91300    8.90570   0.00730    0.08197
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          12.99520   12.97480   0.02040    0.15723
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.01760   12.02700  -0.00940   -0.07816
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.78850    9.78040   0.00810    0.08282
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.03100   10.02210   0.00890    0.08880
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.18810   10.20460  -0.01650   -0.16169
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.86010    9.85780   0.00230    0.02333
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.41320    9.40550   0.00770    0.08187
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.29990   11.29060   0.00930    0.08237
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.16370   10.17630  -0.01260   -0.12382
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.20320   11.24540  -0.04220   -0.37526
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.69820   10.72060  -0.02240   -0.20894
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.49440   10.50780  -0.01340   -0.12752
野村泰國基金                                                       42.74000   42.85000  -0.11000   -0.25671
野村高科技基金                                                     10.22000   10.58000  -0.36000   -3.40265
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.23680   10.25700  -0.02020   -0.19694
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.31440   10.36640  -0.05200   -0.50162
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.87570   10.89300  -0.01730   -0.15882
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.67620    9.70710  -0.03090   -0.31832
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.61470    9.63410  -0.01940   -0.20137
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.50040    9.53880  -0.03840   -0.40257
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.91120   11.97160  -0.06040   -0.50453
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.64960   13.66900  -0.01940   -0.14193
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.84430   10.87890  -0.03460   -0.31805
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.78230   10.80410  -0.02180   -0.20178
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.91580   10.95950  -0.04370   -0.39874
野村貨幣市場基金                                                   16.27180   16.27160   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                       15.65000   15.69000  -0.04000   -0.25494
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價               9.97930    9.97960  -0.00030   -0.00301
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.88190    9.87040   0.01150    0.11651
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價       9.90860    9.88690   0.02170    0.21948
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.79130    9.80080  -0.00950   -0.09693
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.77590    9.76740   0.00850    0.08702
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.76560    9.75780   0.00780    0.07994
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.79130    9.80080  -0.00950   -0.09693
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.77590    9.76740   0.00850    0.08702
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.76560    9.75780   0.00780    0.07994
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.77890    9.79630  -0.01740   -0.17762
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.75210    9.75190   0.00020    0.00205
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.74730    9.74100   0.00630    0.06468
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.77890    9.79630  -0.01740   -0.17762
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.75210    9.75190   0.00020    0.00205
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.74730    9.74100   0.00630    0.06468
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.08840   10.07280   0.01560    0.15487
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.91000    7.89800   0.01200    0.15194
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.76980   11.75200   0.01780    0.15146
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.35000    7.34000   0.01000    0.13624
野村精選貨幣市場基金                                               12.08130   12.08120   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.35000   12.38000  -0.03000   -0.24233
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.46000   11.47000  -0.01000   -0.08718
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.93000    7.88000   0.05000    0.63452
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.24000   11.17000   0.07000    0.62668
野村積極成長基金                                                   12.13000   12.26000  -0.13000   -1.06036
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.85000    9.07000  -0.22000   -2.42558
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.26000   33.07000  -0.81000   -2.44935
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.36710   10.35650   0.01060    0.10235
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.60860    8.61830  -0.00970   -0.11255
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.95280    7.94860   0.00420    0.05284
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.88310    7.87490   0.00820    0.10413
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.74670   11.75950  -0.01280   -0.10885
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.59010   10.58460   0.00550    0.05196
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.53030   10.51930   0.01100    0.10457
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.69000   10.79000  -0.10000   -0.92678
野村環球基金-人民幣計價                                            16.29000   16.49000  -0.20000   -1.21286
野村環球基金-美元計價                                              12.72000   12.85000  -0.13000   -1.01167
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.79000   17.95000  -0.16000   -0.89136
野村鴻利基金                                                       21.52000   22.00000  -0.48000   -2.18182
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.86180   16.86170   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.71000   19.10000  -0.39000   -2.04188
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      8.95000    9.18000  -0.23000   -2.50545
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.29000   13.54000  -0.25000   -1.84638
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.66000   14.66000   0.00000    0.00000
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.14890   10.13520   0.01370    0.13517
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.31460   13.29720   0.01740    0.13085
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凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.96250    9.95310   0.00940    0.09444
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.91120    9.88970   0.02150    0.21740
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.52180    9.51380   0.00800    0.08409
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.51670    9.51060   0.00610    0.06414
凱基台商天下基金                                                   12.86000   12.91000  -0.05000   -0.38730
凱基台灣精五門基金                                                 19.89000   20.11000  -0.22000   -1.09398
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       39.89870   39.85000   0.04870    0.12221
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   39.86100   39.86370  -0.00270   -0.00677
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      40.04510   40.01610   0.02900    0.07247
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.86220   10.84480   0.01740    0.16045
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.17000   13.32000  -0.15000   -1.12613
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.89880   12.02220  -0.12340   -1.02643
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.72000   11.82000  -0.10000   -0.84602
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54670   11.54650   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.03000   26.34000  -0.31000   -1.17692
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.01000   23.43000  -0.42000   -1.79257
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.30620   22.74250  -0.43630   -1.91843
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.04000   17.12000  -0.08000   -0.46729
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.28460   16.38220  -0.09760   -0.59577
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.44000    7.49000  -0.05000   -0.66756
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.43000   12.50000  -0.07000   -0.56000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.11850   12.16330  -0.04480   -0.36832
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.59000   11.62000  -0.03000   -0.25818
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.15210   12.27700  -0.12490   -1.01735
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.45000   12.56000  -0.11000   -0.87580
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.52000   13.56000  -0.04000   -0.29499
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.25140   13.30850  -0.05710   -0.42905
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.53000   13.34000   0.19000    1.42429
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         35.69000   36.75000  -1.06000   -2.88435
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.25000   31.66000  -0.41000   -1.29501
富邦上証180基金                                                    27.27000   26.63000   0.64000    2.40330
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18000    0.18220  -0.00220   -1.20746
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.55000    5.61000  -0.06000   -1.06952
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.93000    8.06000  -0.13000   -1.61290
