美國政府拒絕中資 日企趁機加大併購美企力道

美中貿易爭端升級，美國頻以國家安全為由，否決中國公司的併購。這給了日本企業絕佳的機會，加大對美國企業的收購力度。

外電報導，不少日本顧問公司建議企業，把握天賜良機加快併購美國公司的腳步。

這些建議似乎已經產生了影響。據東京研究機構 Recof 數據，自今年以來，日本企業已在美國達成 177 筆交易，總支出達 4.7 兆日圓 (約 420 億美元)，有望將打破 1990 年前 9 個月，創下的 178 筆成交紀錄。

相較之下，中國企業前 2 年的併購熱潮急速降溫，即使協議談成，也遭美國外國投資委員會 (Committee on Foreign Investment)(CFIUS) 否決。

少了中國買家競爭

東京 Shearman＆Sterling 併購律師 Kenneth Lebrun 表示，5 年前每次的併購行動，總會有中國公司願比其他人支付 30% 的資金，如今他們不用顧慮來自中國的競爭。

花旗集團日本併購部門主管 Yoshinobu Agu 表示，面對來自中國的戰略性買家減少，對日本企業來說，現在最大的對手往往是另一家日本企業。

如今的併購頭條新聞，更常見到日本買家的身影。例如，上週日本晶片製造商 Renesas Electronics(瑞薩電子) 以 72 億美元，收購美國競爭對手 Integrated Device Technology(IDT)。今年早前，旭化成 (Asahi Kasei) 同意以 11 億美元（包括債務），收購總部位於美國的 Sage Automotive Interiors。

一位參與日本收購的資深併購銀行家表示，對美國當局來說，他們現在認為日本是「安全」的買家，穩定而可靠。若是和中國沾邊，就存在許多不可預測性。例如，在 Broadcom 提出以 1420 億美元收購高通公司時，立刻就遭川普政府以「國家安全」為由，否定併購的可能性。

也有併購律師表示，這種好時機對日本來說也不會持續太久，CFIUS 也已經開始警覺日本企業的潛在威脅。

美中兩國反應仍待觀察

不過，併購專家警告，日本在美國的交易也面臨被中國競爭監管機構阻止的風險，就像高通公司以 440 億美元收購總部位於荷蘭的恩智浦半導體 (NXP Semiconductors)，被迫無疾而終。

Renesas-IDT 交易，提供了一個測試機會，看看這筆交易會不會通過美國與中國的監管。

Renesas 執行長 Bunsei Kure 表示，兩家公司各自都已先調查過情況，確信風險夠小。

如果順利，這筆交易預計在 2019 年上半年完成。

Kure 說，這次收購將為公司帶來互補的、市場領先的資產，以及極其優秀的專業人士團隊，提升嵌入式解決方案的能力。將使 Renesas 能夠擴大產品範圍，並擴展到不斷增長的數據經濟相關領域。