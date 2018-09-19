[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/09/18 107/09/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.56610 10.56300 0.00310 0.02935 大華銀多元特別收益平衡基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.83690 9.85300 -0.01610 -0.16340 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.83880 9.85490 -0.01610 -0.16337 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.81910 9.82040 -0.00130 -0.01324 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.81940 9.82060 -0.00120 -0.01222 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.13640 9.14210 -0.00570 -0.06235 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.41830 9.42240 -0.00410 -0.04351 中國信託台灣活力基金 13.89000 14.18000 -0.29000 -2.04513 中國信託台灣優勢基金 16.26000 16.59000 -0.33000 -1.98915 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.62000 9.82000 -0.20000 -2.03666 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.27000 10.47000 -0.20000 -1.91022 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.91260 9.90080 0.01180 0.11918 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.23720 9.26470 -0.02750 -0.29683 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28830 10.28800 0.00030 0.00292 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.54950 9.58920 -0.03970 -0.41401 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.00170 11.15830 -0.15660 -1.40344 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.55620 9.71680 -0.16060 -1.65281 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.94250 10.96800 -0.02550 -0.23249 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.81940 9.84240 -0.02300 -0.23368 中國信託智能運動基金-台幣 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604 中國信託智能運動基金-美元 10.86000 10.98000 -0.12000 -1.09290 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.97000 10.12000 -0.15000 -1.48221 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98940 10.98920 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.40690 9.40740 -0.00050 -0.00531 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.01980 9.02040 -0.00060 -0.00665 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.54760 9.55130 -0.00370 -0.03874 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.14940 9.15300 -0.00360 -0.03933 中國信託精穩基金 18.44200 18.44260 -0.00060 -0.00325 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.66000 11.79000 -0.13000 -1.10263 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.25000 11.40000 -0.15000 -1.31579 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.82000 11.97000 -0.15000 -1.25313 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.48000 11.65000 -0.17000 -1.45923 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 60.40000 61.68000 -1.28000 -2.07523 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.21530 39.09640 0.11890 0.30412 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.40000 17.63000 -0.23000 -1.30459 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42700 11.42410 0.00290 0.02538 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53840 10.50760 0.03080 0.29312 元大上證50基金 27.97000 27.30000 0.67000 2.45421 元大大中華TMT基金-人民幣 10.80000 10.92000 -0.12000 -1.09890 元大大中華TMT基金-新台幣 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.28000 13.39000 -0.11000 -0.82151 元大大中華價值指數基金-美元 12.45200 12.54300 -0.09100 -0.72550 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.79000 16.88900 -0.09900 -0.58618 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.75200 9.88100 -0.12900 -1.30554 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.38100 9.48000 -0.09900 -1.04430 元大中國平衡基金-人民幣 2.87000 2.90000 -0.03000 -1.03448 元大中國平衡基金-新台幣 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.32910 45.42400 -0.09490 -0.20892 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46960 10.48210 -0.01250 -0.11925 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.67510 9.68660 -0.01150 -0.11872 元大中國機會債券基金-新台幣 9.63380 9.61950 0.01430 0.14866 元大巴西指數基金 5.19900 5.05900 0.14000 2.76735 元大巴菲特基金 27.06000 27.52000 -0.46000 -1.67151 元大日經225基金 29.39000 28.97000 0.42000 1.44978 元大台商收成基金 23.60000 23.78000 -0.18000 -0.75694 元大台灣50單日反向1倍基金 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 元大台灣50單日正向2倍基金 39.48000 39.84000 -0.36000 -0.90361 元大台灣中型100基金 32.71000 32.88000 -0.17000 -0.51703 元大台灣加權股價指數基金 25.47200 25.62800 -0.15600 -0.60871 元大台灣卓越50基金 85.15000 85.88000 -0.73000 -0.85002 元大台灣金融基金 18.33000 18.30000 0.03000 0.16393 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.88000 31.95000 -0.07000 -0.21909 元大台灣高股息基金 27.09000 27.17000 -0.08000 -0.29444 元大台灣電子科技基金 36.05000 36.59000 -0.54000 -1.47581 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 元大全球ETF穩健組合基金 14.79000 14.81000 -0.02000 -0.13504 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.56000 6.60000 -0.04000 -0.60606 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.64000 -0.01000 -0.15060 元大全球股票入息基金-美元配息 9.61100 9.64200 -0.03100 -0.32151 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 元大全球新興市場精選組合基金 13.06000 13.15000 -0.09000 -0.68441 元大全球農業商機基金 17.89000 17.82000 0.07000 0.39282 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 8.16700 8.44000 -0.27300 -3.23460 元大印度指數基金 9.93000 10.09400 -0.16400 -1.62473 元大印度基金 12.46000 12.60000 -0.14000 -1.11111 元大多多基金 17.44000 17.93000 -0.49000 -2.73285 元大多福基金 52.41000 53.35000 -0.94000 -1.76195 元大亞太成長基金 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.48070 8.47330 0.00740 0.08733 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 6.96360 6.95760 0.00600 0.08624 元大卓越基金 45.93000 46.85000 -0.92000 -1.96371 元大店頭基金 8.03000 8.27000 -0.24000 -2.90206 元大泛歐成長基金 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 元大美元貨幣市場基金-美元 10.27990 10.27940 0.00050 0.00486 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.60810 9.60510 0.00300 0.03123 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.69170 31.62480 0.06690 0.21154 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.52940 37.48160 0.04780 0.12753 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.32160 19.30010 0.02150 0.11140 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 18.58300 18.61370 -0.03070 -0.16493 元大美國政府7至10年期債券基金 38.78370 38.72500 0.05870 0.15158 元大高科技基金 18.60000 18.96000 -0.36000 -1.89873 元大得利貨幣市場基金 16.25840 16.25820 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.98540 11.98530 0.00010 0.00083 元大富櫃50基金 11.96000 12.20000 -0.24000 -1.96721 元大華夏中小基金 6.63000 6.73000 -0.10000 -1.48588 元大新中國基金-人民幣 8.98000 9.08000 -0.10000 -1.10132 元大新中國基金-美元 8.43100 8.51700 -0.08600 -1.00975 元大新中國基金-新台幣 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742 元大新主流基金 24.22000 24.91000 -0.69000 -2.76997 元大新東協平衡基金-美元 9.22500 9.26600 -0.04100 -0.44248 元大新東協平衡基金-新台幣 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.78190 9.86950 -0.08760 -0.88758 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.07160 9.14160 -0.07000 -0.76573 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 9.77820 9.83920 -0.06100 -0.61997 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.47030 8.52320 -0.05290 -0.62066 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.78810 9.78540 0.00270 0.02759 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.36250 9.35990 0.00260 0.02778 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.92720 9.90990 0.01730 0.17457 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.50000 9.48340 0.01660 0.17504 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.52310 9.52180 0.00130 0.01365 元大新興亞洲基金 11.12000 11.24000 -0.12000 -1.06762 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 8.71170 8.77190 -0.06020 -0.68628 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.49510 8.55390 -0.05880 -0.68741 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 8.94240 8.99120 -0.04880 -0.54275 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 8.71970 8.76720 -0.04750 -0.54179 元大萬泰貨幣市場基金 15.10570 15.10550 0.00020 0.00132 元大經貿基金 36.74000 37.37000 -0.63000 -1.68584 元大實質多重資產基金-人民幣 9.03000 8.95000 0.08000 0.89385 元大實質多重資產基金-美元 8.31700 8.23900 0.07800 0.94672 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 元大滬深300單日反向1倍基金 15.99000 16.25000 -0.26000 -1.60000 元大滬深300單日正向2倍基金 13.01000 12.59000 0.42000 3.33598 元大摩臺基金 39.28000 39.60000 -0.32000 -0.80808 元大標普500基金 26.79000 26.89000 -0.10000 -0.37189 元大標普500單日反向1倍基金 12.81000 12.74000 0.07000 0.54945 元大標普500單日正向2倍基金 35.75000 36.11000 -0.36000 -0.99695 元大標智滬深300基金 15.43000 15.26000 0.17000 1.11402 元大歐洲50基金 24.05000 24.06000 -0.01000 -0.04156 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.43750 9.39280 0.04470 0.47590 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.19080 10.19040 0.00040 0.00393 元大績效基金 50.38000 51.82000 -1.44000 -2.77885 元大韓國KOSPI200基金 22.25000 22.12000 0.13000 0.58770 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.81000 14.98000 -0.17000 -1.13485 日盛上選基金 31.59000 32.01000 -0.42000 -1.31209 日盛小而美基金 17.91000 18.35000 -0.44000 -2.39782 日盛中國內需動力基金 8.86000 8.98000 -0.12000 -1.33630 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65710 11.64530 0.01180 0.10133 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.72080 9.71100 0.00980 0.10092 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.66020 11.65820 0.00200 0.01716 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.71790 9.71620 0.00170 0.01750 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58980 10.58130 0.00850 0.08033 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.81030 8.80320 0.00710 0.08065 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.66000 9.73000 -0.07000 -0.71942 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.20000 9.31000 -0.11000 -1.18153 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.49000 9.59000 -0.10000 -1.04275 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.71000 9.76000 -0.05000 -0.51230 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 日盛日盛基金 13.09000 13.32000 -0.23000 -1.72673 日盛目標收益組合基金(美元) 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.16930 10.16770 0.00160 0.01574 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.49570 9.53790 -0.04220 -0.44245 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.99320 9.98590 0.00730 0.07310 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.33320 9.36940 -0.03620 -0.38636 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.39480 2.38900 0.00580 0.24278 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65320 1.64920 0.00400 0.24254 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36120 0.36110 0.00010 0.02769 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25020 0.25010 0.00010 0.03998 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.00840 11.99590 0.01250 0.10420 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.18130 8.17280 0.00850 0.10400 日盛亞洲機會基金 6.60000 6.69000 -0.09000 -1.34529 日盛首選基金 16.53000 16.88000 -0.35000 -2.07346 日盛高科技基金 17.16000 17.47000 -0.31000 -1.77447 日盛貨幣市場基金 14.77380 14.77360 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 38.03000 38.71000 -0.68000 -1.75665 日盛精選五虎基金 36.56000 37.20000 -0.64000 -1.72043 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48850 13.48830 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.10000 29.65000 -0.55000 -1.85497 台新MSCI中國基金 19.34000 19.69000 -0.35000 -1.77755 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.78000 17.70000 0.08000 0.45198 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.44000 22.64000 -0.20000 -0.88339 台新大眾貨幣市場基金 14.16530 14.16520 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.45460 10.46560 -0.01100 -0.10511 台新中美貨幣市場基金-美元 10.53060 10.52880 0.00180 0.01710 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.10140 10.08490 0.01650 0.16361 台新中國通基金 41.02000 41.98000 -0.96000 -2.28680 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.45100 0.45420 -0.00320 -0.70454 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 13.87300 13.95000 -0.07700 -0.55197 台新中國精選中小基金-美元 0.30590 0.31050 -0.00460 -1.48148 台新中國精選中小基金-新台幣 9.43000 9.56000 -0.13000 -1.35983 台新主流基金 22.52000 22.97000 -0.45000 -1.95908 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.46000 20.34000 0.12000 0.58997 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66870 0.66560 0.00310 0.46575 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49450 0.49450 0.00000 0.00000 台新台灣中小基金 32.37000 33.11000 -0.74000 -2.23497 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03110 10.04860 -0.01750 -0.17415 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.32630 9.32440 0.00190 0.02038 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.47730 10.44040 0.03690 0.35343 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.35920 10.40620 -0.04700 -0.45165 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.21780 11.23120 -0.01340 -0.11931 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.18000 15.40000 -0.22000 -1.42857 台新亞美短期債券基金 10.90540 10.88750 0.01790 0.16441 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.49000 8.52190 -0.03190 -0.37433 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28130 0.28290 -0.00160 -0.56557 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.85740 11.84240 0.01500 0.12666 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38750 0.38760 -0.00010 -0.02580 台新真吉利貨幣市場基金 11.09340 11.09320 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 29.21510 29.38200 -0.16690 -0.56803 台新智慧生活基金-美元 10.60120 10.74900 -0.14780 -1.37501 台新智慧生活基金-新台幣 10.89000 11.02000 -0.13000 -1.17967 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.23130 8.28050 -0.04920 -0.59417 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.40540 8.44320 -0.03780 -0.44770 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.89390 8.90240 -0.00850 -0.09548 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.08940 9.08470 0.00470 0.05174 台新新興市場債券基金(A類型) 10.29820 10.30780 -0.00960 -0.09313 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32950 0.33030 -0.00080 -0.24220 台新新興市場債券基金(B類型) 7.64430 7.68670 -0.04240 -0.55160 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.25770 0.25950 -0.00180 -0.69364 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.34000 -0.02000 -0.37453 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.05000 21.02000 0.03000 0.14272 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.76600 10.71600 0.05000 0.46659 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.51000 15.73000 -0.22000 -1.39860 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.79350 11.79000 0.00350 0.02969 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.48840 9.48560 0.00280 0.02952 未來資產亞洲新富基金 19.05000 19.34000 -0.29000 -1.49948 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56950 12.56940 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.19000 11.51000 -0.32000 -2.78019 未來資產新興市場債券基金A 8.69740 8.70200 -0.00460 -0.05286 未來資產新興市場債券基金B 6.57920 6.58260 -0.00340 -0.05165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.11860 