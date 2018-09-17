向貝佐斯看齊 Salesforce老闆夫婦1.9億美元收購時代雜誌

不讓貝佐斯 (Jeff Bezos) 專美於前，另一位億萬富翁科技企業 CEO 收購著名的出刊品。這次是 Salesforce (CRM-US) CEO Marc Benioff 和他的妻子 Lynne Benioff。他們出資 1.9 億美元向 Meredith (MDP-US) 公司收購《時代雜誌》。

《時代雜誌》總編輯 Edward Felsenthal 週日晚間通知他的同事這筆交易，「Benioff 將把《時代雜誌》視為家族投資。」

Felsenthal 說，「它與 Marc 在 1999 年成立的軟體公司 Salesforce 沒有任何關係。」「雖然他們不會成為公司的經營者，但我們非常幸運能夠在重建新公司時獲得 Marc 和 Lynne 的教導和指引。」

《華爾街日報》報導，Meredith 表示，該交易預計將在未來 30 天內完成。

《時代雜誌》的交易立即讓人想起貝佐斯以 2.5 億美元收購《華盛頓郵報》。剛好差不多就在 5 年前，當時這筆交易非常令人矚目，由一家科技企業入主新聞業務。

收購《華盛頓郵報》與貝佐斯身為亞馬遜 (AMZN-US) CEO 的角色是分開的。

Benioff 在《彭博》的億萬富翁名單上排名第 246 位，他承諾收購《時代雜誌》也是類似的安排。

他在電郵中指出，「幾乎每個人都知道，《時代雜誌》是我們歷史和文化的寶庫。」「我們非常尊重整個組織，並且很榮幸現在將《時代雜誌》作為我們家族重要投資組合的一部分。」

Benioff 說：「《時代雜誌》的力量始終在於其獨特的故事，講述影響有關會影響我們所有人及相關聯的問題。」「Lynne 和我將不會承擔《時代雜誌》的任何營運責任，頂多看起來只是這個歷史性和標誌性品牌的管家。」

儘管有這些保證，但對於矽谷 CEO 接管《時代雜誌》一定引起市場密切觀察，畢竟這本雜誌經常報導科技對社會影響等主題。

這筆交易也讓人想起 Laurene Powell Jobs 去年收購《大西洋雜誌 (The Atlantic)》大部分股權一事。這位知名的投資者和慈善家是蘋果創始人賈伯斯的遺孀。

Felsenthal 在給工作人員的備忘錄中說，Benioff 買下《時代雜誌》是有「綜合的目的性」。

他說，「Marc 和 Lynne 給我們帶來的第一個挑戰之一就是從大處著眼，真正的大事。除了 5 年計劃之外，《時代雜誌》在 2040 年會是什麼樣子？幾十年後對人們意味著什麼？」「這就是我們所有人都在考慮的事情，因為我們知道如何做到最好才能為《時代雜誌》創造一個新的家園，我們需要資源才能發揮作為個人和團隊的最大潛力，由具有創新和建立協助、創造性文化良好記錄的業主予以支持。」

去年 11 月，Meredith 控制了《時代雜誌》和時代公司 (Time Inc.)，但隨即轉頭表示將出售一些不太適合該公司的刊物。例如，《時代雜誌》是週刊型新聞雜誌，而 Meredith 的大多數品牌都是月刊。

Meredith 在 3 月份確認了出售計劃。它原本希望在幾個月內達成協議，但這個過程花費的時間遠遠超過預期。

Meredith 仍在努力出售其他 3 個前時代公司旗下刊物：《財富 (Fortune)》、《錢雜誌 (Money)》和《運動畫刊 (Sports Illustrated)》。Benioff 無意收購這些刊物。

Meredith 發言人表示，這 3 份刊物的交易預計將在「不久的將來」公佈。