騰訊雲或將獨立 馬雲闢謠被迫離職退休

熱點新聞

• 馬雲闢謠被迫離職退休：不存在的

對於決定卸任阿里巴巴董事局主席，馬雲表示，這不是突然的決定，而是他深思熟慮、審慎的決策，他已經為這個計劃已經準備十年。並且他不想自己到了 64 歲才退休，那樣只能耗在公司折磨年輕人。

• 行業人士：滴滴 CEO 程維向政府匯報工作時哭了

一邊是增長需求的迫切，一邊是平台治理的高壓線；前者來自於股東壓力，後者是政府監管機構和公眾的忍耐底線。財經雜誌指出，手握 5.5 億用戶的滴滴出行正處在兩者的交匯點，也處在自己命運的轉折點。

• 阿里加持的寶寶樹在 IPO 前據悉業務下滑

截至 6 月 30 日，寶寶樹平均月活躍用戶幾乎腰斬，降至 8950 萬，去年同期為 1.772 億。電商業務 GMV 跌至 5.577 億元，去年同期為 8.071 億元。付費用戶數量跌至 270 萬，去年同期為 360 萬。

有媒體 8 月報導稱，寶寶樹尋求通過 10 月份的香港 IPO 至多融資 10 億美元。今年 6 月，寶寶樹宣布與阿里巴巴達成資本戰略合作，並稱新一輪融資後估值達到約 140 億人民幣。

• 馬斯克：SpaceX 環月旅行將使用的 BFR 運載火箭 開發成本約為 50 億美元

上周四，埃隆 · 馬斯克旗下的太空探索技術公司 SpaceX 在官方網站上高調地宣稱，已經簽下了第一位私人太空旅行者，這位神秘乘客將通過新型的 BFR 火箭（Big Falcon Rocket，大型獵鷹火箭），乘坐飛船繞月飛行。

投研觀點

• 一場騰訊與騰訊的生死搏鬥？

騰訊正在醞釀的一場組織架構的調整，目前隸屬於社交網路事業群（SNG）的騰訊雲或將獨立成為一個新的 BG，也有可能與技術工程事業群（TEG）部分職能、騰訊「網路 +」等有關業務合併，大機率是針對 To B 業務設立一個新的組織架構。

一位騰訊總部人士說：「騰訊的這場變革勢在必行，Pony（馬化騰）去年年底就在內部說過，騰訊要設立一個適應 To B 業務發展的組織架構，只是至今未下發正式文件。」

• 趣頭條 CFO 王靜波 ：用戶補貼的模式也許沒有大家想得那麼容易

比起募資，上市對這家公司更大的意義在於品牌。王靜波認為，用戶補貼本質上是一種積分，就像航空公司的積分一樣，培養用戶的忠誠度，「它的現金價值或者實際的兌換價值其實很低」。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：