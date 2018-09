中石化CPL、AN第三季全產全銷 為今年季度營運高點

大陸下游聚酯開工率維持 9 成,對於化纖原料需求強勁,而 ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)需求不差,支撐 AN(丙烯腈)走高到 2200 美元,創下近三年新高,中石化 (1314) 第三季,CPL(己內醯胺)、AN 兩大產品線維持全產全銷,惟第四季大陸將有 CPL 新產能開出,也為後市投入不確定。中石化 CPL(己內醯胺)頭份廠年產能 20 萬噸、小港廠年產能 20 萬噸,占營收比重 63%,合計年產能 40 萬噸,為國內唯一、全球第五大廠,大社廠 AN 年產能 22.4 萬噸,占營收比重 29%,為國內除了台塑 (1301) 之外,國內唯二生產廠、全球前十大廠,尼龍粒年產能 3.6 萬噸,其他比重約 8%。



CPL、AN 兩大產線價格維持罕見高檔,中石化 7、8 月營收維持 36 億元以上,由於第三季並無產線歲修,9 月可望維持此一營收水準,中石化今年營運高峰落在第三季,儘管產品價格在高檔,但成本也是同樣走高,對於第四季市況,則是轉為保守,主要 AN 下游 ABS 過去三個季度都有賺錢,但最近一個季度報價走跌,導致部份 ABS 廠商降低產能,連帶也會影響到 AN 需求,另外 CPL 亦有新產能開出,增添第四季價格不確定性。