11.11630 0.00230 0.02069 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.89680 9.91820 -0.02140 -0.21576 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15880 9.15010 0.00870 0.09508 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.41040 10.40050 0.00990 0.09519 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.75110 7.76740 -0.01630 -0.20985 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.87170 8.88970 -0.01800 -0.20248 永豐中小基金 50.83000 51.97000 -1.14000 -2.19357 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76420 1.76000 0.00420 0.23864 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33390 2.32840 0.00550 0.23621 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.02130 8.02140 -0.00010 -0.00125 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.29700 10.29710 -0.00010 -0.00097 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.47000 4.52000 -0.05000 -1.10619 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.08000 20.34000 -0.26000 -1.27827 永豐主流品牌基金 18.09000 18.27000 -0.18000 -0.98522 永豐永豐基金 35.15000 35.85000 -0.70000 -1.95258 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.84320 9.87190 -0.02870 -0.29072 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.91200 9.94070 -0.02870 -0.28871 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.78550 9.81450 -0.02900 -0.29548 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.85470 9.88390 -0.02920 -0.29543 永豐亞洲民生消費基金 10.87000 10.97000 -0.10000 -0.91158 永豐南非幣2021保本基金 12.92430 12.92550 -0.00120 -0.00928 永豐高科技基金 23.02000 23.58000 -0.56000 -2.37489 永豐貨幣市場基金 13.88620 13.88600 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11440 2.10660 0.00780 0.37026 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50020 2.49110 0.00910 0.36530 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74270 7.73280 0.00990 0.12803 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39380 10.38050 0.01330 0.12812 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.02260 7.01880 0.00380 0.05414 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.81600 10.81010 0.00590 0.05458 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.10000 9.16000 -0.06000 -0.65502 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.18000 7.26000 -0.08000 -1.10193 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.52000 16.68000 -0.16000 -0.95923 永豐臺灣加權ETF基金 55.71000 56.04000 -0.33000 -0.58887 永豐領航科技基金 37.81000 38.84000 -1.03000 -2.65191 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 永豐趨勢平衡基金 41.47000 42.48000 -1.01000 -2.37759 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.59630 11.59520 0.00110 0.00949 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.48160 9.47500 0.00660 0.06966 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.73490 9.72810 0.00680 0.06990 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.50330 9.49720 0.00610 0.06423 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.67580 9.66950 0.00630 0.06515 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.49670 9.49070 0.00600 0.06322 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.87940 9.87320 0.00620 0.06280 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.47810 9.47290 0.00520 0.05489 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.73090 9.72560 0.00530 0.05450 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.35000 10.46000 -0.11000 -1.05163 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.13000 9.21000 -0.08000 -0.86862 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 兆豐國際中小基金 15.04000 15.36000 -0.32000 -2.08333 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.09000 13.23000 -0.14000 -1.05820 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.34000 17.48000 -0.14000 -0.80092 兆豐國際中國A股基金(美金) 17.22000 17.38000 -0.16000 -0.92060 兆豐國際生命科學基金 16.64000 16.85000 -0.21000 -1.24629 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34730 10.35090 -0.00360 -0.03478 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.57600 10.58920 -0.01320 -0.12466 兆豐國際全球基金 32.14000 32.37000 -0.23000 -0.71053 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.28540 10.28480 0.00060 0.00583 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.06450 10.06130 0.00320 0.03181 兆豐國際國民基金 21.58000 21.89000 -0.31000 -1.41617 兆豐國際第一基金 12.73000 12.92000 -0.19000 -1.47059 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.94620 9.93040 0.01580 0.15911 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.89020 7.87760 0.01260 0.15995 兆豐國際萬全基金 20.06000 20.30000 -0.24000 -1.18227 兆豐國際電子基金 24.42000 24.83000 -0.41000 -1.65123 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.46000 22.64000 -0.18000 -0.79505 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.37000 16.32000 0.05000 0.30637 兆豐國際豐台灣基金 32.98000 33.18000 -0.20000 -0.60277 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50570 12.50560 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.06000 11.34000 -0.28000 -2.46914 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17710 11.16390 0.01320 0.11824 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.01990 12.01990 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.77780 10.77630 0.00150 0.01392 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.54420 11.54280 0.00140 0.01213 合庫全球高收益債券基金B類型 8.13610 8.12660 0.00950 0.11690 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.46090 9.46070 0.00020 0.00211 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.02070 9.01940 0.00130 0.01441 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.93160 8.93070 0.00090 0.01008 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.28330 9.28200 0.00130 0.01401 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 合庫全球新興市場基金 8.77000 8.85000 -0.08000 -0.90395 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 合庫貨幣市場基金 10.13240 10.13230 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.36470 9.36140 0.00330 0.03525 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.61750 9.61530 0.00220 0.02288 合庫新興多重收益基金A類型 9.92270 9.91400 0.00870 0.08775 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.33230 11.32820 0.00410 0.03619 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.49740 13.48080 0.01660 0.12314 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.65300 8.65020 0.00280 0.03237 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.32340 9.32130 0.00210 0.02253 合庫新興多重收益基金B類型 7.76970 7.76280 0.00690 0.08889 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62760 8.62430 0.00330 0.03826 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00690 9.99460 0.01230 0.12307 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.99690 10.99410 0.00280 0.02547 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.92290 9.96530 -0.04240 -0.42548 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.76640 9.79380 -0.02740 -0.27977 安聯中國東協基金 14.98000 15.17000 -0.19000 -1.25247 安聯中國策略基金-美元 9.82000 9.99000 -0.17000 -1.70170 安聯中國策略基金-新臺幣 12.71000 12.91000 -0.20000 -1.54919 安聯中華新思路基金-人民幣 12.79000 12.93000 -0.14000 -1.08275 安聯中華新思路基金-美元 11.91000 12.10000 -0.19000 -1.57025 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.17000 11.32000 -0.15000 -1.32509 安聯台灣大壩基金 27.35000 27.83000 -0.48000 -1.72476 安聯台灣科技基金 45.02000 45.58000 -0.56000 -1.22861 安聯台灣貨幣市場基金 12.49490 12.49470 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 29.99000 30.63000 -0.64000 -2.08945 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14430 10.14060 0.00370 0.03649 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.06870 15.06170 0.00700 0.04648 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.62590 9.62140 0.00450 0.04677 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.55000 -0.06000 -0.51948 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.76000 11.81000 -0.05000 -0.42337 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.35940 12.34940 0.01000 0.08098 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16040 10.15140 0.00900 0.08866 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.25390 12.24410 0.00980 0.08004 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47500 9.46600 0.00900 0.09508 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33520 9.32700 0.00820 0.08792 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.00170 8.99450 0.00720 0.08005 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.42000 11.47000 -0.05000 -0.43592 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.08810 12.07200 0.01610 0.13337 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.00020 10.99040 0.00980 0.08917 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66410 10.65410 0.01000 0.09386 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.90690 8.89850 0.00840 0.09440 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.70170 8.69390 0.00780 0.08972 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.41050 8.40260 0.00790 0.09402 安聯全球人口趨勢基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.76000 9.91000 -0.15000 -1.51362 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.68000 37.19000 -0.51000 -1.37134 安聯全球油礦金趨勢基金 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 安聯全球計量平衡基金 12.96000 12.96000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 11.92490 11.92060 0.00430 0.03607 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.31860 10.31490 0.00370 0.03587 安聯全球新興市場基金 17.10000 17.20000 -0.10000 -0.58140 安聯全球農金趨勢基金 9.92000 9.85000 0.07000 0.71066 安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.53000 -0.06000 -0.56980 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.48000 -0.06000 -0.57252 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748 安聯亞洲動態策略基金 22.06000 22.21000 -0.15000 -0.67537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05680 10.05270 0.00410 0.04079 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81240 9.80840 0.00400 0.04078 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.76060 82.75460 0.00600 0.00725 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.29980 12.30610 -0.00630 -0.05119 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.67120 64.66720 0.00400 0.00619 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.53220 9.53710 -0.00490 -0.05138 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.57860 2.57800 0.00060 0.02327 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48430 10.48740 -0.00310 -0.02956 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19880 2.19490 0.00390 0.17768 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.70360 8.70600 -0.00240 -0.02757 宏利台灣動力基金 30.48000 30.98000 -0.50000 -1.61394 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.16130 10.17400 -0.01270 -0.12483 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.95200 9.94920 0.00280 0.02814 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.96820 7.97810 -0.00990 -0.12409 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.94320 7.94400 -0.00080 -0.01007 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 宏利全球債券組合基金 13.03800 13.02520 0.01280 0.09827 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76620 2.76950 -0.00330 -0.11916 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65780 11.66410 -0.00630 -0.05401 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.62270 8.62780 -0.00510 -0.05911 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.42030 2.41540 0.00490 0.20286 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.85890 10.85220 0.00670 0.06174 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.55180 3.60880 -0.05700 -1.57947 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57370 0.58240 -0.00870 -1.49382 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.61000 16.86000 -0.25000 -1.48280 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.85280 11.85590 -0.00310 -0.02615 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53310 10.53200 0.00110 0.01044 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21450 10.20730 0.00720 0.07054 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.94340 8.94260 0.00080 0.00895 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.54480 8.54380 0.00100 0.01170 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46020 8.45460 0.00560 0.06624 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.41240 8.41140 0.00100 0.01189 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73990 2.73750 0.00240 0.08767 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39750 0.39720 0.00030 0.07553 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.07030 12.05350 0.01680 0.13938 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90590 0.90520 0.00070 0.07733 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.29980 7.29040 0.00940 0.12894 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.01760 2.01600 0.00160 0.07937 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29040 0.29020 0.00020 0.06892 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.94080 8.92900 0.01180 0.13215 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32630 0.32610 0.00020 0.06133 宏利萬利貨幣市場基金 13.64430 13.64410 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.50000 2.54000 -0.04000 -1.57480 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.38000 11.53000 -0.15000 -1.30095 宏利臺灣股息收益基金 26.70000 27.05000 -0.35000 -1.29390 宏利澳幣保本基金 12.18460 12.18420 0.00040 0.00328 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.40000 11.45000 -0.05000 -0.43668 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.72000 11.78000 -0.06000 -0.50934 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.23870 10.24060 -0.00190 -0.01855 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50000 9.49610 0.00390 0.04107 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.92290 8.90620 0.01670 0.18751 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66680 10.64680 0.02000 0.18785 貝萊德亞美利加收益基金 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 貝萊德新台幣基金 12.93580 12.93570 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.87000 26.07000 -0.20000 -0.76717 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.23620 11.23150 0.00470 0.04185 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88680 9.86520 0.02160 0.21895 保德信大中華基金-人民幣 9.17000 9.30000 -0.13000 -1.39785 保德信大中華基金-美元 9.07000 9.19000 -0.12000 -1.30577 保德信大中華基金-新台幣 26.96000 27.28000 -0.32000 -1.17302 保德信中小型股基金 42.31000 43.47000 -1.16000 -2.66851 保德信中國中小基金-人民幣 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585 保德信中國中小基金-美元 8.21000 8.28000 -0.07000 -0.84541 保德信中國中小基金-新臺幣 7.92000 7.97000 -0.05000 -0.62735 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.98840 9.00130 -0.01290 -0.14331 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.05380 9.06640 -0.01260 -0.13897 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.11420 9.12970 -0.01550 -0.16978 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.83960 9.85630 -0.01670 -0.16943 保德信中國品牌基金-人民幣 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942 保德信中國品牌基金-美元 