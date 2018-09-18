電信攜異業通路攻OTT 超商、銀行成助攻利器

台灣大 (3045-TW) 積極布局 OTT 領域，今 (18) 日宣布旗下影音串流服務平台 myVideo 攜手銀行、便利超商等線下通路，創造異業合作商機，首度與華南銀、中信銀合作，同時持續布局連鎖超商通路，繼與全家 (5903-TW) 後再與統一超 (2912-TW) 合作。

台灣大指出，myVideo 擁有超過 400 萬註冊用戶，付費用戶數也居全國之冠，是正版電影選擇最多、更新速度最快的 OTT 影音串流服務平台，看好異業通路，持續尋求更多合作機會。

台灣大表示，為讓消費者透過不同通路認識 myVideo 的影音服務，去年農曆春節前率先攜手全家便利商店，消費者可在全台超過 3000 家門市購買 myVideo 單片服務，之後更推出月租服務，今年暑假受惠於追劇需求成長，myVideo 在全家單季銷售較前一季勁揚 200%，突顯在異業通路合作的效應。

台灣大指出，首度與華南銀、中信銀合作，刷卡紅利點數可選擇兌換 myVideo 月租服務，將用戶刷卡回饋轉化為影視饗宴，另外，也持續布局連鎖超商通路，與全台擁有超過 5000 家門市的 7-ELEVEN 合作，年底前 OPENPOINT 會員可免費領取 myVideo 每月精選強片免費看序號，活動推出一周兌換人次破千，未來 7-ELEVEN 門市也預計將銷售 myVideo 月租服務。

