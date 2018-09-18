川普宣布貿易戰再升級 離岸人民幣嚇跌兩百多點 破6.89大關

美國總統川普周一宣布，9 月 24 日起將對價值 2000 億美元的中國進口產品徵收 10% 關稅，預計今年結束後會再拉高到 25%。消息傳出後，離岸人民幣已一舉失守 6.89 大關。

消息傳出後，離岸人民幣隨即下探，短短十分鐘內跌幅超過 100 點，失守 6.88 關卡，隨後更一舉跌破 6.89 大關，持續朝 6.9 大關逼近。今年 3 月以來，人民幣匯率已跌了 7%，如今關稅制裁再升級，也讓分析師看壞人民幣後市。

離岸人民幣最新走勢 (圖自新浪財經)

美國貿易代表署也在美股收盤後，針對中國關稅措施公布最新計畫，關稅將於 9 月 24 日生效，年底前稅率為 10%；明年 1 月 1 日，稅率將調升至 25%。

這份價值 2000 億美元的中國進口產品清單中，包含原始 6,031 個關稅細目的 5,745 條全部或部分項目，並在公開聽證會後刪掉了 297 個關稅細項，包括智慧型手錶、藍芽設備等部分消費電子產品，紡織品和部分農業化學品，以及如自行車頭盔等安全產品。

至於這次川普為何要把關稅先訂在 10%，等明年 1 月 1 日再拉高至 25%？市場人士認為，川普此舉是為了兌現自己的承諾，以利接下來 11 月的中期選舉。但把 25% 的關稅延後到明年才實施，是為了讓雙方談判可以繼續下去。不過，已有消息指出，若川普宣布新一輪對中國商品的關稅，中國將拒絕新的貿易談判，並祭出報復。

此外，這麼做也是讓在中國設有供應鏈或貿易往來的美國企業，得以在這段緩衝時間內，調整和尋找其他新的供應鏈。不過，專家認為要做到不容易，特別對高附加價值產品更是如此。

外電報導，雖然美股、人民幣再消息公布後紛紛走跌，但表現還算溫和，預計接下來換中國方面宣布反擊時，股市可能會再向下探。以先前經驗來看，中國可能會在幾個小時內做出回應，先前中方曾表示，一旦美國再祭出關稅，中國也會再對價值 600 億美元的美國商品調升關稅。