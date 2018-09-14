長建傳考慮分拆部分英國資產倫敦上市 股價連飆3天

彭博引述消息指出，長江基建 (1038-HK) 主席李澤鉅擬將部分英國資產在倫敦上市，長建正與投資銀行探討通過一個以 10 億美元計的基金，將持有的特定英國資產上市。消息指出，長建仍討論該上市實體的結構以及包含哪些資產，最終或不推進交易。

長建股價連漲 3 日，今 (14) 日一度站上年線，為近半年來首次，截至發稿，報港幣 62.4 元，漲 1.961%，暫成交港幣 3.8 億元，最新總市值來到港幣 1654 億元。

長建股價連續 3 天上漲。(圖：新浪財經)

長建在過去 10 年中構建了一個穩定的英國基礎設施資產網絡，範圍從污水處理設施、天然氣到鐵路一應俱全。長建財團於 2010 年以 58 億英鎊從法國電力公司收購英國電網，一年後又斥資 24 億英鎊買下公用事業 Northumbrian Water。2015 年，長建砸下 25 億英鎊收購 EversholtRail， 掌握了英國近 1/3 的鐵路客運運力。

李澤钜自 5 月 10 日接掌長和系後，積極拓展海外業務，早前與長實 (1113-HK) 及電能 (0006-HK) 組成財團，擬收購澳洲天然氣管道營運商 APA Group，涉資港幣 770 億元 (約 129.79 億澳元)，為長和系有史以來金額最大的交易；不久再斥資港幣 104 億元收購英國倫敦 Liverpool Street 火車站及地鐵站毗鄰的商廈 5 Broadgate。

這項收購澳洲天然氣管道運營公司 APA Group 案，昨 (13) 日已獲得澳洲競爭及消費者委員會 (ACCC) 的批准，ACCC 還表示，已經接受長建剝離西澳大型天然氣資產的承諾。

若長和成功收購後，將使得集團成為澳洲東海岸的主要天然氣管道業者，並在該市場獲得更大的定價權。

另外，長建於 7 月宣佈收購 VEON 持有的義大利流動電訊營運商 Wind Tre 餘下 50% 權益，涉資港幣 224 億元。