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 保德信台商全方位基金 33.67000 34.38000 -0.71000 -2.06515 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.40000 30.50000 -0.10000 -0.32787 保德信全球消費商機基金 18.51000 18.59000 -0.08000 -0.43034 保德信全球基礎建設基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355 保德信全球資源基金 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751 保德信全球醫療生化基金-美元 10.29000 10.40000 -0.11000 -1.05769 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.06000 34.37000 -0.31000 -0.90195 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78060 9.77320 0.00740 0.07572 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.59510 10.58680 0.00830 0.07840 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.27490 9.25400 0.02090 0.22585 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.03200 10.00950 0.02250 0.22479 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.19890 8.19490 0.00400 0.04881 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81240 10.80710 0.00530 0.04904 保德信亞太基金 20.86000 21.14000 -0.28000 -1.32450 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.46580 8.45810 0.00770 0.09104 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.21690 11.20670 0.01020 0.09102 保德信店頭市場基金 30.32000 31.22000 -0.90000 -2.88277 保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.39000 0.08000 1.25196 保德信金平衡基金 29.86000 30.03000 -0.17000 -0.56610 保德信金滿意基金 41.84000 42.45000 -0.61000 -1.43698 保德信科技島基金 25.19000 25.67000 -0.48000 -1.86989 保德信高成長基金 91.72000 93.01000 -1.29000 -1.38695 保德信第一基金 25.00000 25.53000 -0.53000 -2.07599 保德信貨幣市場基金 15.77290 15.77270 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.62130 10.63180 -0.01050 -0.09876 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.78600 10.78090 0.00510 0.04731 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.85950 10.86440 -0.00490 -0.04510 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.32570 10.31530 0.01040 0.10082 保德信新世紀基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99700 7.98510 0.01190 0.14903 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81240 10.79590 0.01650 0.15284 保德信新興趨勢組合基金 10.71000 10.79000 -0.08000 -0.74143 保德信瑞騰基金 15.54800 15.54780 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.67510 9.67620 -0.00110 -0.01137 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.90400 9.90420 -0.00020 -0.00202 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.61370 9.61310 0.00060 0.00624 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.72410 9.72490 -0.00080 -0.00823 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.79620 9.80540 -0.00920 -0.09383 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.78060 9.79070 -0.01010 -0.10316 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.65640 9.66200 -0.00560 -0.05796 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.65900 9.66460 -0.00560 -0.05794 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.95500 9.95670 -0.00170 -0.01707 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.90590 9.91290 -0.00700 -0.07062 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 9.96540 9.96890 -0.00350 -0.03511 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.80930 9.81160 -0.00230 -0.02344 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.80930 9.81150 -0.00220 -0.02242 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.48500 9.48860 -0.00360 -0.03794 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.34820 9.34840 -0.00020 -0.00214 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.95830 9.96240 -0.00410 -0.04115 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 9.95780 9.96230 -0.00450 -0.04517 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.07310 10.06280 0.01030 0.10236 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.10460 10.09390 0.01070 0.10600 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.99680 9.99930 -0.00250 -0.02500 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 9.99730 9.99960 -0.00230 -0.02300 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.94240 1.94120 0.00120 0.06182 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65750 2.65580 0.00170 0.06401 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29220 0.29240 -0.00020 -0.06840 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43380 0.43420 -0.00040 -0.09212 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.36260 8.36570 -0.00310 -0.03706 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65510 11.65680 -0.00170 -0.01458 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.39480 9.38950 0.00530 0.05645 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.54090 11.53400 0.00690 0.05982 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.50540 8.51350 -0.00810 -0.09514 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.47350 10.48350 -0.01000 -0.09539 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03720 10.04080 -0.00360 -0.03585 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96070 9.96390 -0.00320 -0.03212 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.01730 10.02210 -0.00480 -0.04789 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.57340 10.57840 -0.00500 -0.04727 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.92100 9.92570 -0.00470 -0.04735 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.70720 9.70750 -0.00030 -0.00309 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.01120 10.01150 -0.00030 -0.00300 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.68640 9.68480 0.00160 0.01652 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.87370 9.87210 0.00160 0.01621 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38170 10.36250 0.01920 0.18528 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.09440 6.09210 0.00230 0.03775 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.52420 10.52030 0.00390 0.03707 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.65100 11.65090 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.23000 18.64000 -0.41000 -2.19957 施羅德樂活中小基金-I類型 4162.68000 4256.56000 -93.88000 -2.20554 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.00340 10.06470 -0.06130 -0.60906 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.96480 11.04440 -0.07960 -0.72073 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.23370 10.30770 -0.07400 -0.71791 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.87320 8.92760 -0.05440 -0.60935 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.25090 9.31810 -0.06720 -0.72118 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.08220 9.14780 -0.06560 -0.71711 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.17140 10.23370 -0.06230 -0.60877 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.66890 10.74650 -0.07760 -0.72210 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.62640 10.70320 -0.07680 -0.71754 柏瑞五國金勢力建設基金 6.06000 6.10000 -0.04000 -0.65574 柏瑞巨人基金 12.75000 12.91000 -0.16000 -1.23935 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65690 13.65680 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 15.99000 16.03000 -0.04000 -0.24953 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.47530 13.46230 0.01300 0.09657 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83330 11.83320 0.00010 0.00085 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.44260 12.44030 0.00230 0.01849 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.82170 8.81330 0.00840 0.09531 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.75450 6.74800 0.00650 0.09632 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71070 8.71060 0.00010 0.00115 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.48310 8.47300 0.01010 0.11920 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.69770 10.69580 0.00190 0.01776 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30710 8.30190 0.00520 0.06264 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.00880 12.00870 0.00010 0.00083 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.67400 11.66290 0.01110 0.09517 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.92330 11.90900 0.01430 0.12008 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.32660 11.32460 0.00200 0.01766 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.95120 8.94260 0.00860 0.09617 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.73300 9.73290 0.00010 0.00103 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.69590 9.68430 0.01160 0.11978 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.51420 9.51250 0.00170 0.01787 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.38440 9.37850 0.00590 0.06291 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.29050 10.28840 0.00210 0.02041 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.14420 10.14930 -0.00510 -0.05025 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.02820 10.03380 -0.00560 -0.05581 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.10920 10.10970 -0.00050 -0.00495 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.99420 9.99210 0.00210 0.02102 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.77140 9.77640 -0.00500 -0.05114 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.73470 9.74010 -0.00540 -0.05544 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.81670 9.81720 -0.00050 -0.00509 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.27130 10.26910 0.00220 0.02142 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.14410 10.14920 -0.00510 -0.05025 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.02830 10.03390 -0.00560 -0.05581 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.10920 10.10980 -0.00060 -0.00593 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.99420 9.99210 0.00210 0.02102 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.77160 9.77650 -0.00490 -0.05012 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.73470 9.74010 -0.00540 -0.05544 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.81670 9.81730 -0.00060 -0.00611 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.65150 10.63590 0.01560 0.14667 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.82760 11.81380 0.01380 0.11681 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.23640 11.22730 0.00910 0.08105 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 8.98920 8.97600 0.01320 0.14706 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66430 9.65300 0.01130 0.11706 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.53870 9.53090 0.00780 0.08184 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.36460 10.34940 0.01520 0.14687 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.01290 11.00010 0.01280 0.11636 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.85560 10.84680 0.00880 0.08113 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 8.98940 8.97620 0.01320 0.14706 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66470 9.65340 0.01130 0.11706 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.53910 9.53140 0.00770 0.08079 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.69000 12.80000 -0.11000 -0.85938 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.51000 13.65000 -0.14000 -1.02564 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 8.87000 8.96000 -0.09000 -1.00446 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.35000 8.42000 -0.07000 -0.83135 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.01000 11.11000 -0.10000 -0.90009 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.07000 11.19000 -0.12000 -1.07239 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.31000 11.43000 -0.12000 -1.04987 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.60000 12.68000 -0.08000 -0.63091 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765 柏瑞拉丁美洲基金 8.93000 8.79000 0.14000 1.59272 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.37600 11.37360 0.00240 0.02110 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43130 7.42970 0.00160 0.02154 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.32070 11.30810 0.01260 0.11142 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.97870 10.97240 0.00630 0.05742 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.11110 10.10600 0.00510 0.05047 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.26050 8.25130 0.00920 0.11150 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.27610 9.27090 0.00520 0.05609 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.31320 9.30850 0.00470 0.05049 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.56080 10.55490 0.00590 0.05590 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.94150 9.93050 0.01100 0.11077 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.09470 10.08960 0.00510 0.05055 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.61010 9.60460 0.00550 0.05726 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.92540 8.91560 0.00980 0.10992 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.87070 8.85110 0.01960 0.22144 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.33720 9.33250 0.00470 0.05036 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.59160 11.58730 0.00430 0.03711 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.05420 11.06030 -0.00610 -0.05515 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.50040 10.50540 -0.00500 -0.04759 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.87280 6.87030 0.00250 0.03639 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.58240 8.58710 -0.00470 -0.05473 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.17940 9.18380 -0.00440 -0.04791 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.96440 9.96070 0.00370 0.03715 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51710 10.52210 -0.00500 -0.04752 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.28890 9.29410 -0.00520 -0.05595 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.76480 8.76160 0.00320 0.03652 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.37500 9.37950 -0.00450 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-0.03920 -0.31847 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.13120 11.18670 -0.05550 -0.49612 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.67920 9.72690 -0.04770 -0.49039 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20680 10.25040 -0.04360 -0.42535 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.14380 10.17630 -0.03250 -0.31937 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.11110 10.16150 -0.05040 -0.49599 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.81810 9.86650 -0.04840 -0.49055 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.00460 10.04730 -0.04270 -0.42499 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.76470 11.80230 -0.03760 -0.31858 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.05260 10.10280 -0.05020 -0.49689 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.63000 14.87000 -0.24000 -1.61399 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.80000 24.02000 0.78000 3.24729 國泰大中華基金 