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   34.30000   33.22000   1.08000    3.25105
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.02150   11.07490  -0.05340   -0.48217
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.17900   10.22280  -0.04380   -0.42845
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                                9.78870    9.81540  -0.02670   -0.27202
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.60130    9.64790  -0.04660   -0.48301
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  8.79580    8.83370  -0.03790   -0.42904
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.46550    8.48860  -0.02310   -0.27213
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.15880   20.13830   0.02050    0.10180
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.36620   11.36320   0.00300    0.02640
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.39490   10.37100   0.02390    0.23045
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.84810   12.85200  -0.00390   -0.03035
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89050    1.88920   0.00130    0.06881
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.31180    9.31460  -0.00280   -0.03006
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.41830    1.41730   0.00100    0.07056
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.77110   11.77360  -0.00250   -0.02123
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71440    1.71380   0.00060    0.03501
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.13500   10.13720  -0.00220   -0.02170
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.49500    1.49450   0.00050    0.03346
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.31000   14.59000  -0.28000   -1.91912
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  24.02000   23.15000   0.87000    3.75810
富邦日本東証基金                                                   22.64000   22.24000   0.40000    1.79856
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.90000   44.84000   0.06000    0.13381
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    47.79000   48.18000  -0.39000   -0.80946
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.32000   52.76000  -0.44000   -0.83397
富邦台灣心基金                                                     21.28000   21.86000  -0.58000   -2.65325
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.12000   49.54000  -0.42000   -0.84780
富邦台灣科技指數基金                                               55.15000   55.77000  -0.62000   -1.11171
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.46490   41.36470   0.10020    0.24224
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   41.63660   41.55380   0.08280    0.19926
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29540    0.29490   0.00050    0.16955
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.51980    2.52040  -0.00060   -0.02381
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.33850    0.33840   0.00010    0.02955
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.50710   10.50550   0.00160    0.01523
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.18310    2.18360  -0.00050   -0.02290
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32380    0.32370   0.00010    0.03089
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.04380    9.04240   0.00140    0.01548
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.45000   23.92000  -0.47000   -1.96488
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.97000   13.77000   0.20000    1.45243
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 32.46000   33.32000  -0.86000   -2.58103
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64470   15.64450   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          39.93340   39.89380   0.03960    0.09926
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   39.90870   39.82870   0.08000    0.20086
富邦長紅基金                                                       60.42000   62.26000  -1.84000   -2.95535
富邦科技基金                                                       22.80000   23.50000  -0.70000   -2.97872
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.55420   40.46910   0.08510    0.21028
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        39.65200   39.60420   0.04780    0.12069
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.17540   39.11280   0.06260    0.16005
富邦恒生國企ETF基金                                                19.94000   19.74000   0.20000    1.01317
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.38000   14.50000  -0.12000   -0.82759
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.63000   26.15000   0.48000    1.83556
富邦高成長基金                                                     23.25000   23.82000  -0.57000   -2.39295
富邦基金A類型                                                      12.96000   13.33000  -0.37000   -2.77569
富邦基金I類型                                                      12.96000   13.33000  -0.37000   -2.77569
富邦深証100基金                                                     8.63000    8.48000   0.15000    1.76887
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.39000   20.44000  -0.05000   -0.24462
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41550    0.41490   0.00060    0.14461
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.38540   12.37980   0.00560    0.04523
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.54290    9.53860   0.00430    0.04508
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30680    0.30630   0.00050    0.16324
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.86500    8.86110   0.00390    0.04401
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.01500    9.07230  -0.05730   -0.63159
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.50910    9.55560  -0.04650   -0.48663
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                8.85510    8.91140  -0.05630   -0.63178
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.33260    9.37820  -0.04560   -0.48623
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.49000   20.55000  -0.06000   -0.29197
富邦精準基金                                                       43.74000   44.81000  -1.07000   -2.38786
富邦精銳中小基金                                                   10.74000   11.05000  -0.31000   -2.80543
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       18.25000   18.42000  -0.17000   -0.92291
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.34000   22.41000  -0.07000   -0.31236
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.50000    7.47000   0.03000    0.40161
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.61000   15.74000  -0.13000   -0.82592
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.94000   19.93000   0.01000    0.05018
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.05710   10.10990  -0.05280   -0.52226
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                              9.91140    9.95000  -0.03860   -0.38794
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.04520   10.06690  -0.02170   -0.21556
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.76330    9.81450  -0.05120   -0.52168
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.57950    9.61690  -0.03740   -0.38890
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.69100    9.71190  -0.02090   -0.21520
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.63000   30.79000  -0.16000   -0.51965
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.58910    8.59140  -0.00230   -0.02677
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.16070    9.16130  -0.00060   -0.00655
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.87380    8.87710  -0.00330   -0.03717
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.62700    9.62950  -0.00250   -0.02596
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.67960    9.68030  -0.00070   -0.00723
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.38060    9.38390  -0.00330   -0.03517
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.45850    9.46110  -0.00260   -0.02748
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.32900    8.32900   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.38900    9.38700   0.00200    0.02131
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         8.86170    8.86280  -0.00110   -0.01241
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.39890   10.39910  -0.00020   -0.00192
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.21900   10.21690   0.00210    0.02055
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.72160    9.72220  -0.00060   -0.00617
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        8.99050    8.99080  -0.00030   -0.00334
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.55830    9.55820   0.00010    0.00105
富達卓越領航全球組合基金                                           15.41000   15.38000   0.03000    0.19506
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.50950    8.50870   0.00080    0.00940
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.24940    9.24650   0.00290    0.03136
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               8.92460    8.92460   0.00000    0.00000
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.72940    9.72850   0.00090    0.00925
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.74320    9.74020   0.00300    0.03080
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.43760    9.43800  -0.00040   -0.00424
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.02030    9.01950   0.00080    0.00887
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.51380    9.51290   0.00090    0.00946
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.75000    8.81000  -0.06000   -0.68104
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.39000    9.45000  -0.06000   -0.63492
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.24000    8.29000  -0.05000   -0.60314
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.38000    7.49000  -0.11000   -1.46862
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.46000    8.58000  -0.12000   -1.39860
