〈中石化展望〉高雄特貿5A明年底前重劃完成 今年Q4將招租 精品商場有意進駐

中石化 (1314-TW) 近來積極落實石化與土地開發雙主軸政策，在土地開發方面，中石化表示，高雄特貿 5A 與特貿 6 這 2 筆土地預計明年底前重劃完成，特貿 5A 將於今年第 4 季辦理招租，而特貿 6 旁的商四土地開發案將興建 27 層樓住宅，明年初可望取得建照；海外市場首站鎖定緬甸，未來將建立標準作業流程，推展至其他國家的個案。

目前中石化在高雄擁有特貿 5A 與特貿 6 2 筆土地參與高雄土地市地重劃，中石化土地開發部協理張文侯表示，2 塊地預計明年重劃完成，但具體進度仍得視高雄市政府，慢則明年底可望做前期規劃與招商動作，其中，高雄市多功能經貿園區特定區第 5A 區採取地上屋招租形式，預計今年第 4 季辦理招商，據悉，目前已有 1 家精品商場業者有意進駐。

至於中石化計劃在特貿 6 旁進行的商四土地開發計畫案，為中石化跨入土地開發領域後，在台灣投資的第一筆、也是中石化創造土地開發自有品牌的試水溫建案，張文侯指出，該開發案將採自地委建形式，目前在申請建築執照，明年初可望取得建照，規劃鎖定首換屋族群，坪數大小約落在 30 餘坪至 88 坪間，將興建 27 層樓綠建築住宅大樓。

海外市場部分，張文侯表示，中石化目前海外土地開發瞄準具備人口紅利、法令對外資不會特別排斥與人口最多或為該國首都的城市，首站鎖定緬甸，其餘包括越南、泰國、菲律賓與印度等，都在進行市場調研與最後分析，未來將建立標準作業流程，推動到其他國家的個案，使土地開發建設部門逐步發展茁壯。