19.07000 19.53000 -0.46000 -2.35535 國泰小龍基金 14.88000 15.17000 -0.29000 -1.91167 國泰中小成長基金 40.86000 41.71000 -0.85000 -2.03788 國泰中國內需增長基金人民幣級別 3.88370 3.94640 -0.06270 -1.58879 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.42000 17.65000 -0.23000 -1.30312 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.65490 0.66460 -0.00970 -1.45952 國泰中國內需增長基金美元級別 0.61750 0.62670 -0.00920 -1.46801 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.18660 2.18900 -0.00240 -0.10964 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.60640 9.59530 0.01110 0.11568 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.11290 8.10350 0.00940 0.11600 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31380 0.31380 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.52890 11.52590 0.00300 0.02603 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67390 1.67140 0.00250 0.14958 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98150 9.94830 0.03320 0.33373 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32910 0.32850 0.00060 0.18265 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.00830 4.07600 -0.06770 -1.66094 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.96000 18.22000 -0.26000 -1.42700 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57840 0.58740 -0.00900 -1.53218 國泰中港台基金人民幣級別 2.96890 3.02000 -0.05110 -1.69205 國泰中港台基金台幣級別 13.31000 13.51000 -0.20000 -1.48038 國泰中港台基金美元級別 0.43370 0.44060 -0.00690 -1.56605 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.78000 28.37000 0.41000 1.44519 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.02000 12.18000 -0.16000 -1.31363 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 39.04000 38.03000 1.01000 2.65580 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.41830 10.40140 0.01690 0.16248 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.27300 10.25630 0.01670 0.16283 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.29580 10.27910 0.01670 0.16247 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33790 0.33780 0.00010 0.02960 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33300 0.33290 0.00010 0.03004 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33370 0.33360 0.00010 0.02998 國泰台灣貨幣市場基金 12.41460 12.41440 0.00020 0.00161 國泰平衡基金 25.99000 26.62000 -0.63000 -2.36664 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.51010 2.51450 -0.00440 -0.17499 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36570 0.36590 -0.00020 -0.05466 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51170 0.51390 -0.00220 -0.42810 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.13000 13.07000 0.06000 0.45907 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45320 0.45180 0.00140 0.30987 國泰全球資源基金台幣級別 5.88000 5.84000 0.04000 0.68493 國泰全球資源基金美元級別 0.18790 0.18710 0.00080 0.42758 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41490 0.41590 -0.00100 -0.24044 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37440 0.37530 -0.00090 -0.23981 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44020 0.44120 -0.00100 -0.22665 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52220 0.52560 -0.00340 -0.64688 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.22000 21.13000 0.09000 0.42593 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.39000 22.35000 0.04000 0.17897 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.48150 2.49350 -0.01200 -0.48125 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.16690 11.19480 -0.02790 -0.24922 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.00020 10.02510 -0.02490 -0.24838 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36240 0.36370 -0.00130 -0.35744 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32460 0.32570 -0.00110 -0.33773 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50380 0.50760 -0.00380 -0.74862 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38200 0.38530 -0.00330 -0.85648 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.76000 18.85000 -0.09000 -0.47745 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.60880 0.61280 -0.00400 -0.65274 國泰科技生化基金 32.14000 33.23000 -1.09000 -3.28017 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.89000 27.94000 -0.05000 -0.17895 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.04300 39.01240 0.03060 0.07844 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.78390 19.76230 0.02160 0.10930 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.83860 18.87600 -0.03740 -0.19814 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.10340 40.01550 0.08790 0.21966 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.28020 41.22660 0.05360 0.13001 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.61090 43.62000 -0.00910 -0.02086 國泰紐幣2021保本基金 12.21370 12.21580 -0.00210 -0.01719 國泰紐幣八年期保本基金 12.50390 12.50810 -0.00420 -0.03358 國泰紐幣保本基金 12.45940 12.45870 0.00070 0.00562 國泰高科技基金 11.93000 12.33000 -0.40000 -3.24412 國泰國泰基金台幣I級別 21.83000 22.47000 -0.64000 -2.84824 國泰國泰基金台幣級別 21.83000 22.47000 -0.64000 -2.84824 國泰富時中國A50基金 17.93000 17.54000 0.39000 2.22349 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33660 0.33660 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47790 0.47980 -0.00190 -0.39600 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.56000 11.62000 -0.06000 -0.51635 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37370 0.37610 -0.00240 -0.63813 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.53080 0.53630 -0.00550 -1.02555 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34910 0.35040 -0.00130 -0.37100 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49580 0.49960 -0.00380 -0.76061 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.49590 10.48320 0.01270 0.12115 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.49540 7.48630 0.00910 0.12156 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35500 0.35460 0.00040 0.11280 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25150 0.25130 0.00020 0.07959 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.19630 2.20740 -0.01110 -0.50285 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 9.80970 9.83290 -0.02320 -0.23594 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.31750 0.31870 -0.00120 -0.37653 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.90970 39.89660 0.01310 0.03283 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.52000 18.12000 0.40000 2.20751 國泰新興市場基金台幣級別 11.40000 11.50000 -0.10000 -0.86957 國泰新興市場基金美元級別 0.37020 0.37410 -0.00390 -1.04250 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23120 2.23180 -0.00060 -0.02688 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46110 1.46140 -0.00030 -0.02053 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33500 0.33470 0.00030 0.08963 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33340 0.33350 -0.00010 -0.02999 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22150 0.22130 0.00020 0.09038 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27050 10.25860 0.01190 0.11600 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.59920 6.59150 0.00770 0.11682 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.13000 36.42000 -0.29000 -0.79627 國泰價值卓越基金 14.18000 14.58000 -0.40000 -2.74348 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.37850 0.37930 -0.00080 -0.21091 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.77040 38.79290 -0.02250 -0.05800 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.78000 22.10000 -0.32000 -1.44796 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 18.70000 18.89000 -0.19000 -1.00582 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.38000 19.49000 -0.11000 -0.56439 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09170 12.08490 0.00680 0.05627 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39660 0.00010 0.02521 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63690 9.63210 0.00480 0.04983 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.29100 8.26970 0.02130 0.25757 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.75170 10.74640 0.00530 0.04932 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.36120 9.33710 0.02410 0.25811 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20310 11.20090 0.00220 0.01964 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82170 9.85020 -0.02850 -0.28933 第一金大中華基金 26.19000 26.82000 -0.63000 -2.34899 第一金小型精選基金 34.15000 35.35000 -1.20000 -3.39463 第一金中國世紀基金-人民幣 11.96000 12.13000 -0.17000 -1.40148 第一金中國世紀基金-美元 7.47480 7.57130 -0.09650 -1.27455 第一金中國世紀基金-美元-N 7.47550 7.57200 -0.09650 -1.27443 第一金中國世紀基金-新臺幣 8.78000 8.88000 -0.10000 -1.12613 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 8.78000 8.88000 -0.10000 -1.12613 第一金中概平衡基金 24.67000 25.23000 -0.56000 -2.21958 第一金台灣貨幣市場基金 15.25590 15.25570 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.90300 177.90100 0.00200 0.00112 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.15950 10.36320 -0.20370 -1.96561 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.15960 10.36300 -0.20340 -1.96275 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.33000 10.52000 -0.19000 -1.80608 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.33000 10.52000 -0.19000 -1.80608 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.58790 14.80290 -0.21500 -1.45242 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.58880 14.80400 -0.21520 -1.45366 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 13.99000 14.18000 -0.19000 -1.33992 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.00000 14.18000 -0.18000 -1.26939 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.82850 9.82220 0.00630 0.06414 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.83170 9.82540 0.00630 0.06412 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.48560 9.47220 0.01340 0.14147 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.51060 9.49720 0.01340 0.14109 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.33900 10.33250 0.00650 0.06291 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.99050 9.97640 0.01410 0.14133 第一金全球大趨勢基金 24.00000 24.20000 -0.20000 -0.82645 第一金全球不動產證券化基金A 8.28410 8.25890 0.02520 0.30513 第一金全球不動產證券化基金B 5.89100 5.87310 0.01790 0.30478 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.23940 9.18530 0.05410 0.58898 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.24070 9.18650 0.05420 0.59000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.63180 9.57530 0.05650 0.59006 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.63310 9.57650 0.05660 0.59103 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.34000 9.28000 0.06000 0.64655 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.57330 8.55500 0.01830 0.21391 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16650 10.14490 0.02160 0.21291 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.67900 9.67680 0.00220 0.02273 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.67810 9.67590 0.00220 0.02274 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.97160 7.96800 0.00360 0.04518 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.84660 8.83800 0.00860 0.09731 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.84710 8.83850 0.00860 0.09730 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.25210 11.24960 0.00250 0.02222 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.25300 11.25050 0.00250 0.02222 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.05280 10.04820 0.00460 0.04578 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.87270 14.85820 0.01450 0.09759 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.24570 14.31280 -0.06710 -0.46881 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.26350 14.33060 -0.06710 -0.46823 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037 第一金亞洲科技基金 18.66000 18.81000 -0.15000 -0.79745 第一金亞洲新興市場基金 12.93000 13.03000 -0.10000 -0.76746 第一金店頭市場基金 8.68000 8.94000 -0.26000 -2.90828 第一金創新趨勢基金 22.37000 23.03000 -0.66000 -2.86583 第一金電子基金 32.02000 32.83000 -0.81000 -2.46726 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.23000 20.53000 -0.30000 -1.46128 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.11000 19.03000 0.08000 0.42039 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.16000 8.22000 -0.06000 -0.72993 統一大中華中小基金(美元) 7.47000 7.54000 -0.07000 -0.92838 統一大中華中小基金(新台幣) 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 統一大東協高股息基金(美元) 9.63000 9.70000 -0.07000 -0.72165 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 統一大滿貫基金-A類型 33.13000 33.82000 -0.69000 -2.04021 統一大滿貫基金-I類型 33.13000 33.82000 -0.69000 -2.04021 統一大龍印基金 14.20000 14.43000 -0.23000 -1.59390 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.53000 8.68000 -0.15000 -1.72811 統一大龍騰中國基金(美元) 7.82000 7.97000 -0.15000 -1.88206 統一大龍騰中國基金(新台幣) 8.86000 9.03000 -0.17000 -1.88261 統一中小基金 24.43000 25.03000 -0.60000 -2.39712 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.79970 9.76520 0.03450 0.35330 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.14370 9.14580 -0.00210 -0.02296 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.86570 8.86230 0.00340 0.03836 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.69810 11.65690 0.04120 0.35344 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.84730 10.84990 -0.00260 -0.02396 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50830 10.50410 0.00420 0.03998 統一台灣動力基金 16.26000 16.65000 -0.39000 -2.34234 統一全天候基金-A類型 105.82000 107.22000 -1.40000 -1.30573 統一全天候基金-I類型 105.88000 107.28000 -1.40000 -1.30500 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.82010 8.83910 -0.01900 -0.21495 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.52230 8.57290 -0.05060 -0.59023 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.49730 8.54380 -0.04650 -0.54425 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.15790 9.17760 -0.01970 -0.21465 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.85640 8.90900 -0.05260 -0.59041 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.82300 8.87140 -0.04840 -0.54557 統一全球債券組合基金 11.94570 11.93980 0.00590 0.04941 統一全球新科技基金(人民幣) 16.75000 17.10000 -0.35000 -2.04678 統一全球新科技基金(美元) 15.78000 16.14000 -0.36000 -2.23048 統一全球新科技基金(新台幣) 15.10000 15.43000 -0.33000 -2.13869 統一亞太基金 24.61000 24.90000 -0.29000 -1.16466 統一亞洲大金磚基金 12.03000 12.23000 -0.20000 -1.63532 統一奔騰基金 57.35000 58.40000 -1.05000 -1.79795 統一強棒貨幣市場基金 16.66430 16.66410 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603 統一強漢基金(美元) 8.86000 8.99000 -0.13000 -1.44605 統一強漢基金(新台幣) 23.27000 23.59000 -0.32000 -1.35651 統一統信基金 29.39000 30.16000 -0.77000 -2.55305 統一黑馬基金 57.39000 58.44000 -1.05000 -1.79671 統一新亞洲科技能源基金 17.90000 18.16000 -0.26000 -1.43172 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.91510 7.91010 0.00500 0.06321 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09780 10.09150 0.00630 0.06243 統一經建基金 44.65000 45.28000 -0.63000 -1.39134 統一龍馬基金 64.02000 65.91000 -1.89000 -2.86755 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.70000 20.43000 -0.73000 -3.57318 