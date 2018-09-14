【大行報告】東方匯理：高利率強美元為長線投資者提供切入點

全球金融海嘯十周年之際，東方匯理發表報告，指出自雷曼兄弟倒閉觸發大蕭條後，至今已是十周年，這讓環球經濟跌進自1930年以來最大的經濟危機深淵，並遺留4項不確定性。

1. 消失的去槓杆。雖然至今債務累積速度有所放緩，但難言去槓杆在絕對值上曾經出現過! 現時債券市場面對人為造低的息率，以及更脆弱的環境。對投資者而言，他們應更關注流動性、投資者結構等市場風險，多於通脹引發高息的風險。

2. 流動性的兩面。雖然中央銀行的資產負債表充斥著宏觀過剩流動性，然而微觀的市場流動性則在惡化，並扭曲了投資者的結構。例如高息市場，正由機構投資者轉移到零售投資者。這是後危機時代監管機構加強對銀行監管結果，銀行風險在下降，然而風險或已移向投資者方向。

3. 仍未明確的副作用。應對金融危機的宏觀政策，是透過貨幣政策和財政政策大規模地刺激增長；至今危機的影響程度遠較預期為長；並製造了一個通縮的環境。

4. 不平等和不穩定因素在增加。工資上漲不復見，金融市場出現復蘇景象，但實體經濟未有起色，資產通脹已替代了物價和工資通脹；企業盈利在增加，但本地收入在縮減；並對民生帶來負面影響。政治體制的缺失令不平等擴濶，民粹主義因而愈獲得支持。這對投資者帶來挑戰，包括不可預計的政治，歐洲移民問題，中國崛起導至權力再平衡，均對金融市場帶來波動。保護主義正抬頭，全球化成為了疑問。新環境下，以往環球貿易的投資策略要有所調整。

新環境下，報告認為投資者面對更廣義的風險，不單止過往的波動性，還有流動性。不過投資者不用過於保守，但主題要有輪替，增加聚焦於西方核心，及發掘市場錯配作為切入點。此外，還要重估資產類別中新湧現的風險。後危機時代，經歷過歐洲政府債務危機後，政府債券不再視作為全無風險；低息環境下，債券回報亦在下降。投資者更要加強分散投資，周邊債券及新興市場短期內或會受挫；未來還要面對高利率和強美元的威脅，這次價格調整將為長線投資者提供切入點。

報告重申，這個時候不用過於保守，而是選擇性活躍，對風險有所警惕，及增加資本儲存。

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