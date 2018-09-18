可口可樂進軍大麻市場？分析師：市場約啤酒的一半

可口可樂 Coca Cola (KO-US) 正在考慮進入不斷增長的大麻飲料市場。可口可樂週一在聲明中表示，它正在「密切關注」大麻成分中，非精神藥物成分 CBD 的趨勢，作為功能性健康飲料的一種成分。

可口可樂表示，這個空間正在迅速發展，但目前尚未作出任何決定。據了解，CBD 對用戶而言不會產生快感，已被用於醫療目的，包括緩解發炎、疼痛、和噁心。

外媒稱可口可樂已與加拿大大麻公司 Aurora Cannabis 進行接洽，而 Aurora 也表示對大麻飲料感興趣。

在大麻正於全球逐步的合法化後，Corona 啤酒、Svedka 伏特加、和 Casa Noble 龍舌蘭酒的製造商 Consonalation (STZ-US) 上個月宣布將向加拿大大麻公司 Canopy Growth (CGC-US) 再投資 40 億美元，顯示近期飲料商積極的進入大麻市場。

包括 Cronos (CRON-US) 和 MedMen (MMNFF-US) 在內的一些加拿大大麻公司現在都上了美國證券交易所。

此外，海尼根 (HEINY-US) 旗下的 Lagunitas 精釀啤酒品牌，已經推出了一種含有 THC 大麻活性成分的飲料，因會產生快感，可在美國加州的大麻藥房購買。

美國聯邦政府把大麻視為毒品，所以消費者無法跨洲攜帶大麻、郵寄大麻、或帶上飛機等。同時，於加州購入大麻的消費者需滿 21 歲，並只能購入 1 盎司的量。同時，雖然 CBD 是違法的，但管制不嚴，可在第三方網站上，如亞馬遜 (AMZN-US) 購買。

市場預計可口可樂應會先在加拿大上市 CBD 類產品，等美國合法後才導入。富國銀行 (WFC-US) 分析師 Bonnie Herzog 預計，大麻類飲品的美國市額約 500 億美元，大約是啤酒 1170 億美元市額的一半。

可口可樂和競爭對手百事可樂 (PEP-US) 一直在努力將業務擴展到傳統軟飲料之外，近幾週可口可樂也宣布以 50 億美元的價格收購 Costa Coffee。

(注意：大麻在台灣為管制物品，也被視為毒品，屬違法禁品。製造、運輸、持有、販賣和使用者，都屬違法。)