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 45.29000 46.64000 -1.35000 -2.89451 野村中國機會基金 12.27000 12.47000 -0.20000 -1.60385 野村巴西基金 5.01000 4.89000 0.12000 2.45399 野村台灣高股息基金 24.08000 24.19000 -0.11000 -0.45473 野村台灣運籌基金 34.60000 35.33000 -0.73000 -2.06623 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49190 9.50210 -0.01020 -0.10734 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41790 9.40980 0.00810 0.08608 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.45640 9.44980 0.00660 0.06984 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69770 9.70810 -0.01040 -0.10713 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57470 9.56650 0.00820 0.08572 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.52720 9.52050 0.00670 0.07037 野村平衡基金 18.58000 18.91000 -0.33000 -1.74511 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.54000 13.47000 0.07000 0.51967 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 野村全球生技醫療基金 17.87000 18.02000 -0.15000 -0.83241 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.98850 10.00480 -0.01630 -0.16292 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 9.97080 9.97360 -0.00280 -0.02807 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 9.97510 9.97190 0.00320 0.03209 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.98850 10.00480 -0.01630 -0.16292 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 9.97080 9.97360 -0.00280 -0.02807 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 9.97510 9.97190 0.00320 0.03209 野村全球品牌基金 27.88000 28.18000 -0.30000 -1.06458 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.36000 13.39000 -0.03000 -0.22405 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.39000 11.45000 -0.06000 -0.52402 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.98000 20.02000 -0.04000 -0.19980 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.52000 12.59000 -0.07000 -0.55600 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.02010 10.03730 -0.01720 -0.17136 野村全球短期收益基金-美元計價 10.46240 10.46040 0.00200 0.01912 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.36780 10.36280 0.00500 0.04825 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.53470 9.55060 -0.01590 -0.16648 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.29870 9.29910 -0.00040 -0.00430 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.89110 8.88540 0.00570 0.06415 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.30050 11.31930 -0.01880 -0.16609 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.79010 10.79060 -0.00050 -0.00463 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.38240 10.37580 0.00660 0.06361 野村成長基金 28.75000 29.06000 -0.31000 -1.06676 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.65480 8.71140 -0.05660 -0.64972 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.66700 8.70910 -0.04210 -0.48340 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.83820 8.87070 -0.03250 -0.36637 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.20220 9.26230 -0.06010 -0.64887 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.11320 9.15740 -0.04420 -0.48267 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.29350 9.32770 -0.03420 -0.36665 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.45000 8.52000 -0.07000 -0.82160 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.10000 12.20000 -0.10000 -0.81967 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.27300 9.29410 -0.02110 -0.22703 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.33340 9.33830 -0.00490 -0.05247 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.45630 9.45120 0.00510 0.05396 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.86030 9.88220 -0.02190 -0.22161 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.82870 9.83390 -0.00520 -0.05288 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.96370 9.95830 0.00540 0.05423 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.48370 8.47040 0.01330 0.15702 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.03720 9.04440 -0.00720 -0.07961 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.91300 8.90570 0.00730 0.08197 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.99520 12.97480 0.02040 0.15723 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.01760 12.02700 -0.00940 -0.07816 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.78850 9.78040 0.00810 0.08282 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.03100 10.02210 0.00890 0.08880 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18810 10.20460 -0.01650 -0.16169 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.86010 9.85780 0.00230 0.02333 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.41320 9.40550 0.00770 0.08187 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.29990 11.29060 0.00930 0.08237 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16370 10.17630 -0.01260 -0.12382 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.20320 11.24540 -0.04220 -0.37526 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.69820 10.72060 -0.02240 -0.20894 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49440 10.50780 -0.01340 -0.12752 野村泰國基金 42.74000 42.85000 -0.11000 -0.25671 野村高科技基金 10.22000 10.58000 -0.36000 -3.40265 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23680 10.25700 -0.02020 -0.19694 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.31440 10.36640 -0.05200 -0.50162 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.87570 10.89300 -0.01730 -0.15882 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.67620 9.70710 -0.03090 -0.31832 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.61470 9.63410 -0.01940 -0.20137 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.50040 9.53880 -0.03840 -0.40257 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.91120 11.97160 -0.06040 -0.50453 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.64960 13.66900 -0.01940 -0.14193 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84430 10.87890 -0.03460 -0.31805 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.78230 10.80410 -0.02180 -0.20178 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.91580 10.95950 -0.04370 -0.39874 野村貨幣市場基金 16.27180 16.27160 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.65000 15.69000 -0.04000 -0.25494 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 9.97930 9.97960 -0.00030 -0.00301 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.88190 9.87040 0.01150 0.11651 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 9.90860 9.88690 0.02170 0.21948 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.79130 9.80080 -0.00950 -0.09693 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.77590 9.76740 0.00850 0.08702 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.76560 9.75780 0.00780 0.07994 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.79130 9.80080 -0.00950 -0.09693 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.77590 9.76740 0.00850 0.08702 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.76560 9.75780 0.00780 0.07994 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.77890 9.79630 -0.01740 -0.17762 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.75210 9.75190 0.00020 0.00205 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.74730 9.74100 0.00630 0.06468 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.77890 9.79630 -0.01740 -0.17762 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.75210 9.75190 0.00020 0.00205 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.74730 9.74100 0.00630 0.06468 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.08840 10.07280 0.01560 0.15487 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.91000 7.89800 0.01200 0.15194 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.76980 11.75200 0.01780 0.15146 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.35000 7.34000 0.01000 0.13624 野村精選貨幣市場基金 12.08130 12.08120 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.35000 12.38000 -0.03000 -0.24233 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.46000 11.47000 -0.01000 -0.08718 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 野村歐洲高股息基金季配型 7.93000 7.88000 0.05000 0.63452 野村歐洲高股息基金累積型 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668 野村積極成長基金 12.13000 12.26000 -0.13000 -1.06036 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.85000 9.07000 -0.22000 -2.42558 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.26000 33.07000 -0.81000 -2.44935 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.36710 10.35650 0.01060 0.10235 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.60860 8.61830 -0.00970 -0.11255 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95280 7.94860 0.00420 0.05284 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.88310 7.87490 0.00820 0.10413 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.74670 11.75950 -0.01280 -0.10885 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.59010 10.58460 0.00550 0.05196 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.53030 10.51930 0.01100 0.10457 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678 野村環球基金-人民幣計價 16.29000 16.49000 -0.20000 -1.21286 野村環球基金-美元計價 12.72000 12.85000 -0.13000 -1.01167 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.79000 17.95000 -0.16000 -0.89136 野村鴻利基金 21.52000 22.00000 -0.48000 -2.18182 野村鴻揚貨幣市場基金 16.86180 16.86170 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.71000 19.10000 -0.39000 -2.04188 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 8.95000 9.18000 -0.23000 -2.50545 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.29000 13.54000 -0.25000 -1.84638 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.14890 10.13520 0.01370 0.13517 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.31460 13.29720 0.01740 0.13085 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.96250 9.95310 0.00940 0.09444 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 9.91120 9.88970 0.02150 0.21740 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.52180 9.51380 0.00800 0.08409 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.51670 9.51060 0.00610 0.06414 凱基台商天下基金 12.86000 12.91000 -0.05000 -0.38730 凱基台灣精五門基金 19.89000 20.11000 -0.22000 -1.09398 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 39.89870 39.85000 0.04870 0.12221 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 39.86100 39.86370 -0.00270 -0.00677 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 40.04510 40.01610 0.02900 0.07247 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.86220 10.84480 0.01740 0.16045 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.17000 13.32000 -0.15000 -1.12613 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.89880 12.02220 -0.12340 -1.02643 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.72000 11.82000 -0.10000 -0.84602 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54670 11.54650 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.03000 26.34000 -0.31000 -1.17692 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.01000 23.43000 -0.42000 -1.79257 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.30620 22.74250 -0.43630 -1.91843 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.04000 17.12000 -0.08000 -0.46729 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.28460 16.38220 -0.09760 -0.59577 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.44000 7.49000 -0.05000 -0.66756 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.43000 12.50000 -0.07000 -0.56000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.11850 12.16330 -0.04480 -0.36832 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.59000 11.62000 -0.03000 -0.25818 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.15210 12.27700 -0.12490 -1.01735 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.45000 12.56000 -0.11000 -0.87580 凱基護城河基金-台幣計價A 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499 凱基護城河基金-美元計價B 13.25140 13.30850 -0.05710 -0.42905 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.53000 13.34000 0.19000 1.42429 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.69000 36.75000 -1.06000 -2.88435 富邦NASDAQ-100基金 31.25000 31.66000 -0.41000 -1.29501 富邦上証180基金 27.27000 26.63000 0.64000 2.40330 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18000 0.18220 -0.00220 -1.20746 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.55000 5.61000 -0.06000 -1.06952 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.93000 8.06000 -0.13000 -1.61290 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.30000 33.22000 1.08000 3.25105 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.02150 11.07490 -0.05340 -0.48217 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.17900 10.22280 -0.04380 -0.42845 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.78870 9.81540 -0.02670 -0.27202 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.60130 9.64790 -0.04660 -0.48301 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 8.79580 8.83370 -0.03790 -0.42904 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.46550 8.48860 -0.02310 -0.27213 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.15880 20.13830 0.02050 0.10180 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.36620 11.36320 0.00300 0.02640 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39490 10.37100 0.02390 0.23045 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.84810 12.85200 -0.00390 -0.03035 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89050 1.88920 0.00130 0.06881 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31180 9.31460 -0.00280 -0.03006 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.41830 1.41730 0.00100 0.07056 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.77110 11.77360 -0.00250 -0.02123 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71440 1.71380 0.00060 0.03501 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.13500 10.13720 -0.00220 -0.02170 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49500 1.49450 0.00050 0.03346 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.31000 14.59000 -0.28000 -1.91912 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.02000 23.15000 0.87000 3.75810 富邦日本東証基金 22.64000 22.24000 0.40000 1.79856 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.90000 44.84000 0.06000 0.13381 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.79000 48.18000 -0.39000 -0.80946 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.32000 52.76000 -0.44000 -0.83397 富邦台灣心基金 21.28000 21.86000 -0.58000 -2.65325 富邦台灣釆吉50基金 49.12000 49.54000 -0.42000 -0.84780 富邦台灣科技指數基金 55.15000 55.77000 -0.62000 -1.11171 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.46490 41.36470 0.10020 0.24224 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.63660 41.55380 0.08280 0.19926 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29540 0.29490 0.00050 0.16955 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.51980 2.52040 -0.00060 -0.02381 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33850 0.33840 0.00010 0.02955 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.50710 10.50550 0.00160 0.01523 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.18310 2.18360 -0.00050 -0.02290 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32380 0.32370 0.00010 0.03089 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.04380 9.04240 0.00140 0.01548 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.45000 23.92000 -0.47000 -1.96488 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.97000 13.77000 0.20000 1.45243 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 32.46000 33.32000 -0.86000 -2.58103 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64470 15.64450 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 39.93340 39.89380 0.03960 0.09926 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 39.90870 39.82870 0.08000 0.20086 富邦長紅基金 60.42000 62.26000 -1.84000 -2.95535 富邦科技基金 22.80000 23.50000 -0.70000 -2.97872 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.55420 40.46910 0.08510 0.21028 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.65200 39.60420 0.04780 0.12069 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.17540 39.11280 0.06260 0.16005 富邦恒生國企ETF基金 19.94000 19.74000 0.20000 1.01317 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.38000 14.50000 -0.12000 -0.82759 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.63000 26.15000 0.48000 1.83556 富邦高成長基金 23.25000 23.82000 -0.57000 -2.39295 富邦基金A類型 12.96000 13.33000 -0.37000 -2.77569 富邦基金I類型 12.96000 13.33000 -0.37000 -2.77569 富邦深証100基金 8.63000 8.48000 0.15000 1.76887 富邦富時歐洲ETF基金 20.39000 20.44000 -0.05000 -0.24462 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41550 0.41490 0.00060 0.14461 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.38540 12.37980 0.00560 0.04523 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54290 9.53860 0.00430 0.04508 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30680 0.30630 0.00050 0.16324 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.86500 8.86110 0.00390 0.04401 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.01500 9.07230 -0.05730 -0.63159 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.50910 9.55560 -0.04650 -0.48663 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 8.85510 8.91140 -0.05630 -0.63178 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.33260 9.37820 -0.04560 -0.48623 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.49000 20.55000 -0.06000 -0.29197 富邦精準基金 43.74000 44.81000 -1.07000 -2.38786 富邦精銳中小基金 10.74000 11.05000 -0.31000 -2.80543 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 18.25000 18.42000 -0.17000 -0.92291 富邦臺灣公司治理100基金 22.34000 22.41000 -0.07000 -0.31236 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.50000 7.47000 0.03000 0.40161 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.61000 15.74000 -0.13000 -0.82592 富邦標普美國特別股ETF基金 19.94000 19.93000 0.01000 0.05018 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.05710 10.10990 -0.05280 -0.52226 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 9.91140 9.95000 -0.03860 -0.38794 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04520 10.06690 -0.02170 -0.21556 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.76330 9.81450 -0.05120 -0.52168 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.57950 9.61690 -0.03740 -0.38890 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.69100 9.71190 -0.02090 -0.21520 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.63000 30.79000 -0.16000 -0.51965 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58910 8.59140 -0.00230 -0.02677 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.16070 9.16130 -0.00060 -0.00655 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.87380 8.87710 -0.00330 -0.03717 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.62700 9.62950 -0.00250 -0.02596 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.67960 9.68030 -0.00070 -0.00723 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.38060 9.38390 -0.00330 -0.03517 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.45850 9.46110 -0.00260 -0.02748 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.32900 8.32900 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.38900 9.38700 0.00200 0.02131 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.86170 8.86280 -0.00110 -0.01241 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.39890 10.39910 -0.00020 -0.00192 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.21900 10.21690 0.00210 0.02055 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72160 9.72220 -0.00060 -0.00617 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 8.99050 8.99080 -0.00030 -0.00334 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.55830 9.55820 0.00010 0.00105 富達卓越領航全球組合基金 15.41000 15.38000 0.03000 0.19506 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.50950 8.50870 0.00080 0.00940 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.24940 9.24650 0.00290 0.03136 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.92460 8.92460 0.00000 0.00000 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.72940 9.72850 0.00090 0.00925 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.74320 9.74020 0.00300 0.03080 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.43760 9.43800 -0.00040 -0.00424 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.02030 9.01950 0.00080 0.00887 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.51380 9.51290 0.00090 0.00946 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.24000 8.29000 -0.05000 -0.60314 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.38000 7.49000 -0.11000 -1.46862 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.46000 8.58000 -0.12000 -1.39860 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.26000 8.37000 -0.11000 -1.31422 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.66130 9.65560 0.00570 0.05903 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15140 9.14700 0.00440 0.04810 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.76330 8.75420 0.00910 0.10395 富蘭克林華美中華基金 11.53000 11.65000 -0.12000 -1.03004 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.05000 20.34000 -0.29000 -1.42576 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.68000 19.85000 -0.17000 -0.85642 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.88220 7.86080 0.02140 0.27224 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.99260 8.97370 0.01890 0.21062 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.70720 9.68670 0.02050 0.21163 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.25370 9.22860 0.02510 0.27198 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.16690 11.15820 0.00870 0.07797 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.77910 8.77230 0.00680 0.07752 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.18070 9.17360 0.00710 0.07740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.40350 13.39900 0.00450 0.03358 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.33850 10.33500 0.00350 0.03387 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.20920 10.20710 0.00210 0.02057 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.70550 7.70380 0.00170 0.02207 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.16920 9.16720 0.00200 0.02182 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.79920 10.78960 0.00960 0.08897 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.61060 7.60390 0.00670 0.08811 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.07550 9.06750 0.00800 0.08823 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.50470 10.50440 0.00030 0.00286 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.74940 7.74920 0.00020 0.00258 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.13210 8.12650 0.00560 0.06891 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.12340 9.12290 0.00050 0.00548 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92770 9.92710 0.00060 0.00604 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.55150 12.54280 0.00870 0.06936 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.43000 8.50000 -0.07000 -0.82353 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.27000 9.29000 -0.02000 -0.21529 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.28220 13.34010 -0.05790 -0.43403 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 富蘭克林華美第一富基金 37.88000 38.52000 -0.64000 -1.66147 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30680 10.30670 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 15.02000 15.17000 -0.15000 -0.98879 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.99000 14.12000 -0.13000 -0.92068 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 16.21000 16.33000 -0.12000 -0.73484 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.77780 7.75090 0.02690 0.34706 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.43170 10.50650 -0.07480 -0.71194 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.40380 9.39700 0.00680 0.07236 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.83350 10.82560 0.00790 0.07298 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73760 6.73150 0.00610 0.09062 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.87490 8.87260 0.00230 0.02592 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 9.98500 9.98230 0.00270 0.02705 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.36970 10.36030 0.00940 0.09073 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.59000 20.54000 0.05000 0.24343 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華人民幣貨幣市場基金 11.64590 11.64500 0.00090 0.00773 復華人生目標基金 36.58980 37.09520 -0.50540 -1.36244 復華大中華中小策略基金 8.21000 8.31000 -0.10000 -1.20337 復華中小精選基金 68.23000 70.13000 -1.90000 -2.70925 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.59770 49.60940 -0.01170 -0.02358 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.32000 8.47000 -0.15000 -1.77096 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.41000 7.53000 -0.12000 -1.59363 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 復華台灣智能基金 11.75000 11.86000 -0.11000 -0.92749 復華全方位基金 28.84000 29.44000 -0.60000 -2.03804 復華全球大趨勢基金-美元 13.65000 13.86000 -0.21000 -1.51515 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.41000 21.70000 -0.29000 -1.33641 復華全球平衡基金-美元 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 復華全球平衡基金-新臺幣 20.32000 20.40000 -0.08000 -0.39216 復華全球物聯網科技基金-美元 16.80000 17.14000 -0.34000 -1.98366 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.12000 16.42000 -0.30000 -1.82704 復華全球原物料基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 復華全球消費基金-新臺幣 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46680 11.46630 0.00050 0.00436 復華全球債券基金 13.34960 13.36060 -0.01100 -0.08233 復華全球債券組合基金 14.62000 14.61000 0.01000 0.06845 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139 復華全球戰略配置強基金-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450 復華有利貨幣市場基金 13.44000 13.43990 0.00010 0.00074 復華亞太平衡基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 復華亞太成長基金 14.73000 14.95000 -0.22000 -1.47157 復華亞太神龍科技基金-美元 9.68000 9.84000 -0.16000 -1.62602 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.23000 10.39000 -0.16000 -1.53994 復華東協世紀基金 12.06000 12.14000 -0.08000 -0.65898 復華南非幣長期收益基金A 12.72000 12.79000 -0.07000 -0.54730 復華南非幣長期收益基金B 7.82000 7.86000 -0.04000 -0.50891 復華南非幣短期收益基金A 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 復華南非幣短期收益基金B 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 復華美國新星基金-美元 13.15000 13.42000 -0.27000 -2.01192 復華美國新星基金-新臺幣 13.27000 13.52000 -0.25000 -1.84911 復華恒生基金 20.38000 20.25000 0.13000 0.64198 復華恒生單日反向一倍基金 8.99000 9.03000 -0.04000 -0.44297 復華恒生單日正向二倍基金 29.47000 29.14000 0.33000 1.13246 復華神盾基金 24.28450 24.67090 -0.38640 -1.56622 復華高成長基金 64.48000 65.48000 -1.00000 -1.52718 復華高益策略組合基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651 復華貨幣市場基金 14.40110 14.40090 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.70000 19.67000 0.03000 0.15252 復華富時台灣高股息低波動基金 53.17000 52.96000 0.21000 0.39653 復華復華基金 20.17000 20.51000 -0.34000 -1.65773 復華華人世紀基金 15.70000 15.80000 -0.10000 -0.63291 復華傳家二號基金 29.68870 30.05850 -0.36980 -1.23027 復華傳家基金 22.33840 22.85030 -0.51190 -2.24023 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.82000 0.03000 0.20243 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.63000 11.68000 -0.05000 -0.42808 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.24000 14.29000 -0.05000 -0.34990 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 復華新興人民幣短期收益基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 復華新興人民幣債券基金B 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.40000 19.39000 0.01000 0.05157 復華新興市場高收益債券基金A 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.42000 5.