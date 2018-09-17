大摩猛砍京東目標價 滴滴外賣或轉戰海外

熱點新聞

• 滴滴、美團暫緩戰火，滴滴外賣有意轉戰海外

滴滴叫停了本定於 8 月開拓濟南外賣市場的計劃，而美團也表示不會加大對網約車的投入。消息人士稱，滴滴外賣可能會轉到國際化部門，進行海外擴張。其可能會模仿 Uber EATs，在海外依託網約車做外賣。

• 盒馬鮮生首份成績單：成熟門店坪效超 5 萬元，單店日均銷售額超 80 萬元

截至 2018 年 7 月末，盒馬已在全國 14 個城市擁有 64 家門店，服務超過 1000 萬消費者。盒馬 CEO 侯毅表示，在模式得到驗證後，盒馬將繼續密集開店擴大規模，今年 9 月底將在 12 個城市開出 18 家門店，年內門店數量突破 100 家。

• 騰訊基金版圖再擴容：與高瓴合資的基金公司獲批香港牌照 進軍海外

騰訊、高瓴資本聯合設立的基金公司獲批香港證監會 4 號、9 號牌照，可在香港和其它合格境外地區設立投向海外市場的私募基金、公募基金，以及開展證券投資諮詢業務。此前，騰訊通過參股和設立全資基金銷售子公司的形式，順利在大陸打開基金市場。

• 馬斯克又道歉了！特斯拉從「生產地獄」進入「交付地獄」

特斯拉 CEO 在周日推特上針對交付延遲致歉，稱公司正身處「交付地獄」。此前媒體報導稱，公司的生產已經不再成問題，Model 3 第三季產量有望接近特斯拉此前預計最高的 5.5 萬輛目標。

• 馬化騰：不能拒絕人工智慧領域的「奧林匹克」，更不能「閉門造車」

馬化騰表示，人工智慧技術是一場跨國、跨學科的科學探索工程，即便有競爭，也像一場「奧林匹克」競賽，通過「你追我趕」的互相激勵、協同創新，共同把人類的認知極限推向「更快、更高、更強」，最終的目的是提升人類的生活品質。

• 馬雲談 AI：未來 10-15 年傳統製造業的痛苦將遠超今天的想象

2018 世界人工智慧大會上，馬雲金句頻出：「傳統製造業如果不能從規模化、標準化向個性化和智慧化轉型，將很難生存下去」；「未來每天工作 4 個小時，甚至 2 個小時。我們做不到，我們的孩子能做到。」

• 李彥宏：今天的現代化就是 AI 化，未來所有企業都與 AI 有關

李彥宏稱，20 年前資訊化即現代化，今天的「現代化」就是 AI 化，即人工智慧化；他認為，「AI 化公司」應該具備三個條件：具備 AI 思維、擁有 AI 能力、遵循 AI 倫理。

• 雷軍：人類進入了「人工智慧新時代」，小米布局 AI 突破口是 IoT 領域

雷軍在人工智慧大會上表示，IoT 設備的數量級比行動時代再增長一個數量級。更重要的是在這個時間點，5G 馬上就要來了，5G 其實是為 IoT 時代準備的通訊方式，有 5G 的助力，IoT 還會插上起飛的翅膀。

投研觀點

• 摩根士丹利大幅下調京東目標價 京東盤前下跌

出於對京東近期業績下滑的擔憂，摩根士丹利將京東目標價由 37 美元大幅下調至 25 美元，京東盤前股價下挫約 3.5%。

大摩分析師 Grace Chen 指出，下滑的 GMV 和利潤增速都讓市場充滿對京東的擔憂。

目前，大摩給出的目標價是全華爾街最低的。京東現在有 24 個買入評級，14 個持有評級，尚無賣出評級。據彭博社數據，平均目標價為 40 美元。

本欄目提供美港 A 三大市場明星公司新聞及投研最新動態，覆蓋公司列表如下：