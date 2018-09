〈中石化展望〉Q3單季獲利為今年最樂觀 Q4看保守

中石化 (1314-TW) 受惠 AN 與 CPL 價格維持高檔,財務長陳穎俊今 (18) 日表示,第 3 季產銷順暢且將全產全銷,利差空間將較第 2 季擴增,獲利可望為今年最樂觀的一季,至於第 4 季包括 AN 與 CPL 表現都將趨於保守。

陳穎俊表示,第 3 季 AN 與 CPL 價格持續維持高檔,但成本也來到今年高點,不過,由於第 3 季為今年唯一沒有歲修的季度,產能利用率超過 9 成,產銷順暢且將全產全銷,利差空間將較第 2 季擴增,獲利表現看俏,可望為今年最樂觀的一季。

展望第 4 季,陳穎俊指出,AN 價格已來到 2、3 年高點,且下游 ABS 廠 9 月已有廠家不堪 AN 高價成本,開始陷入虧損而停工,且需求步入淡季可望趨緩,預期 AN 價格第 4 季可能出現轉折,應會小幅下修,但第 4 季將有中國 AN 大廠歲修,也會對市場價格造成影響。

陳穎俊表示,CPL 部分,第 4 季中國也會有新產能開出,將對第 4 季 CPL 表現造成壓力,整體而言,第 4 季 AN 與 CPL 表現都將趨於保守。

展望明年,陳穎俊表示,明年由於新產能陸續開出,本業獲利將相對今年保守,先前中國供給側改革淘汰許多不具競爭力的產線,但陸廠反應速度快,許多整改完畢的可望捲土重來,真正的營運壓力將在 2020 年或 2021 年出現。

展望未來,陳穎俊指出,中石化未來生產線將從自動化走向智能化,且公司近幾年來佈局支付影音管理系統,未來交易管理各方面都可望採用該系統,也將進行接班人制度推展,此外,也將針對中國市場的一貫化進行佈局,這 1、2 年來,已針對中國營運總部與業務做規劃,明年業務面將會全面展開。