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860 復華滬深300 A股基金 20.08000 19.68000 0.40000 2.03252 復華數位經濟基金 51.68000 53.30000 -1.62000 -3.03940 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.51000 10.60000 -0.09000 -0.84906 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72170 9.71330 0.00840 0.08648 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.55620 9.54670 0.00950 0.09951 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87560 9.86700 0.00860 0.08716 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.67270 9.66310 0.00960 0.09935 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.55080 9.54280 0.00800 0.08383 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.04090 10.01780 0.02310 0.23059 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.57460 9.56650 0.00810 0.08467 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.06770 10.04450 0.02320 0.23097 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.57380 9.56570 0.00810 0.08468 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.06960 10.04640 0.02320 0.23093 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.81410 9.86390 -0.04980 -0.50487 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.66220 10.81290 -0.15070 -1.39371 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.83100 9.82010 0.01090 0.11100 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.81430 9.86400 -0.04970 -0.50385 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.66040 10.81100 -0.15060 -1.39303 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.83120 9.82030 0.01090 0.11099 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.86450 9.83910 0.02540 0.25815 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.09680 9.09950 -0.00270 -0.02967 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21660 8.19780 0.01880 0.22933 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.18060 8.14980 0.03080 0.37792 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.36850 11.37180 -0.00330 -0.02902 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.28930 10.26560 0.02370 0.23087 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.36140 10.32250 0.03890 0.37685 景順主流基金 16.70000 16.99000 -0.29000 -1.70689 景順台灣科技基金 29.06000 29.60000 -0.54000 -1.82432 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.94000 10.01000 -0.07000 -0.69930 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 景順全球科技基金 22.60000 22.88000 -0.28000 -1.22378 景順全球康健基金 19.58000 19.62000 -0.04000 -0.20387 景順貨幣市場基金 15.94110 15.94090 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.70000 31.29000 -0.59000 -1.88559 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.44000 14.68000 -0.24000 -1.63488 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.48000 13.68000 -0.20000 -1.46199 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.37000 11.43000 -0.06000 -0.52493 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.55000 11.59000 -0.04000 -0.34513 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.64030 8.64830 -0.00800 -0.09250 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.93380 7.91540 0.01840 0.23246 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10120 11.11100 -0.00980 -0.08820 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17270 10.14920 0.02350 0.23155 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.28000 7.37000 -0.09000 -1.22117 華南永昌中國A股基金(美元) 7.01000 7.08000 -0.07000 -0.98870 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.33750 9.33250 0.00500 0.05358 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.51630 9.49730 0.01900 0.20006 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.62150 9.61630 0.00520 0.05407 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.80810 9.78850 0.01960 0.20023 華南永昌永昌基金 18.45000 18.74000 -0.29000 -1.54749 華南永昌全球亨利組合基金 14.27720 14.26820 0.00900 0.06308 華南永昌全球神農水資源基金 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.57000 9.70000 -0.13000 -1.34021 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.85000 9.97000 -0.12000 -1.20361 華南永昌全球精品基金 16.05000 16.11000 -0.06000 -0.37244 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.41000 11.51000 -0.10000 -0.86881 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.74000 13.86000 -0.12000 -0.86580 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939 華南永昌物聯網精選基金 11.00000 11.22000 -0.22000 -1.96078 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20970 16.20950 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 23.56560 23.83760 -0.27200 -1.14105 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.94060 11.94050 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.19460 10.18980 0.00480 0.04711 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.09270 10.06090 0.03180 0.31608 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.84830 9.84360 0.00470 0.04775 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.72040 9.68930 0.03110 0.32097 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00080 9.99470 0.00610 0.06103 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.84520 9.81280 0.03240 0.33018 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.75790 9.75200 0.00590 0.06050 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.59890 9.56730 0.03160 0.33029 華頓中小型基金 25.26000 25.96000 -0.70000 -2.69646 華頓中國多重機會平衡基金 11.60400 11.68590 -0.08190 -0.70084 華頓台灣基金 26.33000 27.22000 -0.89000 -3.26965 華頓平安貨幣市場基金 11.52300 11.52280 0.00020 0.00174 華頓全球高收益債券基金A 13.42350 13.40800 0.01550 0.11560 華頓全球高收益債券基金B 8.27480 8.26520 0.00960 0.11615 華頓全球黑鑽油源基金 5.78000 5.79000 -0.01000 -0.17271 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44690 2.48200 -0.03510 -1.41418 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 10.99070 11.10570 -0.11500 -1.03550 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35680 0.36100 -0.00420 -1.16343 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.10790 11.15980 -0.05190 -0.46506 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.08400 10.13870 -0.05470 -0.53952 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.91880 9.92710 -0.00830 -0.08361 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 8.93200 8.93960 -0.00760 -0.08501 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.13390 10.15730 -0.02340 -0.23038 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.15860 9.18230 -0.02370 -0.25811 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.26000 10.49000 -0.23000 -2.19256 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.87000 9.04000 -0.17000 -1.88053 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.53000 9.72000 -0.19000 -1.95473 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.49070 2.49160 -0.00090 -0.03612 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03820 2.04380 -0.00560 -0.27400 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.70920 11.68820 0.02100 0.17967 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.46590 9.44900 0.01690 0.17885 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36250 0.36180 0.00070 0.19348 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29870 0.29840 0.00030 0.10054 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.20000 3.25000 -0.05000 -1.53846 匯豐中國動力基金(台幣) 14.36000 14.53000 -0.17000 -1.16999 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.47000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.09000 24.23000 -0.14000 -0.57780 匯豐全球趨勢組合基金 12.59000 12.65000 -0.06000 -0.47431 匯豐全球關鍵資源基金 8.40000 8.37000 0.03000 0.35842 匯豐安富基金 25.51000 25.62000 -0.11000 -0.42935 匯豐成功基金 42.41000 42.12000 0.29000 0.68851 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.56280 2.57030 -0.00750 -0.29179 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32430 2.33200 -0.00770 -0.33019 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.46410 11.46580 -0.00170 -0.01483 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.80930 7.81060 -0.00130 -0.01664 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37440 0.37460 -0.00020 -0.05339 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33180 0.33200 -0.00020 -0.06024 匯豐金磚動力基金 13.29000 13.38000 -0.09000 -0.67265 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98260 14.98250 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.52000 4.46000 0.06000 1.34529 匯豐新鑽動力基金 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.22890 5.19920 0.02970 0.57124 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85040 8.82120 0.02920 0.33102 匯豐龍鳳基金-A類型 51.83000 52.13000 -0.30000 -0.57548 匯豐龍鳳基金-I類型 51.83000 52.13000 -0.30000 -0.57548 匯豐龍騰電子基金 35.16000 35.57000 -0.41000 -1.15266 匯豐雙高收益債券組合基金 12.20000 12.19110 0.00890 0.07300 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.41000 18.61000 -0.20000 -1.07469 新光中國成長基金(人民幣) 9.06000 9.22000 -0.16000 -1.73536 新光中國成長基金(美元) 9.10000 9.28000 -0.18000 -1.93966 新光中國成長基金(新臺幣) 9.07000 9.23000 -0.16000 -1.73348 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.36810 10.36040 0.00770 0.07432 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.59600 9.60110 -0.00510 -0.05312 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.88590 9.87350 0.01240 0.12559 新光台灣富貴基金 23.08000 23.38000 -0.30000 -1.28315 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 12.25000 12.44000 -0.19000 -1.52733 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.93000 12.09000 -0.16000 -1.32341 新光全球債券基金(A累積)美元 10.02950 10.02600 0.00350 0.03491 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.79340 9.77250 0.02090 0.21387 新光全球債券基金(B配息)美元 9.64370 9.64120 0.00250 0.02593 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.40570 9.38550 0.02020 0.21523 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352 新光吉星貨幣市場基金 15.44790 15.44780 0.00010 0.00065 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)美元 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21322 新光亞洲精選基金-美金 21.86000 22.04000 -0.18000 -0.81670 新光亞洲精選基金-新台幣 22.14000 22.27000 -0.13000 -0.58374 新光兩岸優勢基金 10.66000 10.85000 -0.19000 -1.75115 新光店頭基金 24.19000 24.54000 -0.35000 -1.42624 新光南非幣保本基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 新光特選內需收益ETF基金 20.91000 20.77000 0.14000 0.67405 新光創新科技基金 14.79000 14.84000 -0.05000 -0.33693 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.77260 9.78000 -0.00740 -0.07566 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.03270 10.02670 0.00600 0.05984 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.67220 9.66430 0.00790 0.08174 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.21830 9.22570 -0.00740 -0.08021 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.47060 9.46520 0.00540 0.05705 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12740 9.11980 0.00760 0.08334 新光澳幣十年期保本基金 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.08440 10.08350 0.00090 0.00893 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.68240 9.68160 0.00080 0.00826 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.65910 9.65090 0.00820 0.08497 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 9.99150 9.98300 0.00850 0.08514 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.93790 9.93480 0.00310 0.03120 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60470 9.60170 0.00300 0.03124 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.59680 9.58820 0.00860 0.08969 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.93010 9.92130 0.00880 0.08870 瑞銀全球創新趨勢基金 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.75280 9.74950 0.00330 0.03385 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.26520 9.26180 0.00340 0.03671 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.66530 9.66130 0.00400 0.04140 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.24540 9.24160 0.00380 0.04112 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.32960 9.32040 0.00920 0.09871 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.81490 9.80540 0.00950 0.09689 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.72360 13.70750 0.01610 0.11745 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.38760 8.37780 0.00980 0.11698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 37.72810 37.64430 0.08380 0.22261 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 38.74520 38.68390 0.06130 0.15846 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.83260 39.77460 0.05800 0.14582 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.21560 11.21330 0.00230 0.02051 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97870 10.00710 -0.02840 -0.28380 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.75710 11.79890 -0.04180 -0.35427 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.79620 8.86810 -0.07190 -0.81077 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.09000 9.15000 -0.06000 -0.65574 群益大印度基金-人民幣 13.61710 13.86630 -0.24920 -1.79716 群益大印度基金-美元 12.81890 13.11360 -0.29470 -2.24729 群益大印度基金-新臺幣 12.14000 12.40000 -0.26000 -2.09677 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.73350 12.77570 -0.04220 -0.33031 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.29140 12.38900 -0.09760 -0.78780 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.73080 11.76970 -0.03890 -0.33051 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.33310 10.41510 -0.08200 -0.78732 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.21850 10.25240 -0.03390 -0.33065 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.03700 9.10870 -0.07170 -0.78716 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62500 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.79690 9.82940 -0.03250 -0.33064 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.95440 9.02540 -0.07100 -0.78667 群益中小型股基金 41.54000 42.47000 -0.93000 -2.18978 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.51820 9.52420 -0.00600 -0.06300 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.84510 8.89150 -0.04640 -0.52185 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.28630 8.31750 -0.03120 -0.37511 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.35740 8.36260 -0.00520 -0.06218 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.76590 7.80650 -0.04060 -0.52008 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.27600 7.30340 -0.02740 -0.37517 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.90870 10.88880 0.01990 0.18276 群益中國高收益債券基金-美元 10.56950 10.55790 0.01160 0.10987 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.76390 9.76650 -0.00260 -0.02662 群益中國新機會基金N-人民幣 7.97600 8.01880 -0.04280 -0.53375 群益中國新機會基金N-美元 7.33090 7.40410 -0.07320 -0.98864 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.82000 7.89000 -0.07000 -0.88720 群益中國新機會基金-人民幣 7.07360 7.11150 -0.03790 -0.53294 群益中國新機會基金-美元 7.83850 7.91680 -0.07830 -0.98904 群益中國新機會基金-新臺幣 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681 群益平衡王基金 18.77340 18.89050 -0.11710 -0.61989 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.00000 5.99000 0.01000 0.16694 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.21010 11.15270 0.05740 0.51467 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.71040 10.70470 0.00570 0.05325 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.01100 9.95980 0.05120 0.51407 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.56440 9.55940 0.00500 0.05230 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.07380 10.07800 -0.00420 -0.04167 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.86890 9.87440 -0.00550 -0.05570 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.37390 9.37780 -0.00390 -0.04159 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.29440 9.29960 -0.00520 -0.05592 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.13210 10.13640 -0.00430 -0.04242 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.17850 10.18410 -0.00560 -0.05499 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.53900 9.54300 -0.00400 -0.04192 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.94450 9.95000 -0.00550 -0.05528 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09260 10.08170 0.01090 0.10812 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.27670 7.26880 0.00790 0.10868 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.20570 10.20050 0.00520 0.05098 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.09980 10.09800 0.00180 0.01783 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.24830 10.23990 0.00840 0.08203 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.02780 10.02270 0.00510 0.05088 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.94890 9.94710 0.00180 0.01810 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.09520 10.08700 0.00820 0.08129 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.20570 10.20050 0.00520 0.05098 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.09980 10.09800 0.00180 0.01783 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.24830 10.23990 0.00840 0.08203 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.02790 10.02270 0.00520 0.05188 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.94890 9.94700 0.00190 0.01910 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.09520 10.08700 0.00820 0.08129 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.87890 