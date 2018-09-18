〈智慧能源週將開展〉洪傳獻重申太陽能非「慘業」 籲台廠朝更有獲利領域發展

「Energy Taiwan 2018 台灣國際智慧能源週」將於明 (19) 日開跑，在今 (18) 日的展前記者會上，新日光 (3576-TW) 董事長洪傳獻強調，太陽能並非「慘業」，在台灣會變成慘業是營運模式不對所導致，台廠應朝向太陽能系統整體供應鏈裡，更有獲利空間的領域發展，並感嘆過去做電池代工快窒息，拋棄這塊領域顯得海闊天空，盼其他同業也能一同轉型。

洪傳獻再次強調，太陽能產業並非「慘業」，而是很好的產業，每年安裝量都在成長，去年全球安裝量達到 100GW(十億瓦)，相當於新台幣 5 兆元的產值，在台灣會變成慘業，是做電池銷售的營運模式不對所導致，他並疾呼「不要再說太陽能是慘業了」。

回到 2004 年來看，洪傳獻表示，國內太陽能產業當時前景看來相當不錯，國內廠家不多、中國電池廠也還未加入競爭，每家台廠每年幾乎可賺到 1 個股本，便因安逸而不思求變，待中國廠家加入市場後，電池產能過剩，也使台廠陷入節節敗退的局面。

洪傳獻指出，國內太陽能產業的經營模式不對，以太陽能系統整體供應鏈的價格約每瓦 1.5 美元為例，電池代工價格僅 0.1 美元，在整個供應鏈佔比僅約 6% 至 7%，「為什麼不賺其他 94% 的錢，而是選擇賺 6%」，加上中國大量擴產，台廠淪為其代工廠，景氣好時遭到陸廠殺價，景氣不好時根本沒有訂單量。

洪傳獻感嘆，過去做電池代工快要窒息，被壓迫得很慘，拋棄這塊領域後，顯得海闊天空，開始要在智慧電網等系統共同搭配下，邁向真正的太陽能產業 5 兆元產值，跳脫每瓦 0.1 美元電池代工局面，朝向 1.5 美元的環境發展，他並強調，智慧電網將扮演未來轉型的重要角色。

台灣國際太陽光電展 PV Taiwan 在經歷過去 11 年的單打獨鬥後，今年首度跨領域整合，以「Energy Taiwan 2018 台灣國際智慧能源週」亮相。洪傳獻表示，從 PV Taiwan 走向 Energy Taiwan，意味著一定要轉型，台廠不能再做備胎，而是主動出擊尋求供應鏈裡其他領域的獲利可能，而聯合再生能源率先整合 3 家公司轉型，也盼其他同業能一同朝轉型方向前進。