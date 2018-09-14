港股再漲271點 U+A0比亞迪急漲8%

港股繼昨日飈升669點後，9月14日升勢持續。隔夜美股三大指數造好，中美貿易緊張局勢略為緩和，恒生指數開市已見高開215.3點，9:33升幅收窄至全日低位，報27027.45點，較昨日收市27014.49點只微升12.96點；隨後再次飈升，午後升幅擴大，14:47升至全日高位27340.02點，最多升325.53點，上下波幅312.57點。收市報27286.41點，升271.92點或1%，成交金額萎縮至868.9億港元。兩日累計升幅941點。

恒生國企指數收市報10575.17點，升72.16點或0.7%。

9月恒生指數期貨於15:57報27260點，升273點，未平倉合約逾14.8萬張。

10月恒生指數期貨報27266點，升285點，未平倉合約近5000張。

騰訊(00700-HK) 股價連升3日，收市報330港元，升6.2港元或1.9%。騰訊已5度進行公司回購，合共涉資1.63億港元，作價介乎306至322港元。另外騰訊管理層出席9月13日投資者路演時表示，近日連續回購公司股份，反映對業務發展前景有強烈信心；公司仍計劃每季推出5至8款新戲。

中國平安(02318-HK)收市報75.15港元，升0.95港元或1.3%。銀河娛樂(00027-HK)收市報49.85港元，升1.85港元或3.9%。

連跌4天的藥股終見回穩。石藥集團(01093-HK) 收市報16.84港元，升0.48港元或2.9%。之前4天累計下跌2.86港元。中國生物製藥(01177-HK)亦升0.05港元或0.7%，收市報7.43港元。

比亞迪(01211-HK)表現最突出，升幅達8.2%或3.7港元，收市報49.1港元。內地傳媒報導，全國政協副主席萬鋼，率全國政協經濟委員會調研組赴深圳，就新能源汽車產業發展情況進行調研，其中一處考察地點就是比亞迪，並廣泛聽取意見建議。

新鴻基地產(00016-HK)亦成為交投活躍股只，收市報117.2港元，升2.5港元或2.2%。新鴻基地產昨日公佈6月底止年度業績，純利同比增長19.5%至499.51億港元；末期息每股3.45元，扣除投資物業公允值基礎純利亦達303.98億港元，同比升17%。

金沙中國(01928-HK)亦見顯著上漲1.4港元或4.1%，收市報35.2港元。中國恒大(03333-HK)亦見升1.2港元或4.7%，收市報26.8港元。

逆市下跌股票則有工商銀行(01398-HK)，收市報5.49港元，跌0.01港元或0.2%。連升3天的中國海洋石油(00883-HK)則現回吐，收市報14.62港元，跌0.1港元或0.7%。中國石油化工(00386-HK)跌0.14港元或1.8%，收市報7.54港元。

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