9.98140 -0.10250 -1.02691 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356 群益全球關鍵生技基金-美元 16.16450 16.33230 -0.16780 -1.02741 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.92000 16.07000 -0.15000 -0.93342 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 群益印度中小基金N-美元 9.38510 9.58090 -0.19580 -2.04365 群益印度中小基金N-新臺幣 8.86000 9.03000 -0.17000 -1.88261 群益印度中小基金-人民幣 15.12050 15.36520 -0.24470 -1.59256 群益印度中小基金-美元 13.42320 13.70330 -0.28010 -2.04403 群益印度中小基金-新臺幣 15.50000 15.80000 -0.30000 -1.89873 群益多利策略組合基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.47000 15.50000 -0.03000 -0.19355 群益安家基金 24.69030 25.17450 -0.48420 -1.92337 群益安穩貨幣市場基金 16.08930 16.08910 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.85000 24.14000 -0.29000 -1.20133 群益亞太中小基金 11.27000 11.39000 -0.12000 -1.05356 群益亞太新趨勢平衡基金 15.84000 15.93000 -0.09000 -0.56497 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.70010 9.69480 0.00530 0.05467 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.42260 7.41860 0.00400 0.05392 群益店頭市場基金 95.34000 97.23000 -1.89000 -1.94384 群益東方盛世基金 8.96000 9.02000 -0.06000 -0.66519 群益東協成長基金-人民幣 12.71230 12.80230 -0.09000 -0.70300 群益東協成長基金-美元 11.16890 11.29980 -0.13090 -1.15843 群益東協成長基金-新臺幣 11.03000 11.14000 -0.11000 -0.98743 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.28340 11.35220 -0.06880 -0.60605 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.70910 10.77520 -0.06610 -0.61345 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.17250 10.22820 -0.05570 -0.54457 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.81880 9.87860 -0.05980 -0.60535 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.32210 9.37970 -0.05760 -0.61409 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.85290 8.90140 -0.04850 -0.54486 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.60880 9.66730 -0.05850 -0.60513 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.48800 9.54660 -0.05860 -0.61383 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.89000 9.94420 -0.05420 -0.54504 群益長安基金 27.19000 27.64000 -0.45000 -1.62808 群益美國新創亮點基金N-美元 10.24900 10.36330 -0.11430 -1.10293 群益美國新創亮點基金-美元 15.50410 15.67690 -0.17280 -1.10226 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.95000 15.09000 -0.14000 -0.92777 群益真善美基金 16.17680 16.31270 -0.13590 -0.83309 群益馬拉松基金 118.52000 120.13000 -1.61000 -1.34021 群益馬拉松基金I類型 118.53000 120.15000 -1.62000 -1.34831 群益深証中小板基金 11.47000 11.25000 0.22000 1.95556 群益創新科技基金 31.55000 32.08000 -0.53000 -1.65212 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.85580 8.95420 -0.09840 -1.09893 群益華夏盛世基金N-美元 8.15800 8.28670 -0.12870 -1.55309 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.49000 8.61000 -0.12000 -1.39373 群益華夏盛世基金-人民幣 9.64390 9.75110 -0.10720 -1.09936 群益華夏盛世基金-美元 8.99550 9.13730 -0.14180 -1.55188 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.81000 15.03000 -0.22000 -1.46374 群益奧斯卡基金 26.25000 26.74000 -0.49000 -1.83246 群益新興金鑽基金-美元 10.99450 11.10100 -0.10650 -0.95937 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.39000 8.46000 -0.07000 -0.82742 群益葛萊美基金 22.68000 23.05000 -0.37000 -1.60521 群益道瓊美國地產ETF基金 20.58000 20.47000 0.11000 0.53737 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.19000 8.15000 0.04000 0.49080 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.73000 13.84000 -0.11000 -0.79480 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.95160 11.95820 -0.00660 -0.05519 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.25430 11.28390 -0.02960 -0.26232 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.20760 11.22980 -0.02220 -0.19769 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64720 8.65200 -0.00480 -0.05548 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.04000 9.06380 -0.02380 -0.26258 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66550 8.68260 -0.01710 -0.19695 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.09410 10.12070 -0.02660 -0.26283 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.91000 28.26000 -0.35000 -1.23850 德信中國精選成長基金 10.26000 10.39000 -0.13000 -1.25120 德信台灣主流中小基金 17.75000 18.13000 -0.38000 -2.09597 德信新興股票組合基金 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 德信萬保貨幣市場基金 11.93630 11.93620 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.77140 10.76410 0.00730 0.06782 德信數位時代基金 27.08000 27.25000 -0.17000 -0.62385 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66490 11.66480 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.01000 15.24000 -0.23000 -1.50919 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.07000 19.00000 0.07000 0.36842 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35840 10.35130 0.00710 0.06859 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.88530 14.87520 0.01010 0.06790 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.07530 8.04820 0.02710 0.33672 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.90270 10.88200 0.02070 0.19022 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.26510 11.24420 0.02090 0.18587 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.01180 12.96810 0.04370 0.33698 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.24000 18.17000 0.07000 0.38525 摩根中小基金 21.78000 22.28000 -0.50000 -2.24417 摩根中國A股基金 12.17000 12.34000 -0.17000 -1.37763 摩根中國A股基金(美元) 9.57000 9.72000 -0.15000 -1.54321 摩根中國亮點基金 12.11000 12.36000 -0.25000 -2.02265 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.71260 10.74480 -0.03220 -0.29968 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.86660 11.91540 -0.04880 -0.40955 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.08340 9.11930 -0.03590 -0.39367 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.06420 12.10050 -0.03630 -0.29999 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.84620 13.90310 -0.05690 -0.40926 摩根台灣金磚基金-累積型 19.38000 19.76000 -0.38000 -1.92308 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.38000 19.76000 -0.38000 -1.92308 摩根台灣增長基金 50.30000 50.85000 -0.55000 -1.08161 摩根平衡基金 28.19000 28.35000 -0.16000 -0.56437 摩根全球α基金 19.54000 19.60000 -0.06000 -0.30612 摩根全球平衡基金 14.85360 14.89400 -0.04040 -0.27125 摩根全球發現基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.66470 9.66030 0.00440 0.04555 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.64870 10.64810 0.00060 0.00563 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05200 10.05010 0.00190 0.01891 摩根多元入息成長基金-累積型 11.38590 11.38080 0.00510 0.04481 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.00040 9.99840 0.00200 0.02000 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.50260 10.53070 -0.02810 -0.26684 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.43330 13.46920 -0.03590 -0.26653 摩根亞洲基金 54.61000 55.38000 -0.77000 -1.39039 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.36420 8.34630 0.01790 0.21447 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.73390 9.72010 0.01380 0.14197 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.62200 8.60740 0.01460 0.16962 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.18390 12.15760 0.02630 0.21633 摩根東方內需機會基金 17.30000 17.55000 -0.25000 -1.42450 摩根東方科技基金 32.94000 33.34000 -0.40000 -1.19976 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.42000 9.49000 -0.07000 -0.73762 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 摩根金龍收成基金 20.06000 20.44000 -0.38000 -1.85910 摩根第一貨幣市場基金 15.08220 15.08210 0.00010 0.00066 摩根新金磚五國基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 摩根新絲路基金 9.37000 9.49000 -0.12000 -1.26449 摩根新興35基金 12.66000 12.79000 -0.13000 -1.01642 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.19290 7.17980 0.01310 0.18246 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.41000 9.39860 0.01140 0.12129 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.17380 9.15960 0.01420 0.15503 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.42620 10.40720 0.01900 0.18257 摩根新興科技基金 52.65000 53.95000 -1.30000 -2.40964 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.30040 8.29340 0.00700 0.08440 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.55030 10.54140 0.00890 0.08443 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.34230 8.36800 -0.02570 -0.30712 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.04970 9.09120 -0.04150 -0.45649 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.52280 8.55930 -0.03650 -0.42644 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.60110 9.63070 -0.02960 -0.30735 摩根龍揚基金 29.92000 30.50000 -0.58000 -1.90164 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 摩根環球股票收益基金-累積型 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30770 9.30190 0.00580 0.06235 摩根總收益組合基金-累積型 11.25920 11.25220 0.00700 0.06221 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 23.43000 23.69000 -0.26000 -1.09751 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73500 11.73330 0.00170 0.01449 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.99230 10.98870 0.00360 0.03276 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99000 9.97670 0.01330 0.13331 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19330 10.19180 0.00150 0.01472 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.60620 9.60310 0.00310 0.03228 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.72460 8.71290 0.01170 0.13428 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.28490 10.33160 -0.04670 -0.45201 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.33430 10.36610 -0.03180 -0.30677 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.68830 9.69180 -0.00350 -0.03611 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.82670 9.81600 0.01070 0.10901 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.44890 9.45240 -0.00350 -0.03703 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.58360 9.57310 0.01050 0.10968 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.20740 11.23310 -0.02570 -0.22879 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.99830 11.02220 -0.02390 -0.21684 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17650 10.18500 -0.00850 -0.08346 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.63070 10.65500 -0.02430 -0.22806 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.41620 10.43890 -0.02270 -0.21746 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.64070 9.64880 -0.00810 -0.08395 聯邦金鑽平衡基金 22.04570 22.28850 -0.24280 -1.08935 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.49000 9.56760 -0.07760 -0.81107 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.78890 9.85450 -0.06560 -0.66569 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.49000 9.56760 -0.07760 -0.81107 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.78890 9.85450 -0.06560 -0.66569 聯邦貨幣市場基金 13.16680 13.16670 0.00010 0.00076 聯邦精選科技基金 11.85000 12.02000 -0.17000 -1.41431 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.10770 16.08330 0.02440 0.15171 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.33730 12.44850 -0.11120 -0.89328 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.93220 12.01760 -0.08540 -0.71062 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.45130 11.53320 -0.08190 -0.71012 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76140 11.76430 -0.00290 -0.02465 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.04020 11.03140 0.00880 0.07977 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49530 10.49790 -0.00260 -0.02477 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60660 8.59970 0.00690 0.08024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 35.58000 36.07000 -0.49000 -1.35847 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.42000 12.42000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.90000 7.89000 0.01000 0.12674 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.84000 10.90000 -0.06000 -0.55046 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.57000 20.67000 -0.10000 -0.48379 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.72000 18.80000 -0.08000 -0.42553 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.93000 12.97000 -0.04000 -0.30840 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.47000 15.54000 -0.07000 -0.45045 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.27000 16.33000 -0.06000 -0.36742 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.30000 15.37000 -0.07000 -0.45543 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.47000 15.53000 -0.06000 -0.38635 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 13.80000 13.87000 -0.07000 -0.50469 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.85000 13.91000 -0.06000 -0.43134 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.51000 14.57000 -0.06000 -0.41181 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.23000 17.23000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.10000 8.10000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.54000 14.54000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 聯博貨幣市場基金 14.99910 14.99900 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.35390 10.34520 0.00870 0.08410 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.55620 13.55360 0.00260 0.01918 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44830 7.44200 0.00630 0.08465 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 21.24000 21.74000 -0.50000 -2.29991 瀚亞中國基金-人民幣 10.70000 10.83000 -0.13000 -1.20037 瀚亞中國基金-新台幣 11.21000 11.37000 -0.16000 -1.40721 瀚亞巴西基金 4.18000 4.10000 0.08000 1.95122 瀚亞外銷基金 41.32000 42.07000 -0.75000 -1.78274 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.20000 11.22000 -0.02000 -0.17825 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.68610 10.66610 0.02000 0.18751 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.35910 10.35550 0.00360 0.03476 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.27400 12.26390 0.01010 0.08236 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.25240 10.22050 0.03190 0.31212 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.48400 7.46930 0.01470 0.19681 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.00010 7.99730 0.00280 0.03501 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.10940 8.10270 0.00670 0.08269 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.18700 7.16460 0.02240 0.31265 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.84940 8.84210 0.00730 0.08256 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.20770 9.18980 0.01790 0.19478 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.35200 9.34870 0.00330 0.03530 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.22410 9.21650 0.00760 0.08246 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 9.78260 9.82330 -0.04070 -0.41432 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.80850 9.82350 -0.01500 -0.15270 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.72260 9.77740 -0.05480 -0.56048 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.78260 9.82330 -0.04070 -0.41432 瀚亞印度基金-人民幣 14.10000 14.33000 -0.23000 -1.60502 瀚亞印度基金-美元 13.30000 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