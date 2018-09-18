〈中石化展望〉Q3單季獲利為今年最樂觀 Q4看保守

中石化 (1314-TW) 受惠 AN 與 CPL 價格維持高檔，財務長陳穎俊今 (18) 日表示，第 3 季產銷順暢且將全產全銷，利差空間將較第 2 季擴增，獲利可望為今年最樂觀的一季，至於第 4 季包括 AN 與 CPL 表現都將趨於保守。

陳穎俊表示，第 3 季 AN 與 CPL 價格持續維持高檔，但成本也來到今年高點，不過，由於第 3 季為今年唯一沒有歲修的季度，產能利用率超過 9 成，產銷順暢且將全產全銷，利差空間將較第 2 季擴增，獲利表現看俏，可望為今年最樂觀的一季。

展望第 4 季，陳穎俊指出，AN 價格已來到 2、3 年高點，且下游 ABS 廠 9 月已有廠家不堪 AN 高價成本，開始陷入虧損而停工，且需求步入淡季可望趨緩，預期 AN 價格第 4 季可能出現轉折，應會小幅下修，但第 4 季將有中國 AN 大廠歲修，也會對市場價格造成影響。

陳穎俊表示，CPL 部分，第 4 季中國也會有新產能開出，將對第 4 季 CPL 表現造成壓力，整體而言，第 4 季 AN 與 CPL 表現都將趨於保守。

展望明年，陳穎俊表示，明年由於新產能陸續開出，本業獲利將相對今年保守，先前中國供給側改革淘汰許多不具競爭力的產線，但陸廠反應速度快，許多整改完畢的可望捲土重來，真正的營運壓力將在 2020 年或 2021 年出現。

展望未來，陳穎俊指出，中石化未來生產線將從自動化走向智能化，且公司近幾年來佈局支付影音管理系統，未來交易管理各方面都可望採用該系統，也將進行接班人制度推展，此外，也將針對中國市場的一貫化進行佈局，這 1、2 年來，已針對中國營運總部與業務做規劃，明年業務面將會全面展開。