[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/09/18 107/09/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.02000 23.15000 0.87000 3.75810 元大滬深300單日正向2倍基金 13.01000 12.59000 0.42000 3.33598 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.30000 33.22000 1.08000 3.25105 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.80000 24.02000 0.78000 3.24729 元大巴西指數基金 5.19900 5.05900 0.14000 2.76735 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 39.04000 38.03000 1.01000 2.65580 元大上證50基金 27.97000 27.30000 0.67000 2.45421 野村巴西基金 5.01000 4.89000 0.12000 2.45399 富邦上証180基金 27.27000 26.63000 0.64000 2.40330 國泰富時中國A50基金 17.93000 17.54000 0.39000 2.22349 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 18.52000 18.12000 0.40000 2.20751 復華滬深300 A股基金 20.08000 19.68000 0.40000 2.03252 群益深証中小板基金 11.47000 11.25000 0.22000 1.95556 瀚亞巴西基金 4.18000 4.10000 0.08000 1.95122 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.63000 26.15000 0.48000 1.83556 富邦日本東証基金 22.64000 22.24000 0.40000 1.79856 富邦深証100基金 8.63000 8.48000 0.15000 1.76887 柏瑞拉丁美洲基金 8.93000 8.79000 0.14000 1.59272 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.97000 13.77000 0.20000 1.45243 元大日經225基金 29.39000 28.97000 0.42000 1.44978 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.78000 28.37000 0.41000 1.44519 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.53000 13.34000 0.19000 1.42429 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.52000 4.46000 0.06000 1.34529 保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.39000 0.08000 1.25196 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.51350 11.37490 0.13860 1.21847 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.63180 8.52790 0.10390 1.21835 復華恒生單日正向二倍基金 29.47000 29.14000 0.33000 1.13246 元大標智滬深300基金 15.43000 15.26000 0.17000 1.11402 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132 元大實質多重資產基金-新台幣 8.76000 8.67000 0.09000 1.03806 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------