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.26000    8.37000  -0.11000   -1.31422
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.66130    9.65560   0.00570    0.05903
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.15140    9.14700   0.00440    0.04810
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.76330    8.75420   0.00910    0.10395
富蘭克林華美中華基金                                               11.53000   11.65000  -0.12000   -1.03004
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.05000   20.34000  -0.29000   -1.42576
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 19.68000   19.85000  -0.17000   -0.85642
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.04000   11.01000   0.03000    0.27248
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.70000   10.67000   0.03000    0.28116
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.88220    7.86080   0.02140    0.27224
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.99260    8.97370   0.01890    0.21062
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.70720    9.68670   0.02050    0.21163
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.25370    9.22860   0.02510    0.27198
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.16690   11.15820   0.00870    0.07797
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.77910    8.77230   0.00680    0.07752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.18070    9.17360   0.00710    0.07740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.40350   13.39900   0.00450    0.03358
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.33850   10.33500   0.00350    0.03387
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.20920   10.20710   0.00210    0.02057
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.70550    7.70380   0.00170    0.02207
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.16920    9.16720   0.00200    0.02182
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.79920   10.78960   0.00960    0.08897
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.61060    7.60390   0.00670    0.08811
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.07550    9.06750   0.00800    0.08823
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.50470   10.50440   0.00030    0.00286
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.74940    7.74920   0.00020    0.00258
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.13210    8.12650   0.00560    0.06891
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.12340    9.12290   0.00050    0.00548
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.92770    9.92710   0.00060    0.00604
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.55150   12.54280   0.00870    0.06936
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.43000    8.50000  -0.07000   -0.82353
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.65000    8.71000  -0.06000   -0.68886
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.27000    9.29000  -0.02000   -0.21529
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.28000   12.31000  -0.03000   -0.24370
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.65000    8.65000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.58000    9.62000  -0.04000   -0.41580
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.30000   10.34000  -0.04000   -0.38685
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.28000    9.31000  -0.03000   -0.32223
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.00000   10.03000  -0.03000   -0.29910
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.28220   13.34010  -0.05790   -0.43403
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.47000    9.52000  -0.05000   -0.52521
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
富蘭克林華美第一富基金                                             37.88000   38.52000  -0.64000   -1.66147
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30680   10.30670   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  15.02000   15.17000  -0.15000   -0.98879
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.99000   14.12000  -0.13000   -0.92068
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  16.21000   16.33000  -0.12000   -0.73484
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.77780    7.75090   0.02690    0.34706
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.43170   10.50650  -0.07480   -0.71194
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.40380    9.39700   0.00680    0.07236
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.83350   10.82560   0.00790    0.07298
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.73760    6.73150   0.00610    0.09062
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.87490    8.87260   0.00230    0.02592
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型       9.98500    9.98230   0.00270    0.02705
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.36970   10.36030   0.00940    0.09073
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.59000   20.54000   0.05000    0.24343
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.64590   11.64500   0.00090    0.00773
復華人生目標基金                                                   36.58980   37.09520  -0.50540   -1.36244
復華大中華中小策略基金                                              8.21000    8.31000  -0.10000   -1.20337
復華中小精選基金                                                   68.23000   70.13000  -1.90000   -2.70925
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.59770   49.60940  -0.01170   -0.02358
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.32000    8.47000  -0.15000   -1.77096
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        7.41000    7.53000  -0.12000   -1.59363
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.10000   11.14000  -0.04000   -0.35907
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.18000   10.21000  -0.03000   -0.29383
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.74000    9.77000  -0.03000   -0.30706
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
復華台灣智能基金                                                   11.75000   11.86000  -0.11000   -0.92749
復華全方位基金                                                     28.84000   29.44000  -0.60000   -2.03804
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.65000   13.86000  -0.21000   -1.51515
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.41000   21.70000  -0.29000   -1.33641
復華全球平衡基金-美元                                               9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.32000   20.40000  -0.08000   -0.39216
復華全球物聯網科技基金-美元                                        16.80000   17.14000  -0.34000   -1.98366
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.12000   16.42000  -0.30000   -1.82704
復華全球原物料基金                                                  9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.28000   13.36000  -0.08000   -0.59880
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.46680   11.46630   0.00050    0.00436
復華全球債券基金                                                   13.34960   13.36060  -0.01100   -0.08233
復華全球債券組合基金                                               14.62000   14.61000   0.01000    0.06845
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.89000   14.90000  -0.01000   -0.06711
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.43000   10.45000  -0.02000   -0.19139
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.82000   10.84000  -0.02000   -0.18450
復華有利貨幣市場基金                                               13.44000   13.43990   0.00010    0.00074
復華亞太平衡基金                                                   11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
復華亞太成長基金                                                   14.73000   14.95000  -0.22000   -1.47157
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.68000    9.84000  -0.16000   -1.62602
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.23000   10.39000  -0.16000   -1.53994
復華東協世紀基金                                                   12.06000   12.14000  -0.08000   -0.65898
復華南非幣長期收益基金A                                            12.72000   12.79000  -0.07000   -0.54730
復華南非幣長期收益基金B                                             7.82000    7.86000  -0.04000   -0.50891
復華南非幣短期收益基金A                                            13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
復華南非幣短期收益基金B                                             8.90000    8.91000  -0.01000   -0.11223
復華美國新星基金-美元                                              13.15000   13.42000  -0.27000   -2.01192
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.27000   13.52000  -0.25000   -1.84911
復華恒生基金                                                       20.38000   20.25000   0.13000    0.64198
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.99000    9.03000  -0.04000   -0.44297
復華恒生單日正向二倍基金                                           29.47000   29.14000   0.33000    1.13246
復華神盾基金                                                       24.28450   24.67090  -0.38640   -1.56622
復華高成長基金                                                     64.48000   65.48000  -1.00000   -1.52718
復華高益策略組合基金                                               13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
復華貨幣市場基金                                                   14.40110   14.40090   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           19.70000   19.67000   0.03000    0.15252
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.17000   52.96000   0.21000    0.39653
復華復華基金                                                       20.17000   20.51000  -0.34000   -1.65773
復華華人世紀基金                                                   15.70000   15.80000  -0.10000   -0.63291
復華傳家二號基金                                                   29.68870   30.05850  -0.36980   -1.23027
復華傳家基金                                                       22.33840   22.85030  -0.51190   -2.24023
