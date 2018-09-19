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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/09/18  107/09/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                24.02000   23.15000   0.87000    3.75810
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.01000   12.59000   0.42000    3.33598
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 34.30000   33.22000   1.08000    3.25105
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.80000   24.02000   0.78000    3.24729
元大巴西指數基金                                                  5.19900    5.05900   0.14000    2.76735
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     39.04000   38.03000   1.01000    2.65580
元大上證50基金                                                   27.97000   27.30000   0.67000    2.45421
野村巴西基金                                                      5.01000    4.89000   0.12000    2.45399
富邦上証180基金                                                  27.27000   26.63000   0.64000    2.40330
國泰富時中國A50基金                                              17.93000   17.54000   0.39000    2.22349
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          18.52000   18.12000   0.40000    2.20751
復華滬深300 A股基金                                              20.08000   19.68000   0.40000    2.03252
群益深証中小板基金                                               11.47000   11.25000   0.22000    1.95556
瀚亞巴西基金                                                      4.18000    4.10000   0.08000    1.95122
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            26.63000   26.15000   0.48000    1.83556
富邦日本東証基金                                                 22.64000   22.24000   0.40000    1.79856
富邦深証100基金                                                   8.63000    8.48000   0.15000    1.76887
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.93000    8.79000   0.14000    1.59272
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               13.97000   13.77000   0.20000    1.45243
元大日經225基金                                                  29.39000   28.97000   0.42000    1.44978
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.78000   28.37000   0.41000    1.44519
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.53000   13.34000   0.19000    1.42429
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.52000    4.46000   0.06000    1.34529
保德信拉丁美洲基金                                                6.47000    6.39000   0.08000    1.25196
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         11.51350   11.37490   0.13860    1.21847
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.63180    8.52790   0.10390    1.21835
復華恒生單日正向二倍基金                                         29.47000   29.14000   0.33000    1.13246
元大標智滬深300基金                                              15.43000   15.26000   0.17000    1.11402
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                               9.18000    9.08000   0.10000    1.10132
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.76000    8.67000   0.09000    1.03806
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