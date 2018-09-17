小摩：貿易戰升級為美股最大風險 將拖累企業獲利

J.P. Morgan.(摩根大通)(小摩) 報告指出，主要合作夥伴的貿易戰升級的威脅是美國股市面臨的最大風險，並可能成為 2019 年企業獲利的主要拖累。

分析師使用文本挖掘工具，分析 7000 多份財報，以追蹤有關貿易關稅、稅收改革、投入成本，股東回報和投資支出的評論，發現比起稅收改革，大多數公司更關注貿易衝突。

分析師發現，三分之二的工業公司，以及超過一半的材料公司，都在財報電話會議中提到這類交易風險。

至今為止，美國投資人似乎並不太關注關稅對第 3 季業績的潛在影響，自 6 月底以來，S&P 500 指數仍舊上升 6.7%。

恐帶來財報展望負面衝擊

報告估計，最初一輪中美相互對進口的 50 億美元徵收關稅，到目前為止，對 2018 年的每股獲利，比起全年預計 30 美元的成長，總計只有大約 1 美元的影響。

然而，報告指出，如果緊張局勢加劇，對全年每股盈餘的影響，可能增加到 8-10 美元，如此，將使得財報預期出現顯著的負面修正。

上週有消息指出，美國總統川普已經指示助手，要開始對中國 2000 億美元商品課徵關稅，使美股上漲受限。

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，當類似新聞出現，市場下意識的反應是先賣再說。「總統已經發了幾條推文，表示他並不急於達成協議，但儘管如此，談判顯然會恢復。問題在於，這能不能帶來雙方更多的協商。」

褐皮書稱貿易戰影響投資

美國聯準會的「褐皮書」，收集了全國各地企業的訊息，由 7 月 9 日褐皮書指出，所有 12 個聯準會地區的製造商，都對關稅的影響表示「擔憂」。許多報告指出，由於新的貿易政策，導致價格上漲和供應中斷。

褐皮書指出，這種擔憂促使一些企業縮減或延後資本投資。

報告也表明，所有地區普遍回報關稅導致成本上升，同時因為企業成本上升通常快於銷售價格上升，因此可能對第 3 季企業的毛利率和獲利造成壓力。