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.85000   14.82000   0.03000    0.20243
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.63000   11.68000  -0.05000   -0.42808
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.24000   14.29000  -0.05000   -0.34990
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
復華新興人民幣債券基金B                                             8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.40000   19.39000   0.01000    0.05157
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.42000    5.42000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.07000   12.07000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.14000   12.14000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.83000    8.86000  -0.03000   -0.33860
復華滬深300 A股基金                                                20.08000   19.68000   0.40000    2.03252
復華數位經濟基金                                                   51.68000   53.30000  -1.62000   -3.03940
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.51000   10.60000  -0.09000   -0.84906
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72170    9.71330   0.00840    0.08648
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.55620    9.54670   0.00950    0.09951
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87560    9.86700   0.00860    0.08716
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.67270    9.66310   0.00960    0.09935
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.55080    9.54280   0.00800    0.08383
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.04090   10.01780   0.02310    0.23059
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.57460    9.56650   0.00810    0.08467
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.06770   10.04450   0.02320    0.23097
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.57380    9.56570   0.00810    0.08468
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.06960   10.04640   0.02320    0.23093
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.81410    9.86390  -0.04980   -0.50487
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.66220   10.81290  -0.15070   -1.39371
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.83100    9.82010   0.01090    0.11100
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.81430    9.86400  -0.04970   -0.50385
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.66040   10.81100  -0.15060   -1.39303
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.83120    9.82030   0.01090    0.11099
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.86450    9.83910   0.02540    0.25815
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.09680    9.09950  -0.00270   -0.02967
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.21660    8.19780   0.01880    0.22933
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.18060    8.14980   0.03080    0.37792
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.36850   11.37180  -0.00330   -0.02902
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.28930   10.26560   0.02370    0.23087
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.36140   10.32250   0.03890    0.37685
景順主流基金                                                       16.70000   16.99000  -0.29000   -1.70689
景順台灣科技基金                                                   29.06000   29.60000  -0.54000   -1.82432
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.11000   11.13000  -0.02000   -0.17969
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
景順全球科技基金                                                   22.60000   22.88000  -0.28000   -1.22378
景順全球康健基金                                                   19.58000   19.62000  -0.04000   -0.20387
景順貨幣市場基金                                                   15.94110   15.94090   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.70000   31.29000  -0.59000   -1.88559
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.44000   14.68000  -0.24000   -1.63488
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.48000   13.68000  -0.20000   -1.46199
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.13000   11.20000  -0.07000   -0.62500
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.29000   11.34000  -0.05000   -0.44092
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.37000   11.43000  -0.06000   -0.52493
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.55000   11.59000  -0.04000   -0.34513
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.01000    9.97000   0.04000    0.40120
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.16000   10.10000   0.06000    0.59406
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.64030    8.64830  -0.00800   -0.09250
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.93380    7.91540   0.01840    0.23246
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.10120   11.11100  -0.00980   -0.08820
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.17270   10.14920   0.02350    0.23155
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.28000    7.37000  -0.09000   -1.22117
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.01000    7.08000  -0.07000   -0.98870
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.26000   10.35000  -0.09000   -0.86957
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.33750    9.33250   0.00500    0.05358
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.51630    9.49730   0.01900    0.20006
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.62150    9.61630   0.00520    0.05407
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.80810    9.78850   0.01960    0.20023
華南永昌永昌基金                                                   18.45000   18.74000  -0.29000   -1.54749
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.27720   14.26820   0.00900    0.06308
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.57000    9.70000  -0.13000   -1.34021
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.85000    9.97000  -0.12000   -1.20361
華南永昌全球精品基金                                               16.05000   16.11000  -0.06000   -0.37244
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.41000   11.51000  -0.10000   -0.86881
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.74000   13.86000  -0.12000   -0.86580
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.61000   13.71000  -0.10000   -0.72939
華南永昌物聯網精選基金                                             11.00000   11.22000  -0.22000   -1.96078
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20970   16.20950   0.00020    0.00123
華南永昌龍盈平衡基金                                               23.56560   23.83760  -0.27200   -1.14105
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.94060   11.94050   0.00010    0.00084
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.19460   10.18980   0.00480    0.04711
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.09270   10.06090   0.03180    0.31608
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.84830    9.84360   0.00470    0.04775
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.72040    9.68930   0.03110    0.32097
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.00080    9.99470   0.00610    0.06103
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.84520    9.81280   0.03240    0.33018
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.75790    9.75200   0.00590    0.06050
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.59890    9.56730   0.03160    0.33029
華頓中小型基金                                                     25.26000   25.96000  -0.70000   -2.69646
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.60400   11.68590  -0.08190   -0.70084
華頓台灣基金                                                       26.33000   27.22000  -0.89000   -3.26965
華頓平安貨幣市場基金                                               11.52300   11.52280   0.00020    0.00174
華頓全球高收益債券基金A                                            13.42350   13.40800   0.01550    0.11560
華頓全球高收益債券基金B                                             8.27480    8.26520   0.00960    0.11615
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.78000    5.79000  -0.01000   -0.17271
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.44690    2.48200  -0.03510   -1.41418
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          10.99070   11.10570  -0.11500   -1.03550
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.35680    0.36100  -0.00420   -1.16343
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.10790   11.15980  -0.05190   -0.46506
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.08400   10.13870  -0.05470   -0.53952
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                            9.91880    9.92710  -0.00830   -0.08361
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              8.93200    8.93960  -0.00760   -0.08501
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.13390   10.15730  -0.02340   -0.23038
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.15860    9.18230  -0.02370   -0.25811
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       10.26000   10.49000  -0.23000   -2.19256
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.87000    9.04000  -0.17000   -1.88053
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.53000    9.72000  -0.19000   -1.95473
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.49070    2.49160  -0.00090   -0.03612
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03820    2.04380  -0.00560   -0.27400
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.70920   11.68820   0.02100    0.17967
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.46590    9.44900   0.01690    0.17885
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36250    0.36180   0.00070    0.19348
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29870    0.29840   0.00030    0.10054
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.20000    3.25000  -0.05000   -1.53846
匯豐中國動力基金(台幣)                                             14.36000   14.53000  -0.17000   -1.16999
