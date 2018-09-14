【異動股】汽車板塊表現強勢 江淮汽車(600418-CN)等多股漲停

今早，汽車板塊表現強勢，截止發稿，江淮汽車(600418-CN)漲停報5.51元，德聯集團(002666-CN)漲停報4.39元，奧特佳(002239-CN)漲停報2.53元，安凱此外，据中汽协统计，8月汽车总销量210.3万辆，同比下降3.8%，1~8月汽车累计销量1809.6万辆，同比增长3.5%，但增速较1~7月收窄0.8个百分点。在汽车销量总体不佳的形势下，8月新能源汽车销量为10.1万辆，同比增长49.5%，环比增长20.9%，环比增速由负转正。其中纯电动汽车销售7.3万辆，同比31.7%;插电式混合动力汽车销量为2.8万辆，同比130.8%。1~8月，新能源汽车累计销量为60.1万辆，同比增长88%。客車(000868-CN)漲停報4.97元，中通客車(000957-CN)漲8.66%報6.15元，天汽模(002510-CN)漲6.73%報4.44元，文燦股份(603348-CN)漲6.47%報29.6元，亞星客車(600213-CN)漲6.46%7.25元，常熟汽飾(603035-CN)漲6.65%報14.43元，天汽模(002510-CN)、金杯汽車(600609-CN)、合力科技(603917-CN)、寧德時代(300750-CN)大漲逾5%。

消息面上，蔚來汽車昨日大漲75%，直接帶動為其代工的江淮汽車以及其他整車股走強。此外，據中汽協統計，8月汽車總銷量210.3萬輛，同比下降3.8%，1~8月汽車累計銷量1809.6萬輛，同比增長3.5%，但增速較1~7月收窄0.8個百分點。在汽車銷量總體不佳的形勢下，8月新能源汽車銷量為10.1萬輛，同比增長49.5%，環比增長20.9%，環比增速由負轉正。其中純電動汽車銷售7.3萬輛，同比31.7%;插電式混合動力汽車銷量為2.8萬輛，同比130.8%。1~8月，新能源汽車累計銷量為60.1萬輛，同比增長88%。

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