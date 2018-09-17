郭明錤「預購評論」：下修iPhone XS今年下半出貨比重 維持XS Max、調升XR

知名蘋果分析師郭明錤在週日 (16 日) 晚間最新一份研究報告中表示，針對蘋果新品發布會後發表「預購評論」，郭明錤估計 iPhone XS Max 平均出貨時間將縮短，因 iPhone XS Max 供貨狀況改善，而在 2018 年下半年裡，估計市場對 iPhone XS 的需求將是最差。

郭明錤表示，iPhone XS Max 符合預期，代表蘋果的高價策略是相當成功，再加上具備金色機殼、雙卡與加大螢幕，估計來自中國的需求表現將會相對強勁；而與 iPhone X 相比，XS Max 平均出貨時間估縮短，郭明錤認為，這是因為 XS Max 供貨改善，宣布維持 XS Max 佔 2018 下半年新機出貨比重 25-30% 之預測。

郭明錤並在該份研報中，表示不看好 iPhone XS 之市場需求，郭明錤指出，iPhone XS 預購後普遍可在 9 月 21 日準時出貨，但也反映了需求不佳，認為主因在於更多消費者想購買 XS Max 與 XR，郭明錤宣布下修 XS 佔 2018 下半年新機出貨比重自 15-20% 至 10-15%。

而針對 iPhone XR，郭明錤認為，因 XR 價格更具競爭力，且在中國市場支持雙卡雙待，故出貨展望正向，郭明錤上修 XR 佔 2018 下半年新機出貨比重自 50-55% 至 55-60%，並預估 XS Max 與 XS 的出貨高峰在 10 月，XR 則在 10 月後開始出貨並有利供應鏈動能。

郭明錤預估 2018 下半年新款 iPhone 出貨量，年成長將小幅成長至 7500-8000 萬部之間。

蘋果 2018 新品發布會中，另一眾所矚目的焦點，即是 Apple Watch Series 4，郭明錤認為，Apple Watch Series 4 因支援心電圖 (ECG) 等創新功能，故市場反映是優於預期。

郭明錤預估 2018 年 Apple Watch 出貨量達 1800 萬部，Series 4 出貨佔比約 50-55%，且若未來 ECG 能支持更多國家，相信會更進一步推升出貨動能。