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.47000    0.47000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.09000   24.23000  -0.14000   -0.57780
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.59000   12.65000  -0.06000   -0.47431
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.40000    8.37000   0.03000    0.35842
匯豐安富基金                                                       25.51000   25.62000  -0.11000   -0.42935
匯豐成功基金                                                       42.41000   42.12000   0.29000    0.68851
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.09000   11.14000  -0.05000   -0.44883
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.59000   10.63000  -0.04000   -0.37629
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.56280    2.57030  -0.00750   -0.29179
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32430    2.33200  -0.00770   -0.33019
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.46410   11.46580  -0.00170   -0.01483
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.80930    7.81060  -0.00130   -0.01664
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37440    0.37460  -0.00020   -0.05339
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33180    0.33200  -0.00020   -0.06024
匯豐金磚動力基金                                                   13.29000   13.38000  -0.09000   -0.67265
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98260   14.98250   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.52000    4.46000   0.06000    1.34529
匯豐新鑽動力基金                                                   10.56000   10.67000  -0.11000   -1.03093
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.22890    5.19920   0.02970    0.57124
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.85040    8.82120   0.02920    0.33102
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.83000   52.13000  -0.30000   -0.57548
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.83000   52.13000  -0.30000   -0.57548
匯豐龍騰電子基金                                                   35.16000   35.57000  -0.41000   -1.15266
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.20000   12.19110   0.00890    0.07300
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     18.41000   18.61000  -0.20000   -1.07469
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.06000    9.22000  -0.16000   -1.73536
新光中國成長基金(美元)                                              9.10000    9.28000  -0.18000   -1.93966
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.07000    9.23000  -0.16000   -1.73348
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.36810   10.36040   0.00770    0.07432
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.59600    9.60110  -0.00510   -0.05312
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.88590    9.87350   0.01240    0.12559
新光台灣富貴基金                                                   23.08000   23.38000  -0.30000   -1.28315
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.25000   12.44000  -0.19000   -1.52733
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.93000   12.09000  -0.16000   -1.32341
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.02950   10.02600   0.00350    0.03491
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.79340    9.77250   0.02090    0.21387
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.64370    9.64120   0.00250    0.02593
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.40570    9.38550   0.02020    0.21523
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.18000    9.08000   0.10000    1.10132
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.60000   10.52000   0.08000    0.76046
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.95000    9.91000   0.04000    0.40363
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.98000    9.93000   0.05000    0.50352
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44790   15.44780   0.00010    0.00065
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.00000    9.03000  -0.03000   -0.33223
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.44000    9.45000  -0.01000   -0.10582
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
新光亞洲精選基金-美金                                              21.86000   22.04000  -0.18000   -0.81670
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.14000   22.27000  -0.13000   -0.58374
新光兩岸優勢基金                                                   10.66000   10.85000  -0.19000   -1.75115
新光店頭基金                                                       24.19000   24.54000  -0.35000   -1.42624
新光南非幣保本基金                                                 11.93000   11.92000   0.01000    0.08389
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.21000    9.18000   0.03000    0.32680
新光特選內需收益ETF基金                                            20.91000   20.77000   0.14000    0.67405
新光創新科技基金                                                   14.79000   14.84000  -0.05000   -0.33693
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.77260    9.78000  -0.00740   -0.07566
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.03270   10.02670   0.00600    0.05984
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.67220    9.66430   0.00790    0.08174
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.21830    9.22570  -0.00740   -0.08021
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.47060    9.46520   0.00540    0.05705
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.12740    9.11980   0.00760    0.08334
新光澳幣十年期保本基金                                             10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.08440   10.08350   0.00090    0.00893
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.68240    9.68160   0.00080    0.00826
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.65910    9.65090   0.00820    0.08497
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                         9.99150    9.98300   0.00850    0.08514
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.93790    9.93480   0.00310    0.03120
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.60470    9.60170   0.00300    0.03124
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.59680    9.58820   0.00860    0.08969
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.93010    9.92130   0.00880    0.08870
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.75280    9.74950   0.00330    0.03385
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.26520    9.26180   0.00340    0.03671
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.66530    9.66130   0.00400    0.04140
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.24540    9.24160   0.00380    0.04112
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.32960    9.32040   0.00920    0.09871
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.81490    9.80540   0.00950    0.09689
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.72360   13.70750   0.01610    0.11745
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.38760    8.37780   0.00980    0.11698
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        37.72810   37.64430   0.08380    0.22261
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  38.74520   38.68390   0.06130    0.15846
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  39.83260   39.77460   0.05800    0.14582
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.21560   11.21330   0.00230    0.02051
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.97870   10.00710  -0.02840   -0.28380
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      11.75710   11.79890  -0.04180   -0.35427
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         8.79620    8.86810  -0.07190   -0.81077
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.09000    9.15000  -0.06000   -0.65574
群益大印度基金-人民幣                                              13.61710   13.86630  -0.24920   -1.79716
群益大印度基金-美元                                                12.81890   13.11360  -0.29470   -2.24729
群益大印度基金-新臺幣                                              12.14000   12.40000  -0.26000   -2.09677
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.73350   12.77570  -0.04220   -0.33031
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.29140   12.38900  -0.09760   -0.78780
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.53000   11.61000  -0.08000   -0.68906
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.73080   11.76970  -0.03890   -0.33051
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.33310   10.41510  -0.08200   -0.78732
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.21850   10.25240  -0.03390   -0.33065
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.03700    9.10870  -0.07170   -0.78716
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.54000    9.60000  -0.06000   -0.62500
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.79690    9.82940  -0.03250   -0.33064
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.95440    9.02540  -0.07100   -0.78667
群益中小型股基金                                                   41.54000   42.47000  -0.93000   -2.18978
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.51820    9.52420  -0.00600   -0.06300
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 8.84510    8.89150  -0.04640   -0.52185
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.28630    8.31750  -0.03120   -0.37511
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.35740    8.36260  -0.00520   -0.06218
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.76590    7.80650  -0.04060   -0.52008
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.27600    7.30340  -0.02740   -0.37517
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.90870   10.88880   0.01990    0.18276
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.56950   10.55790   0.01160    0.10987
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.76390    9.76650  -0.00260   -0.02662
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.97600    8.01880  -0.04280   -0.53375
