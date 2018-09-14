走過最深的路是A股的套路！創指跌1.78%再創新低

截止收盤，滬指收報2681.65點，跌0.18%，成交額1050億;深成指收報8113.88點，跌0.61%，成交額1458億;創業板收報1366.57點，跌1.78%，成交額477億。今日，滬股通淨流入16.31億，深股通淨流入12.95億。

前天指數在股災底的懸崖邊命懸一線急需人工呼吸，昨日受益於美帝主動提出毛衣戰繼續談和的利好消息，下了點藥刺激A股高開低走上演了深V用力過猛;昨天股市個股普漲，讓觀眾誤有一種覺得自己又踏空了的感覺，但其實隔天又發現指數隻不過還在區間震蕩而已。近日，看盤看的心律不齊，心電圖波動過大，A股果然是在鍛煉投資者修身養性的本事。

今日（9月14日），滬深兩市小幅略微高開，新能源汽車產業鏈表現強勢；隨後，滬指維持低位震蕩態勢，午後白酒股走高，帶動滬指盤中小幅翻紅；而創業板指則一路下探，跌幅持續擴大，臨近收盤小幅跳水再創年内新低，科技股殺跌較為嚴重。

從盤面上看，釀酒、汽車、港口水運、煤炭採選、民航機場等行業領漲兩市，航天航空、工藝商品、通訊、軟件服務、貴金屬、電子信息、安防設備、石油等行業領跌兩市;題材概念上，稀土永磁、新能源車、小金屬、鋰電池、充電樁等表現相對較好，數字中國、網絡安全、高送轉、次新股、京東金融、國產軟件、生物識别、知識產權、5G等概念表現較差。總體而言，市場呈現小幅震蕩下跌，行業個股漲少跌多。

科技股殺跌 大摩稱科技板塊離總清算不遠了？

消息面上，國務院印發關於加強國有企業資產負債約束的指導意見，高層加強約束國企負債，進一步助力國企降槓桿。長期來看，有利於國有企業進一步向好，推動經濟升級，但短期利好刺激不大；不過近日商務部稱，中方確已收到美方邀請，雙方正就具體細節進行溝通。昨日午後的強勢反彈正是對靴子短期落地的利好體現，預計市場短期内受此利空影響較小.外圍股市受此消息也比較強勢，隔夜美三大股指收漲，中概股全面爆發，蔚來汽車領漲近80%，帶動國内汽車板塊走強。

但是，中小創風向標創業板指今日表現極弱，以軟件、5G為代表的科技股一路走低，殺跌較為嚴重，行業消息稱記憶體價格的下滑半導體行業現正急劇降溫，給整個行業的利潤率造成了巨大的壓力，另外，尤其是在第二輪國會科技公司高管聽證會之後科技領域可能在新規則下受到更加嚴格的監管，摩根士丹利分析指，科技板塊總清算的日子不遠了。今日，公佈了8月多項重要的經濟數據，總體來看喜憂參半，對於下半年經濟不景氣的擔憂併未得到緩解，後市中小創能否走出窪地還需要其他消息面或政策面的利好配合才行。

“妖股”再度作妖 樂視網全天振幅高達20%

市場今天分化也在意料中，盤面看著很活躍，但參與難度總體太大了。樂視網(300104-CN)復牌連續倆跌停，連帶今日復牌歸來德新交運(603032-CN)也被摁在跌停板上；本以為這樣會影響高位股的接力情緒，但令人驚詫的是午後妖股們紛紛異動打開跌停板，樂視網股價快速衝高衝擊漲停，全天漲幅震蕩高達近20%，成交資金近16億元;另一隻妖股德新交運也打開跌停板，翻紅上漲超6%——所以啊，“妖股”作妖，走過最深的路，就是A股的套路。

熱點方面，美股蔚來汽車昨夜盤中暴漲90%，直接刺激今天A股的新能源汽車產業鏈股狠狠激動了一把，鋰電池延續前兩日強勢，今天繼續輪動到了整車、充電樁等板塊；反觀昨日高潮了的軍工概念則分化明顯獲利回吐，通光電纜(300265-CN)衝擊四板失敗，新海宜(002089-CN)三板被砸開，板塊中僅有相對低位的電科院(300215-CN)超跌漲停。午後，白酒板塊快速衝高領漲兩市，帶了一把節奏一度拉動滬指回升翻紅，白酒行業基本面表現依舊良好，板塊能否在9月恢復強勁走勢，中秋將是關鍵時點，投資應密切關註白酒銷量走勢。

值得一提的是，今日以軟件、5G為代表的科技股全天偃旗息鼓一路走低，浪潮信息(000977-CN)跌停，用友網絡(600588-CN)等加速破位下挫，該板塊自年初啓動以來這一批科技股持續震蕩攀升走出了明顯的中級回血行情，這背後機構等抱團大資金是重要推手，而現在隨著機構調倉併了結獲利則接連出現踩踏。

兩市人氣仍需時日積累

滬指近日刷新年内低點，併一度逼近2638點，昨日震蕩回升，大漲超1%。北上資金當日淨買入27.4億元，創9月以來單日最大淨買入，使本月北上資金由流出轉為流入。但今日滬指再現弱勢盤整，走勢一波三折，多空雙方博弈加劇，熱點板塊持續性不強，市場主線併不明確。

本週行情收四陰一陽，今天的市場情緒自然還是隨著指數日内分時震蕩，收盤時情緒再度走到低點，也就說明大概率還是會分化；近期市場連創新低與弱反彈交替出現，市場交投情緒再陷低迷，行情未見起色；量能不濟就隻能繼續築底，A股市場情緒恢復需要時間。有句話說的好啊，懂的了許多道理，還是過不好這一生。最後，喜聞樂見的告訴大家，今天週五是本週最後一個交易日，明天後天一定以及肯定是不會再跌的。

作者：毛莉

編輯：賀秋霞

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