23家銀行有數位帳戶 全台開戶達91.7萬戶 三大銀行市占率達85%

金管會今 (13) 日公布數位存款帳戶線上開戶情況，截至今 (2018) 年上半年，數位存款帳戶開戶總數達 91.7 萬多戶，年增 4.5 倍。雖然已有 23 家銀行開辦數位存款帳戶，但市場上前 3 大銀行台新銀、王道銀、國泰世華銀，相加市佔率已達 85%。

據銀行局統計，截至今年上半年數位存款帳戶，線上開戶總帳戶數達 91 萬 7000 多戶，比去年同期的 20 萬 4377 戶、增加 4.5 倍。截至去年底為 39.2 萬戶，等於今年上半年就增加 51 萬戶。

而今年第一季較去年 12 月底增加 24.8 萬戶，增幅達 63%；第二季再增加 27.6 萬戶，增幅為 43%。顯示國內銀行在推展數位存款帳戶方面，已初見成效。

金管會表示，數位存款帳戶的最大優點，在於民眾開戶不用親自到銀行臨櫃，可以透過網路完成帳戶的開設。為能兼顧交易安全及防杜人頭帳戶滋生等問題，因此金管會於 2015 年同意國內銀行開辦後，亦同時請銀行公會訂定發布「銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本」，作為銀行業者辦理這項業務的自律規範。

金管會進一步指出，2015 年開放初期限於新臺幣活期存款，隨後於 2017 年元月納入數位外匯存款帳戶，今年 8 月再增加數位定期存款帳戶，並開放透過財金公司「跨行金融帳戶資訊核驗」機制進行身分驗證所開立的第三類數位存款帳戶，可承做非本人的約定及非約定轉帳交易，交易額度定為每筆上限 1 萬，單日上限 3 萬，每月上限 5 萬元。