群益中國新機會基金N-美元                                            7.33090    7.40410  -0.07320   -0.98864
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.82000    7.89000  -0.07000   -0.88720
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.07360    7.11150  -0.03790   -0.53294
群益中國新機會基金-美元                                             7.83850    7.91680  -0.07830   -0.98904
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.47000    7.53000  -0.06000   -0.79681
群益平衡王基金                                                     18.77340   18.89050  -0.11710   -0.61989
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.30000    8.30000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.00000    5.99000   0.01000    0.16694
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.21010   11.15270   0.05740    0.51467
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.71040   10.70470   0.00570    0.05325
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.01100    9.95980   0.05120    0.51407
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.56440    9.55940   0.00500    0.05230
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.06000    9.04000   0.02000    0.22124
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.07380   10.07800  -0.00420   -0.04167
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.86890    9.87440  -0.00550   -0.05570
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.37390    9.37780  -0.00390   -0.04159
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.29440    9.29960  -0.00520   -0.05592
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.13210   10.13640  -0.00430   -0.04242
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.17850   10.18410  -0.00560   -0.05499
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.53900    9.54300  -0.00400   -0.04192
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.94450    9.95000  -0.00550   -0.05528
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.09260   10.08170   0.01090    0.10812
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.27670    7.26880   0.00790    0.10868
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.20570   10.20050   0.00520    0.05098
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.09980   10.09800   0.00180    0.01783
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.24830   10.23990   0.00840    0.08203
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.02780   10.02270   0.00510    0.05088
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.94890    9.94710   0.00180    0.01810
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.09520   10.08700   0.00820    0.08129
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.20570   10.20050   0.00520    0.05098
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.09980   10.09800   0.00180    0.01783
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.24830   10.23990   0.00840    0.08203
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.02790   10.02270   0.00520    0.05188
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.94890    9.94700   0.00190    0.01910
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.09520   10.08700   0.00820    0.08129
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.87890    9.98140  -0.10250   -1.02691
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.48000   11.58000  -0.10000   -0.86356
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.16450   16.33230  -0.16780   -1.02741
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.92000   16.07000  -0.15000   -0.93342
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
群益印度中小基金N-美元                                              9.38510    9.58090  -0.19580   -2.04365
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.86000    9.03000  -0.17000   -1.88261
群益印度中小基金-人民幣                                            15.12050   15.36520  -0.24470   -1.59256
群益印度中小基金-美元                                              13.42320   13.70330  -0.28010   -2.04403
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.50000   15.80000  -0.30000   -1.89873
群益多利策略組合基金                                               11.45000   11.45000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.57000   13.57000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.47000   15.50000  -0.03000   -0.19355
群益安家基金                                                       24.69030   25.17450  -0.48420   -1.92337
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08930   16.08910   0.00020    0.00124
群益那斯達克生技基金                                               23.85000   24.14000  -0.29000   -1.20133
群益亞太中小基金                                                   11.27000   11.39000  -0.12000   -1.05356
群益亞太新趨勢平衡基金                                             15.84000   15.93000  -0.09000   -0.56497
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.70010    9.69480   0.00530    0.05467
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.42260    7.41860   0.00400    0.05392
群益店頭市場基金                                                   95.34000   97.23000  -1.89000   -1.94384
群益東方盛世基金                                                    8.96000    9.02000  -0.06000   -0.66519
群益東協成長基金-人民幣                                            12.71230   12.80230  -0.09000   -0.70300
群益東協成長基金-美元                                              11.16890   11.29980  -0.13090   -1.15843
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.03000   11.14000  -0.11000   -0.98743
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.28340   11.35220  -0.06880   -0.60605
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.70910   10.77520  -0.06610   -0.61345
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.17250   10.22820  -0.05570   -0.54457
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.81880    9.87860  -0.05980   -0.60535
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.32210    9.37970  -0.05760   -0.61409
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.85290    8.90140  -0.04850   -0.54486
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.60880    9.66730  -0.05850   -0.60513
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.48800    9.54660  -0.05860   -0.61383
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.89000    9.94420  -0.05420   -0.54504
群益長安基金                                                       27.19000   27.64000  -0.45000   -1.62808
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.24900   10.36330  -0.11430   -1.10293
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.50410   15.67690  -0.17280   -1.10226
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.95000   15.09000  -0.14000   -0.92777
群益真善美基金                                                     16.17680   16.31270  -0.13590   -0.83309
群益馬拉松基金                                                    118.52000  120.13000  -1.61000   -1.34021
群益馬拉松基金I類型                                               118.53000  120.15000  -1.62000   -1.34831
群益深証中小板基金                                                 11.47000   11.25000   0.22000    1.95556
群益創新科技基金                                                   31.55000   32.08000  -0.53000   -1.65212
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.85580    8.95420  -0.09840   -1.09893
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.15800    8.28670  -0.12870   -1.55309
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.49000    8.61000  -0.12000   -1.39373
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.64390    9.75110  -0.10720   -1.09936
群益華夏盛世基金-美元                                               8.99550    9.13730  -0.14180   -1.55188
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            14.81000   15.03000  -0.22000   -1.46374
群益奧斯卡基金                                                     26.25000   26.74000  -0.49000   -1.83246
群益新興金鑽基金-美元                                              10.99450   11.10100  -0.10650   -0.95937
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.39000    8.46000  -0.07000   -0.82742
群益葛萊美基金                                                     22.68000   23.05000  -0.37000   -1.60521
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.58000   20.47000   0.11000    0.53737
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.19000    8.15000   0.04000    0.49080
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.73000   13.84000  -0.11000   -0.79480
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.95160   11.95820  -0.00660   -0.05519
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.25430   11.28390  -0.02960   -0.26232
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.20760   11.22980  -0.02220   -0.19769
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.64720    8.65200  -0.00480   -0.05548
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.04000    9.06380  -0.02380   -0.26258
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.66550    8.68260  -0.01710   -0.19695
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.09410   10.12070  -0.02660   -0.26283
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.42000    9.47000  -0.05000   -0.52798
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.92000    9.97000  -0.05000   -0.50150
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       27.91000   28.26000  -0.35000   -1.23850
德信中國精選成長基金                                               10.26000   10.39000  -0.13000   -1.25120
德信台灣主流中小基金                                               17.75000   18.13000  -0.38000   -2.09597
德信新興股票組合基金                                               10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93630   11.93620   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.77140   10.76410   0.00730    0.06782
德信數位時代基金                                                   27.08000   27.25000  -0.17000   -0.62385
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66490   11.66480   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.01000   15.24000  -0.23000   -1.50919
