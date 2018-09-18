不讓美國一路壓著打 傳中國研究新報復計畫 除了關稅 恐祭出口限制

美國總統川普再度宣布對 2000 億美元的中國商品加徵進口關稅，雖然中國方面還未表態，但先前已傳出中國正計畫對美國企業展開新一輪報復。

這場貿易戰一路走來總是峰迴路轉，上禮拜大家還在為美國財政部長梅努勤牽線，對中國國務院副總理劉鶴發出新一輪貿易談判而稍感放鬆，到了這個禮拜又大逆轉，川普在周一美股收盤後宣布，自 9 月 24 日起對新一輪 2000 億美元的中國商品再祭出 10% 關稅，並於明 (2019) 年 1 月 1 日起將關稅調高至 25%。

《華爾街日報》報導，中國上週末本來正安排要派出新一名高級經濟政策關員前往華府談判，先為劉鶴訪美打通關，但在美國宣布新一輪關稅計畫後，上述談判可能跟著告吹。有政府內部人士指出，中國不會在被槍指著腦袋的情況下進行談判。

據了解，有中國官員建議，乾脆把貿易戰拉高的新水準，限制中國的材料與設備等重要供應鏈組成部分出售給美國製造商。若中國這麼做，對蘋果這類將 iPhone 設於中國組裝的企業，很可能是首要鎖定目標，

中國前財政部長樓繼偉週日對中美學術界人士和商界高階主管表示，除了實施報復性關稅外，中國還可能採取出口限制，以對美國做出反擊。

值得注意的是，上個星期也才有消息指出，中國官方私下安撫美國企業，強調不會允許報復外國公司的事情發生。究竟接下來中國會打破承諾，殺了會下金蛋的鵝，或依舊像先前一樣，對美方動作謹慎克制的反擊，還有待觀察。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Lawrence Kudlow) 表示，若中國已準備好認真談判，減少關稅和消除非關稅貿易壁壘，美國願意與中國磋商貿易協議。