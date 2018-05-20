兩種企業 能登《天下雜誌》營運績效50強榜單

作者：陳顥仁 攝影：AP

能登上《天下雜誌》營運績效 50 強的榜單，並不容易。去年台灣經濟外溫內冷，只有兩種企業，才能擠進榜單：它們不是掌握技術跟上趨勢，就是找對策略逆風高飛。去年，台灣經濟外溫內冷，反映在《天下》兩千大企業調查「營運績效 50 強」的榜單上，外貿為主的製造業大軍，在 50 強中搶下 41 席。

能登上《天下》營運績效 50 強的榜單，並非易事。因為，不但要去年營收、獲利、股東權益報酬率表現好，還要加上過去三年的營收、獲利成長率與累計獲利的排名。因此上榜的都是具有長期穩定、又具短期爆發力特性的企業。

今年的上榜企業，可分為兩類：一類是抓對潮流，在利基市場生根，隨新科技發光發熱的潮流型企業。

另一類則是策略獨特，累積高進入門檻，逆風高飛的反趨勢型企業。

潮流型企業：抓住新領域，扶搖直上

過去一年最熱的潮流，非電競娛樂、物聯網、車用電子、自動化設備莫屬。「未來的想像逐步被實現，」勤業眾信管理顧問公司總經理鄭興形容。

第一名的美律，成長最快的娛樂部門，得力於無線耳機、抗噪耳機，與技術迥異的電競耳機。

物聯網的應用，帶動了新的數位基礎建設發展。台新投顧副總經理黃文清指出，做雲端伺服器的緯創（第 40 名）、設計雲端資料傳輸晶片的譜瑞（第 23 名），都受惠於物聯網，平均營收獲利都有雙位數成長。

去年，包括英、法、德、荷蘭等國紛紛訂出時程表，禁售純燃油車。電動車將明確成為主流，供應特斯拉連接線束的貿聯（第 26 名），以及電池材料的美琪瑪（第 30 名）、康普（第 43 名），受惠電動車題材，皆以營收獲利雙位數成長的佳績入榜。

在工業 4.0 部份，黃文清指出，中國這幾年大力發展自動化，拉高了自動化設備供應鏈的相關需求，台商也跟著受惠。

生產氣動元件的亞德客（第 5 名），以及生產滾珠螺桿與線性滑軌的全球傳動（第 29 名），都是因此入榜。

「製造業不升級，就等著被淘汰，」全球傳動總經理李進勝說，各行各業都在融入自動化，連靠人海戰術的製鞋業都在投資自動化設備。

這些新科技的發展，不論是物聯網、電動車帶動的車用電子，或是象徵智慧製造的工業 4.0，也創造出了各個領域對於感測器的相關需求。

這讓之前就看好 3D 感測的致茂電子，成功以雙位數的營收、獲利成長，拿下營運績效 50 強企業的第 11 名。

而過去一年半，暴漲暴跌的比特幣引發的挖礦潮，及背後的區塊鏈應用，則驅動著 IC 設計業的成長。

「整個 IC 設計業在 2017 年成長了 15％，」工研院產經中心主任蘇孟宗指出，比特幣是很重要的因素。以創意電子為例，其三成營收來自比特幣。

反趨勢企業：策略為王，逆風高飛

在反趨勢企業中，最一枝獨秀的當屬跟美律並列第一名的信義房屋。

台灣的房地產市場從 2015 年開始回落，房市交易冷清，相關產業一片哀鴻遍野。

但信義房屋 2017 年營收、獲利分別成長 134.64％及 204.67％。「營收及獲利的成長，主要來自於大陸建案的貢獻，」信義房屋策略長周莊雲表示，除了大陸建案外，在代銷事業及日本、馬來西亞巿場皆有不錯表現。

黃文清分析，受中國大陸限污令的影響，造紙業普遍表現不佳。但榮成紙業（第七名）的包裝紙箱，因為符合環保規範，反而因為嚴苛的法規受惠。目前，阿里巴巴等電商都採用榮成紙業的包材。

在這波外溫內冷的景氣復甦趨勢下，脫穎而出的企業，不是憑藉技術而抓住趨勢、掌握利基，就是策略運用得當，走一條不同的路的企業，值得外界關注。（責任編輯：洪家寧）

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來源：《天下雜誌》 647 期

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