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.07000   19.00000   0.07000    0.36842
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.35840   10.35130   0.00710    0.06859
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.88530   14.87520   0.01010    0.06790
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.07530    8.04820   0.02710    0.33672
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       10.90270   10.88200   0.02070    0.19022
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.26510   11.24420   0.02090    0.18587
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.01180   12.96810   0.04370    0.33698
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.24000   18.17000   0.07000    0.38525
摩根中小基金                                                       21.78000   22.28000  -0.50000   -2.24417
摩根中國A股基金                                                    12.17000   12.34000  -0.17000   -1.37763
摩根中國A股基金(美元)                                               9.57000    9.72000  -0.15000   -1.54321
摩根中國亮點基金                                                   12.11000   12.36000  -0.25000   -2.02265
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.71260   10.74480  -0.03220   -0.29968
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              11.86660   11.91540  -0.04880   -0.40955
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.08340    9.11930  -0.03590   -0.39367
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.06420   12.10050  -0.03630   -0.29999
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                13.84620   13.90310  -0.05690   -0.40926
摩根台灣金磚基金-累積型                                            19.38000   19.76000  -0.38000   -1.92308
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        19.38000   19.76000  -0.38000   -1.92308
摩根台灣增長基金                                                   50.30000   50.85000  -0.55000   -1.08161
摩根平衡基金                                                       28.19000   28.35000  -0.16000   -0.56437
摩根全球α基金                                                     19.54000   19.60000  -0.06000   -0.30612
摩根全球平衡基金                                                   14.85360   14.89400  -0.04040   -0.27125
摩根全球發現基金                                                   12.73000   12.74000  -0.01000   -0.07849
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.66470    9.66030   0.00440    0.04555
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.64870   10.64810   0.00060    0.00563
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.05200   10.05010   0.00190    0.01891
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.38590   11.38080   0.00510    0.04481
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.00040    9.99840   0.00200    0.02000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.50260   10.53070  -0.02810   -0.26684
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.43330   13.46920  -0.03590   -0.26653
摩根亞洲基金                                                       54.61000   55.38000  -0.77000   -1.39039
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.36420    8.34630   0.01790    0.21447
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.73390    9.72010   0.01380    0.14197
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.62200    8.60740   0.01460    0.16962
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.18390   12.15760   0.02630    0.21633
摩根東方內需機會基金                                               17.30000   17.55000  -0.25000   -1.42450
摩根東方科技基金                                                   32.94000   33.34000  -0.40000   -1.19976
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.66000    9.71000  -0.05000   -0.51493
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.42000    9.49000  -0.07000   -0.73762
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.36000   11.43000  -0.07000   -0.61242
摩根金龍收成基金                                                   20.06000   20.44000  -0.38000   -1.85910
摩根第一貨幣市場基金                                               15.08220   15.08210   0.00010    0.00066
摩根新金磚五國基金                                                 10.64000   10.67000  -0.03000   -0.28116
摩根新絲路基金                                                      9.37000    9.49000  -0.12000   -1.26449
摩根新興35基金                                                     12.66000   12.79000  -0.13000   -1.01642
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.19290    7.17980   0.01310    0.18246
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.41000    9.39860   0.01140    0.12129
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.17380    9.15960   0.01420    0.15503
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.42620   10.40720   0.01900    0.18257
摩根新興科技基金                                                   52.65000   53.95000  -1.30000   -2.40964
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.30040    8.29340   0.00700    0.08440
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.55030   10.54140   0.00890    0.08443
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.34230    8.36800  -0.02570   -0.30712
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.04970    9.09120  -0.04150   -0.45649
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.52280    8.55930  -0.03650   -0.42644
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.60110    9.63070  -0.02960   -0.30735
摩根龍揚基金                                                       29.92000   30.50000  -0.58000   -1.90164
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.32000   10.29000   0.03000    0.29155
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.79000   10.76000   0.03000    0.27881
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30770    9.30190   0.00580    0.06235
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25920   11.25220   0.00700    0.06221
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聯邦中國龍基金                                                     23.43000   23.69000  -0.26000   -1.09751
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.73500   11.73330   0.00170    0.01449
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             10.99230   10.98870   0.00360    0.03276
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                            9.99000    9.97670   0.01330    0.13331
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.19330   10.19180   0.00150    0.01472
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.60620    9.60310   0.00310    0.03228
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.72460    8.71290   0.01170    0.13428
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.28490   10.33160  -0.04670   -0.45201
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.33430   10.36610  -0.03180   -0.30677
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.68830    9.69180  -0.00350   -0.03611
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.82670    9.81600   0.01070    0.10901
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.44890    9.45240  -0.00350   -0.03703
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.58360    9.57310   0.01050    0.10968
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.20740   11.23310  -0.02570   -0.22879
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.99830   11.02220  -0.02390   -0.21684
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.17650   10.18500  -0.00850   -0.08346
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.63070   10.65500  -0.02430   -0.22806
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.41620   10.43890  -0.02270   -0.21746
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.64070    9.64880  -0.00810   -0.08395
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.04570   22.28850  -0.24280   -1.08935
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.49000    9.56760  -0.07760   -0.81107
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.78890    9.85450  -0.06560   -0.66569
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.49000    9.56760  -0.07760   -0.81107
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.78890    9.85450  -0.06560   -0.66569
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16680   13.16670   0.00010    0.00076
聯邦精選科技基金                                                   11.85000   12.02000  -0.17000   -1.41431
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.10770   16.08330   0.02440    0.15171
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.33730   12.44850  -0.11120   -0.89328
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.93220   12.01760  -0.08540   -0.71062
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.45130   11.53320  -0.08190   -0.71012
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.76140   11.76430  -0.00290   -0.02465
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.04020   11.03140   0.00880    0.07977
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49530   10.49790  -0.00260   -0.02477
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.60660    8.59970   0.00690    0.08024
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聯博大利基金                                                       35.58000   36.07000  -0.49000   -1.35847
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.50000   15.51000  -0.01000   -0.06447
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.28000   10.27000   0.01000    0.09737
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.42000   12.42000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.90000    7.89000   0.01000    0.12674
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.84000   10.90000  -0.06000   -0.55046
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.21000   15.22000  -0.01000   -0.06570
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.57000   20.67000  -0.10000   -0.48379
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.72000   18.80000  -0.08000   -0.42553
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.93000   12.97000  -0.04000   -0.30840
