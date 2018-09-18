宏達電衝VR多管齊下 硬體、平台、生態系齊步發展

宏達電 (2498-TW) 布局虛擬實境 (VR) 領域，HTC VIVE 虛擬實境產品與策略副總鮑永哲今 (18) 日指出，全球明年進入 5G 時代，在衝刺 VR 時，除了硬體科技外，同時往平台及內容等不同資源開發，打造生態系，讓技術可以落實及發展相關應用。

2018 智慧連結 ‧ 數位應用論壇今日登場，鮑永哲出席「數位應用驅動台灣新未來」專題論壇，他表示，宏達電是從 PDA、智慧手機起家，從 2G 時代歷經 3G、4G 再走向 VR，所有通訊產品換代、升級，如果只有硬體的升級是絕對不夠的，明年全球即將進入 5G 時代，內容、平台搭配成為重要的發展關鍵。

鮑永哲說，2013 年開始跨入 VR 領域，是具有沉浸感的裝置，透過 VR 可把使用者帶進到任何的地點及時空，不管是智慧手機或 VR 都只是硬體上的突破，但如果在做硬體時沒有想到整體內容平台的配合，將會限制發展性。

他以智慧手機的發展為例指出，因有 Google 打造完整的 Android 系統，才出現後續的爆發成長，因此，在 VR 布局上，將持續深耕平台內容；鮑永哲強調，明年將會有 5G 上路，宏達電以手機起家，但智慧手機的出發點也是從 PC 的角度萌芽，幫助使用者有更好的體驗。

他表示，每一個通訊產品改朝換代，都代表產品升級，2G 時代的語音、3G 則是著重社交平台，4G 出現後將趨勢導向 Video，且呈現爆發的發展，未來 5G 時代，使用者除了基本需求不變，對通訊、沉浸感的體驗的要求也不會變，期望可以透過 VR，讓人類有更好的體驗。

鮑永哲認為，未來 5G 時代，人類的需求將分散在不同的終端平台上，將會有更多的應用，宏達電除硬體發展外，也朝向內容及軟體等不同資源的開發，讓技術可以落實及突破發展。