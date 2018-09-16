產量屢屢「跳票」的特斯拉 第三季可能要發飆了

產量目標屢屢「跳票」的特斯拉，第三季可能要揚眉吐氣一次了。

據電動汽車媒體 Electrek 獲得的內幕消息，特斯拉平價電動車 Model 3 產量最近七天達到大約 6700 輛，逼近 6 月份所創紀錄——6 月底的特斯拉（含 5000 輛 Model 3）產量大約為 7000 輛 / 周。

Electrek 報導稱，到目前為止，特斯拉第三季共生產了 6.43 萬輛電動汽車，其中 4.22 萬輛是 Model 3。如果上述數據屬實，那意味著在第三季還有半個月的情況下，特斯拉產量就已經超過了第二季。特斯拉 7 月 2 日公布的數據顯示，其在第二季是生產了 53339 輛電動汽車，其中 Model 3 生產了 28578 輛，餘下 24761 輛是 Model S 和 Model X。

值得一提的是，Electrek 還稱，特斯拉汽車最近兩天的產量達到約 2300 輛，這也意味著，在整周都保持如此生產速度的情況下，單周產量將略超 8000 輛（其中 Model 3 產量為 6000 輛）。第三季還有兩周左右時間，如果能保持這一速度，Model 3 產量將能接近特斯拉此前預計的第三季最高的 5.5 萬輛目標。

為什麼特斯拉如此看重 Model 3 的生產？摩根士丹利分析師 Adam Jones 在此前的報告中提供了線索。

Model 3 是特斯拉旗下首款平價電動車，特斯拉希望靠 Model 3 以低價走量攻占中低端市場，進而實現盈利。Jones 認為，如果 Model 3 產量無法實現目標，這也許只是特斯拉股價「自由落體」的開始。對於一個需要外部融資來支持其戰略的公司來講，股價下跌容易形成惡性循環，導致股價波動性的進一步加劇。如果特斯拉想要以更好的估值來獲得融資，那麼必須要提高 Model 3 的產量。

特斯拉 CEO 馬斯克和市場似乎都對特斯拉第三季產量抱有信心。

馬斯克上周表示，特斯拉在第三季的生產、交付量將較第二季翻番。這提振了市場的樂觀情緒。Loup Ventures 的分析師 Gene Munster 表示，如果特斯拉能夠達到該目標，股價將升破 300 美元。

9 月 15 日周五，特斯拉股價收於 295.20 美元，全周漲 12%。該股票在過去 30 天內下跌 15％，並從 52 周高點下跌 24％。

『新聞來源／華爾街見聞』