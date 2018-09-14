蔚來汽車受關注 盤前股價漲逾5%

中國電動車製造商蔚來汽車 (NIO-US)，上市首日一度破發，但隔日股價飆漲 75.76%，至 11.60 美元，今 (14) 日美股盤前，股價漲逾 5%。

台北時間週五晚間 9 點 23 分，Market Watch 數據顯示，蔚來汽車盤前股價上漲 5.09%，至 12.20 美元。

蔚來汽車盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Market Watch)

有「中國特斯拉」之稱的蔚來汽車，上市當天一度破發，但最終收在 6.60 美元，上漲 5.4%。

上市次日，蔚來汽車盤中一度大漲 90%，最後收漲近 76%，至 11.60 美元。

雖然股價表現亮眼，但美國券商 Bernstein 報告稱，蔚來汽車目標價僅 4.2 美元，並給予「跑輸大盤」評級。

蔚來汽車預估，其電動車銷售量，可在 2020 年達到 10 萬輛，於 2025 年達到 30 萬輛；然而，Bernstein 研判，在電動車銷售受到地域限制，以及中國新能源汽車市場滲透率不斷提升等情況下，蔚來汽車的實際銷售量，將低於預期。

Bernstein 估計，2020 與 2025 年，蔚來汽車的銷售量，分別只有 5 萬與 16 萬輛。

Bernstein 亦稱，由於蔚來汽車的電動車成本過高、售價過低，極可能在未來 12 至 18 個月，再度於資本市場籌資。