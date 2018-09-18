川普宣布對2000億美元中國商品課10%關稅 明年增至25%

美國總統川普週一 (17 日) 宣布，將對價值 2000 億美元的中國進口產品徵收 10% 的關稅，這些關稅將在今年結束後增加到 25%。

川普政府這項宣布，料將加劇世界兩大經濟體之間的貿易衝突。中國已經威脅，要對新的貿易壁壘進行報復。

官員表示，10% 的關稅將於 9 月 24 日生效。

白宮由最初清單中，刪除了約 300 種商品，包括智慧手錶、部分化學品和其他產品，如自行車頭盔和高腳椅。官員指出，清單中沒有增列的項目，但是價值仍將維持在 2000 億美元。

關稅明年將上調至 25%

川普在一份聲明中表示，關稅將在 2019 年 1 月 1 日上升至 25%，並補充說「如果中國對我們的農民或其他行業採取報復行動，我們將立即進行第三階段，即約為 2670 億美元的額外進口關稅。」

川普先前表示，只要他願意，這些額外的關稅已經準備好，可以在短時間內通知。

此舉只會加劇華盛頓與北京之間的緊張關係。中美雙方先前進行過一系列談判，但未能就解決白宮對中國貿易行為的擔憂達成協議。

川普稱中國不願改變

川普在聲明中說：「我們已經非常清楚表明，中國需要做出的改變，我們給了中國更多公平對待我們的機會。」「但到目前為止，中國一直不願改變做法。」

今年 7 月，白宮已經對價值 500 億美元的中國產品徵收關稅，北京方面採取了同等報復行動。

知情人士表示，如果川普宣布新一輪對中國商品的關稅，中國將拒絕新的貿易談判，並祭出報復，主要針對從液化天然氣到飛機的 600 億美元商品。