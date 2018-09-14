亞太衛星(01045-HK)駁回商標侵權申訴

亞太衛星(01045-HK)公布，9月10日，法院基於缺乏對人管轄權而批准亞太香港提出駁回原告申訴的動議。法院裁定，原告未能作出所需的表面證明顯示法院可對亞太香港行使對人管轄權。此外，法院否決了原告提出的管轄權事實調查程序的動議。法官指示法院書記基於缺乏對人管轄權而作出駁回案件的判決並結案。

2017年6月26日公布，亞太香港收到原告於紐約縣之紐約州最高法院就提出輔助商標侵權及代理商標侵權的申訴而存檔的傳票及申訴。該項法律行動已於2017年7月18日移交至屬聯邦法院的美國紐約南區地方法院。

2017年6月30日公布，Fashion Television LLC向公司直接全資附屬公司亞太香港提出輔助商标侵權及代理商标侵權的申訴。原告提出亞太香港向其客戶提供轉發器服務以供其傳播由奧地利公司Fashion TV Programmgesellschaft mbH(Fashion Austria)發行的「Fashion TV」電視頻道的行為侵犯了其商标權，要求頒令禁止侵權行為并賠償1220萬美元損失。

公告顯示，2017年6月26日，亞太香港收到日期為2017年6月20日的傳票及申訴。Fashion Television LLC作為原告于紐約縣的紐約州最高法院提出申訴。原告在申訴中稱其正經營名為「Fashion Television」的電視頻道，且已于全球超過一百個司法轄區注冊了「Fashion Television」及「Fashion TV」等在内的商标。原告提出亞太香港向其客戶提供轉發器服務以供其傳播由奧地利公司Fashion TV Programmgesellschaft mbH(Fashion Austria)發行的「Fashion TV」電視頻道的行為侵犯了其商标權。

原告的訴求包括：頒令禁止亞太香港及亞太香港的母公司、附屬公司、分部、分支機構及聯屬公司作出任何進一步的輔助商标侵權及代理商标侵權的行為;頒令要求亞太香港向原告支付1220萬美元的損害賠償。

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