〈鉅亨觀點〉貿易戰刺激中國半導體研發？關鍵仍在專利技術

美國白宮已於週一 (17 日) 正式宣布，將對中國價值 2000 億美元進口商品，加徵 10% 關稅，而在美中貿易戰日益緊張的壓力下，這可能加快中國在半導體設備的研發進度，但關鍵恐怕仍是在半導體 IP 智財權難以取得、外商壟斷程度高。

貿易戰的中國痛點：半導體

由於中國半導體產業鏈在設備與材料上，目前仍然高度依賴自美國進口，考量到貿易戰持續激化，若未來美方出手限制半導體設備或材料出口至中國，那麼中國半導體產業即可能出現問題，中國半導體產業人士即分析，中方盡快脫離美方在半導體產業上的箝制，已是至關緊要之事。

中國半導體材料及設備商江豐電子 (300666-CN) 首席執行長姚力軍在接受日媒專訪時即表示，中國需要打破以美、日為主導的半導體材料供應地位。姚力軍說道：「不然的話，其他的國家可以輕易地掐緊我們的喉嚨，隨時切斷我們的生命線。」

「整個中國半導體產業都經歷到了一場慘烈的教訓，就是事實上中國半導體產業的每個層面都極需要拓展，這包括最冷門的半導體材料也一樣，因為這對我們來說是至關緊要的。」

姚力軍謹慎地表示，中國想要持續依靠全球的產業鏈供給到半導體產業的方方面面，這可能不再可靠。

中國半導體進口規模早已超越石油

據法國外貿銀行 (Natixis) 統計，截至 2017 年止，中國每年進口的半導體相關產品價值已達 2600 億美元，早已超越在石油方面的進口支出，顯示了中國在半導體產業上，仍難擺脫美國制肘。

中國進口的半導體晶片價值，總額已超過石油 圖片來源：Natixis

同時中國在全球記憶體市場，更是長期受制於人，以 NAND Flash 為例，NAND Flash 為每年 580 億美元的市場，但目前全球僅由 6 家公司獨霸，即三星電子、東芝、威騰電子、SK 海力士、美光科技、英特爾，技術資源顯著集中在少數企業手中。

而價值 710 億美元的 DRAM 記憶體市場，更是被少數公司所控制，根據研究公司 TrendForce 的數據，三星、SK 海力士和美光等 3 家公司控制著 95% 的 DRAM 市場。

截至 2017 年，中國在全球晶片產業的營收占比 圖片來源：IEK

中國國家隊砸下重金

此前 2014 年 9 月在中國工信部及中國財政部的指導下，中國積體電路產業投資基金已正式設立，目標是扶持中國本土晶片產業，以減少對國外半導體廠商的進口依賴，由於半導體產業具有高度資本密集的門檻要求，故北京當時設立該基金，主要是因應高資本密集、投資風險也相對高的產業特性。

中國積體電路產業投資基金目前已大舉進入在設備、製造、封測等領域，其中更可以見到著名的半導體陸企如北方華創、安集微電子等。北方華創在中國地位就像是美股的應用材料 (AMAT-US)，安集微電子則像是美股的陶氏化學 (DOW-US)。

以中共國務院總理李克強提出的製造戰略計劃《中國製造 2025》來看，中國想要在 2025 年之前，達成在國內生產 75% 晶片之目標，並希望能挑戰美國、韓國、台灣與日本等半導體大廠，以在下一代的 AI 半導體晶片，能達到技術領先。

一些市場分析師分析，本次美中貿易戰將可能刺激北京政府在半導體產業上的研發腳步，再加上此前的「中興通訊」事件為例，美國監管機構基於國家安全，開始抑制美企與陸企進行半導體晶片貿易，都正刺激中國擴大在半導體產業的資本支出，以加速中國進攻半導體的研發進度。

說要進攻，但仍有困難

由於半導體產業具有高度的技術門檻，並非如鋼鐵、汽車等製造業的入門門檻較低，中國長期無法達成「半導體自給自足」之戰略里程碑，主要就是因為中國在半導體產業之技術，仍難超越美國，同時美國半導體產業還有層層的專利權與智財權保護，對中國這個新進者，形成了嚴重阻礙。

IHS 半導體分析師何暉此前也曾對中國進攻半導體之議題發表看法，認為中國晶片無法擺脫進口依賴，就是源於技術很難超越，再加上國外晶片巨頭的技術積累了幾十年，中國在發展半導體的路途上，恐怕仍是有一段漫漫長路。