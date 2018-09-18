當初沒算準！日本對中國PET發起反傾銷關稅 卻讓亞洲各國蠶食市場

近期美國、日本紛紛對中國課徵聚酯 (PET) 反傾銷稅，不過這招卻讓中國過剩的原料流入他國，再以他名義進入日本，讓日本市場同樣遭受外國蠶食。

如同前幾年鋼鐵產量過剩一樣，這回中國換成 PET 聚酯產量過剩，導致行情不佳，對外大力傾銷下，反而引起各國忌憚，紛紛祭出高額反傾銷稅，美國祭出關稅高達 122-153%、日本關稅 40-53%，巴西關稅則在 7%-49% 之間，也讓中國 PET 外銷減少。

《日經中文網》報導，日本政府為了把中國製的原物料排除在外，從去 (2017) 年 9 月對中國生產的聚酯，啟動最多 53% 的反傾銷關稅。這項措施實施後，中國聚酯進口日本的量降到不到原本的十分之一。

日本對中國 PET 發起關稅後，日本國內聚酯價格固然漲了三成，不過，日本的國產原料無法補足中國製造原料的空缺，包括三菱化學等日企也都在減少日本國內的聚酯生產設備，原因就是對生産聚酯喪失信心。

不過，日本這麼做卻讓亞洲其他各國嗅到商機。韓國大型石化企業的日本法人「曉星日本」營業負責人就指出，若公司能採用中國這些生產過剩的原料，在成本上就會很有競爭力。近來該公司就忙著和日本討論出口加工為 PET 瓶形狀之前的中間産品「預成型坯」，一開始每年供貨 10 億個，預計未來可上看 30 億個，相當於日本 PET 瓶供貨量的 1 成以上。

除了韓國廠商笑呵呵，泰國廠商同樣獲利。日本大型飲料生産商三得利食品國際去年採用泰國大型石化企業 Indorama Polymers 生産的 PET 聚酯，預計今年會把 20 萬噸 PET 聚酯賣到日本。

對此日本國內商社不滿表示，官方對中國啟動關稅，雖然為日本相關廠商穩住了市場價格，但以目前情況來看，未來也會被中國以外的亞洲企業蠶食，形成他國產品紛紛進入日本的諷刺局面。