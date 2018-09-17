特斯拉Model3第三季產量或達標 拼多多稱全量下架散裝紙尿褲

熱點新聞

· 產量屢屢「跳票」的特斯拉，第三季可能要發飆了

特斯拉平價電動車 Model 3 產量最近七天達到大約 6700 輛。到目前為止，特斯拉第三季共生產了 6.43 萬輛電動汽車，其中 4.22 萬輛是 Model 3。如果上述數據屬實，那意味著在第三季還有半個月的情況下，特斯拉產量就已經超過了第二季。第三季還有兩周左右時間，如果能保持這一速度，Model 3 產量將能接近特斯拉此前預計的第三季最高的 5.5 萬輛目標。

· 蘋果庫克：從中國學會了做大屏 iPhone 和雙卡雙待

Tim Cook 稱是中國市場讓蘋果認識到雙卡雙待的重要性，並把它引進來。中國沒有經歷所謂的桌面網路階段，而是直接擁抱了行動網路，這一定程度上解釋了為什麼中國行動支付占有率如此之高。

· 拼多多稱將全量下架散裝紙尿褲

近日在梨影音平台上，拍客發布《黑心! 實拍拼多多熱賣紙尿褲工廠》的短影音，在這長達 4 分 16 秒中，生產紙尿褲的的環境極為惡劣，有的甚至是過期、三無產品。隨後，在拼多多在給媒體的通稿中回應，在事實查清之前，平台將立刻先行對影音所述的兩個店鋪即「天使寶寶母嬰坊」、「舒適天使母嬰坊」所涉及的消費者啟動賠付綠色通道，同時，平台將立即先行在電商行業率先全量下架散裝紙尿褲商品，並願聯合執法部門推動整個產業的整治。

· 奇襲的趣頭條：IPO 首日最高漲 190% 五次暫停交易

趣頭條於美國時間 9 月 14 日在那斯達克掛牌上市。發行價定為 7 美元每 ADS，處於 7-9 美元的發行區間下限。開盤約 2 分鐘暫停交易，漲幅 48.86%。開盤不到 15 分鐘，漲幅 80% 暫停交易; 開盤不到 20 分鐘，漲幅 113% 第三次熔斷; 開盤半小時，漲幅收窄至 95.43% 暫停交易。收盤前兩小時，漲幅 138.43% 第五次暫停交易，市值最高超過 58 億美元。

· 騰訊在港拿下基金牌照

由騰訊和高瓴聯合戰略投資的高騰國際資產管理有限公司，近日獲得香港證監會頒發的 4 號及 9 號牌照 (公募)，可在香港或其他合格境外地區設立投資於海外市場的基金，在香港開展公募、私募基金管理和證券投資諮詢業務。

· 蔚來上市新融資僅夠撐一年半，多次延遲交付內情曝光

儘管最終的融資額度較首次招股書中的 18 億美元有所縮水，但蔚來的上市仍是今年以來赴美 IPO 的中國企業中，第三大融資規模的公司，但如果按照蔚來此前日均「燒錢」1200 萬元人民幣的節奏來計算，此番上市也僅僅能幫助蔚來「續命」18 個月的時間。

· 亞馬遜正調查員工因受賄而泄露數據的行為

亞馬遜正在調查內部員工受賄泄露數據事件，以根除其網站上的虛假評論和其他賣家的欺詐行為。據購買過數據的賣家稱，亞馬遜的員工藉助仲介向第三方商家出售內部數據和其他機密資訊，以此為那些購買數據的商家建立優勢。

投研觀點

· 光大證券：維持小米目標價 19.6 港元

光大證券近期基於分部估值法，維持小米目標價 19.6 港元，並予以「增持」評級。日前，雷軍發出內部郵件宣布了小米集團最新的組織架構調整和人事任命。新設集團參謀部和集團組織部，並梳理了複雜的業務結構，將電視部、生態鏈部、MIUI 部和互娛部四個業務部重組成十個新的業務部，直接向 CEO 匯報。光大證券認為此次架構調整，從戰略規劃，團隊、業務管理等方面展開了自上而下的深刻變革，是小米作為科技巨頭進階的必經之路，未來裂變成效值得期待。

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