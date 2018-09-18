統領桃園館加入 Q4營收大進補 明年有意進行台北館區域改裝

統領 (2910) 旗下桃園統領廣場自 2017 年 2 月進行封館改裝，導致今年及去年營收較前年大幅衰退，然統領總經理翁華利表示，今年營收主要來源為台北統領館及營建收入，而今年 9 月在桃園統領廣場加入後，今年單館營收有望貢獻 6 億元，成為拉抬第四季營收的重要動能。統領上半年營收及獲利來源主要為台北統領館的租金收入，營收占比逾五成，翁華利指出，目前旗下不動產皆為公司所有，因此台北館有租金收入，桃園統領廣場未來也沒有租金成本，其中，台北統領以國際快時尚品牌 ZARA 為主要租金來源，雖然東區商圈有部分人潮轉移，但 ZARA 該店業績仍舊為亞洲前五名，未受到商圈景氣衰退影響。



翁華利也提到，東區雖有品牌撤出，但也陸續有品牌及店舖進駐，在轉換期難免會有空檔，但仍看好東區的消費人潮，明年有意將台北統領一樓星巴克所在地進行區域改裝，與附近的茶街整合，讓空間感更加明亮，帶動區域的集客力。



此外，統領 8 月營收年增逾八成，翁華利則表示，為營建案入帳挹注所致，目前手中銷售的還有陽明山及礁溪兩個建案，將陸續入帳拉抬營收動能。