公用事業+基礎建設基金處貿易戰區外 富豪、主權基金逆勢搶進

中美貿易戰如火如荼，美國周三再度祭出 2000 億美元報復清單，引發全球股市動盪不安。不過，水電瓦斯等公用事業及基礎建設相關產業，因為多屬區域型商業行為，受貿易戰火影響有限，加上高殖利率優勢，吸引李嘉誠等富豪和主權基金搶進，表現逆勢突出。

根據 Bloomberg 統計，自 3 月 22 日美國總統川普宣布將對中國課徵懲罰性關稅方案以來，MSCI 全球公用事業指數累計上漲 4.82%，優於 MSCI 世界指數 2.14% 的漲幅。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人李奇潭表示，因為貿易戰帶來心理層面衝擊，今年來全球股市表現動盪不安。尤其是中、美雙方各自公布第一批加稅清單後，6 月以來，股市波動更為劇烈，投資人紛紛尋求避風港。水電瓦斯等公用事業與基礎建設相關產業趁勢展現防禦特性，吸引資金流入。

李奇潭指出，水電瓦斯等公用事業關乎民生基本需求，所以為各國特許行業，擁有政府政策保護，屬於區域型的商業行為，位處貿易戰區之外。其次，這類產業享有合理的利潤空間，能夠長期回饋股東，股息殖利率具有相當的吸引力。

今年來，李嘉誠旗下的長和集團和各國主權基金，都加碼布局水電瓦斯相關產業。長和集團在 6 月對澳洲天然氣公司 APA 發出收購要約，溢價幅度達 3 成以上；位處中東的卡達主權基金上半年增持全球大型整合型電力公司 Iberdrola 股權；新加坡主權基金則大舉買進全球大型交通運輸公司 Atlantia。

李奇潭強調，從全球富豪與主權基金布局動向顯示，水電瓦斯等行業無畏貿易戰衝擊，投資價值浮現。第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金有別於傳統基建基金，聚焦成熟國家的水電瓦斯輸配送、鐵公路橋樑收費營運等，避開工程建設，適合作為中長期核心資產。