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.47000   15.54000  -0.07000   -0.45045
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.27000   16.33000  -0.06000   -0.36742
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.30000   15.37000  -0.07000   -0.45543
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.17000   10.21000  -0.04000   -0.39177
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.47000   15.53000  -0.06000   -0.38635
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          13.80000   13.87000  -0.07000   -0.50469
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            13.85000   13.91000  -0.06000   -0.43134
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.42000    9.46000  -0.04000   -0.42283
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.51000   14.57000  -0.06000   -0.41181
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.36000   18.36000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.23000   17.23000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.14000   14.13000   0.01000    0.07077
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.16000   13.16000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.10000    8.10000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.54000   14.54000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
聯博貨幣市場基金                                                   14.99910   14.99900   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.35390   10.34520   0.00870    0.08410
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.55620   13.55360   0.00260    0.01918
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.44830    7.44200   0.00630    0.08465
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  13.90000   13.90000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   21.24000   21.74000  -0.50000   -2.29991
瀚亞中國基金-人民幣                                                10.70000   10.83000  -0.13000   -1.20037
瀚亞中國基金-新台幣                                                11.21000   11.37000  -0.16000   -1.40721
瀚亞巴西基金                                                        4.18000    4.10000   0.08000    1.95122
瀚亞外銷基金                                                       41.32000   42.07000  -0.75000   -1.78274
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.20000   11.22000  -0.02000   -0.17825
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.58000    9.60000  -0.02000   -0.20833
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.86000    9.87000  -0.01000   -0.10132
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.68610   10.66610   0.02000    0.18751
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.35910   10.35550   0.00360    0.03476
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.27400   12.26390   0.01010    0.08236
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.25240   10.22050   0.03190    0.31212
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.48400    7.46930   0.01470    0.19681
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.00010    7.99730   0.00280    0.03501
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.10940    8.10270   0.00670    0.08269
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.18700    7.16460   0.02240    0.31265
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.84940    8.84210   0.00730    0.08256
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.20770    9.18980   0.01790    0.19478
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.35200    9.34870   0.00330    0.03530
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.22410    9.21650   0.00760    0.08246
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.75000   11.73000   0.02000    0.17050
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.66000   10.69000  -0.03000   -0.28064
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.78260    9.82330  -0.04070   -0.41432
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.80850    9.82350  -0.01500   -0.15270
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.72260    9.77740  -0.05480   -0.56048
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.78260    9.82330  -0.04070   -0.41432
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.10000   14.33000  -0.23000   -1.60502
瀚亞印度基金-美元                                                  13.30000   13.57000  -0.27000   -1.98968
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.49000   30.05000  -0.56000   -1.86356
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.02000   12.06000  -0.04000   -0.33167
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                       9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.72000   11.78000  -0.06000   -0.50934
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.52000   10.62000  -0.10000   -0.94162
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.81000   14.92000  -0.11000   -0.73727
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.02000    9.10000  -0.08000   -0.87912
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.03000    9.10000  -0.07000   -0.76923
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.75000   11.86000  -0.11000   -0.92749
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.73050   11.74600  -0.01550   -0.13196
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.82010   13.73240   0.08770    0.63864
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.72570   10.77000  -0.04430   -0.41133
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.51700   10.54950  -0.03250   -0.30807
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.78870   11.79100  -0.00230   -0.01951
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.02530    9.03780  -0.01250   -0.13831
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.03570    9.98690   0.04880    0.48864
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.90030    8.93700  -0.03670   -0.41065
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.71690    8.74390  -0.02700   -0.30879
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.17870    9.17980  -0.00110   -0.01198
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.58810   14.59620  -0.00810   -0.05549
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.90450   10.88190   0.02260    0.20768
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.72850   10.75020  -0.02170   -0.20186
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.67300   12.68010  -0.00710   -0.05599
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.44000   11.50000  -0.06000   -0.52174
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.38000   19.74000  -0.36000   -1.82371
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56660   13.56640   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 27.68000   28.03000  -0.35000   -1.24866
瀚亞高科技基金                                                     56.97000   57.58000  -0.61000   -1.05940
瀚亞理財通基金                                                     27.42000   27.59000  -0.17000   -0.61617
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.22000    9.30000  -0.08000   -0.86022
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.74000    8.79000  -0.05000   -0.56883
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.46000    8.55000  -0.09000   -1.05263
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.64000    8.72000  -0.08000   -0.91743
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.68000    8.74000  -0.06000   -0.68650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.51000    8.59000  -0.08000   -0.93132
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.65000    8.73000  -0.08000   -0.91638
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 8.95000    9.01000  -0.06000   -0.66593
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.14000    9.19000  -0.05000   -0.54407
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.66000    8.69000  -0.03000   -0.34522
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.39000    8.45000  -0.06000   -0.71006
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.65000    8.68000  -0.03000   -0.34562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
瀚亞菁華基金                                                       23.05000   23.32000  -0.27000   -1.15780
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      12.75890   12.81670  -0.05780   -0.45097
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       8.94490    8.98550  -0.04060   -0.45184
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.41690   10.40820   0.00870    0.08359
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.51350   11.37490   0.13860    1.21847
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.24940   10.27680  -0.02740   -0.26662
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.67420    9.68580  -0.01160   -0.11976
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.03810   10.01890   0.01920    0.19164
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.25450    8.24790   0.00660    0.08002
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.63180    8.52790   0.10390    1.21835
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.75500    8.77840  -0.02340   -0.26656
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.15190    8.16170  -0.00980   -0.12007
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.89790    7.88270   0.01520    0.19283
瀚亞電通網基金                                                     14.62000   14.87000  -0.25000   -1.68124
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.65130   13.64110   0.01020    0.07477
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.43450   10.39510   0.03940    0.37902
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.87010    9.87320  -0.00310   -0.03140
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.44180   11.43320   0.00860    0.07522
瀚亞歐洲基金                                                       11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
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